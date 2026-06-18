BrookFarm mengumumkan penyelenggaraan BrookFarm Almond Run 2026 pada 23 Agustus di Plaza Parkir Timur GBK, Jakarta. Event lari ini menargetkan lebih dari 5.000 peserta dengan kategori 5K dan 10K, guna mendorong gaya hidup sehat melalui aktivitas fisik, edukasi nutrisi, dan komunitas inklusif. Sebagai bagian dari strategi Diamond Food Indonesia, ajang ini juga menonjolkan keunggulan BrookFarm Almond Milk dalam mendukung kebutuhan nutrisi pelari.

PT Diamond Food Indonesia melalui merek BrookFarm akan kembali menggelar event lari BrookFarm Almond Run 2026 pada 23 Agustus 2026 di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

Acara ini diharapkan dapat menarik lebih dari 5.000 peserta dari berbagai kalangan, baik pemula maupun pelari berpengalaman, dengan categories 5K dan 10K. Setelah mendapatkan respons positif pada penyelenggaraan sebelumnya, BrookFarm Almond Run 2026 berfokus tidak hanya pada aktivitas fisik tetapi juga pada pembangunan komunitas, koneksi sosial, dan edukasi gaya hidup sehat. Event ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mendekatkan diri dengan konsumen sekaligus merealisasikan komitmen他们对推广健康生活方式的支持。Dalam beberapa tahun terakhir, popularitas lari di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, dengan jumlah klub lari yang tumbuh hingga 3,5 kali lipat.

Tren ini mencerminkan pergeseran perspektif masyarakat yang mulai memandang lari sebagai bagian dari gaya hidup yang mel beyond sekadar kebugaran, namun juga sebagai sarana interaksi sosial dan pembentukan kebiasaan positif. Philip Chen, President Director Diamond Food Indonesia, menyatakan bahwa perusahaan melihat perlahan perubahan cara masyarakat memaknai olahraga lari. Aktivitas ini tidak lagi hanya difokuskan pada kebugaran fisik tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup yang mendorong koneksi sosial dan kebiasaan sehat yang berkelanjutan.

Menurutnya, gaya hidup aktif yang berkelanjutan harus didukung oleh dua hal即 aktivitas fisik yang konsisten dan asupan nutrisi yang cukup. Melalui event ini, BrookFarm ingin mengajak masyarakat memahami pentingnya keseimbangan tersebut dan membangun kebiasaan hidup aktif yang dapat dijalani secara konsisten, inklusif, dan berkelanjutan. BrookFarm Almond Run 2026 juga menjadi wadah untuk memperkuatawareness akan peran nutrisi dalam mendukung aktivitas fisik.

Di tengah meningkatnya minat terhadap plant-based milk, almond menjadi salah satu pilihan populer berkat kandungannya yang kaya akan vitamin E, magnesium, dan antioksidan. Kandungan tersebut penting untuk melindungi sel tubuh dari stres oksidatif, mendukung fungsi otot, serta metabolisme energi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BrookFactory menghadirkan BrookFarm Almond Milk yang diproduksi dari almond California berkualitas tinggi dan diperkaya dengan vitamin B12, vitamin D, vitamin E, kalsium, serta serat.

Produk ini memiliki kadar gula dan kalori yang rendah, dengan profil nutrisi yang seimbang, sehingga cocok sebagai bagian dari pola makan sehari-hari untuk mendukung gaya hidup aktif. Hadir dalam kemasan praktis 200 ml dengan empat varian rasa即 Original, Dark Chocolate, Matcha, dan Salted Caramel, BrookFarm Almond Milk bertujuan memberikan pilihan nutrisi yang sehat namun tetap menyenangkan. Philip Chen menambahkan bahwa pengembangan produk selalu berangkat dari pemahaman kebutuhan konsumen yang terus berkembang.

Masyarakat saat ini mencari produk yang dapat mendukung keseharian secara konsisten, baik dari segi nutrisi maupun rasa. Oleh karena itu, BrookFarm Almond Milk dikembangkan bersama ahli gizi untuk menyeimbangkan kandungan nutrisi dan pengalaman Consumption yang menyenangkan. Dengan pernyataan bahwa ketika nutrisi dan cita rasa berjalan beriringan, gaya hidup sehat akan lebih mudah dipertahankan secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain lari, peserta BrookFarm Almond Run 2026 akan menerima official race jersey dan finisher Medal berbentuk almond yang iconic, yang menjadi ciri khas event ini. Secara keseluruhan, event ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga platform edukasi dan komunitas untuk mendorong masyarakatIndonesia mengadopsi pola hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan melalui keseimbangan antara aktivitas fisik dan asupan nutrisi yang tepat





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Lari Gaya Hidup Sehat Brookfarm Almond Milk Event Lari Jakarta

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