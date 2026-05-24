BRMP Kalsel Verifikasi CPCL untuk Mendukung Pertanian Modern

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Selatan siap memverifikasi usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) guna memastikan bantuan Kementerian Pertanian tepat sasaran dan mendorong pertanian modern di wilayah tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa bantuan dari Kementerian Pertanian dapat disalurkan secara efektif dan tepat sasaran kepada para petani yang membutuhkan di Kalimantan Selatan.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa bantuan dari Kementerian Pertanian dapat disalurkan secara efektif dan tepat sasaran kepada para petani yang membutuhkan di Kalimantan Selatan. Dr. Wahida Annisa Yusuf, secara langsung mengajak pemerintah daerah untuk segera mengajukan usulan CPCL agar proses verifikasi dapat segera dilaksanakan. Pernyataan tersebut disampaikan Dr. Wahida di Banjarbaru pada hari Minggu (24/5), menegaskan komitmen BRMP Kalsel dalam mendukung sektor pertanian lokal.

Program CPCL ini dirancang dengan tujuan utama untuk menjamin bahwa segala bentuk dukungan di bidang pertanian dari pemerintah pusat, mulai dari benih hingga alat dan mesin pertanian, benar-benar sampai kepada pihak yang berhak. Hal ini krusial dalam upaya peningkatan Verifikasi calon petani calon lokasi (CPCL) merupakan tahapan fundamental dalam distribusi bantuan pertanian agar program pemerintah berjalan efektif dan efisien.

Proses ini memastikan bahwa setiap bantuan yang disalurkan oleh Kementerian Pertanian tidak hanya mencapai target, tetapi juga dimanfaatkan secara maksimal oleh para petani yang berhak. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada keakuratan data penerima. Tujuan utama dari program CPCL adalah untuk menghindari penyimpangan dan memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar mendorong peningkatan produktivitas pertanian. Dengan verifikasi yang ketat, diharapkan tidak ada lagi kasus bantuan yang salah sasaran atau tidak termanfaatkan dengan baik, yang seringkali menghambat kemajuan sektor pertanian.

Melalui mekanisme CPCL, pemerintah dapat mengidentifikasi petani yang memiliki komitmen tinggi dan lahan yang siap untuk dikembangkan. Ini bukan hanya tentang memberikan bantuan, tetapi juga tentang membangun ekosistem pertanian yang lebih kuat dan berkelanjutan, di mana setiap petani memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Agar dapat diusulkan dan masuk dalam daftar CPCL, setiap petani harus memenuhi beberapa kriteria penting yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama adalah petani harus tergabung dalam Kelompok Tani yang aktif dan terdaftar secara resmi.

Keanggotaan dalam kelompok ini menunjukkan adanya struktur organisasi dan komitmen kolektif di antara para petani. Selain itu, petani juga diwajibkan menggarap lahan yang sesuai dengan komoditas yang menjadi target program bantuan. Kesesuaian komoditas ini penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan relevan dan dapat mendukung praktik pertanian yang ada. Lahan yang digarap juga harus memiliki status “Clean and Clear,” artinya tidak dalam sengketa kepemilikan atau masalah hukum lainnya, sehingga menjamin kepastian hukum bagi penerima bantuan.

Kriteria lain yang tidak kalah penting adalah petani harus memiliki kegiatan usaha tani aktif sebagai mata pencarian utama mereka. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada petani yang memang menjadikan pertanian sebagai sumber penghidupan utama, sehingga dampak bantuan dapat dirasakan secara langsung dan signifikan terhadap kesejahteraan mereka. Kementerian Pertanian secara konsisten memberikan berbagai bentuk bantuan untuk mendukung petani di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan.

Bantuan ini mencakup penyediaan benih padi unggul, pupuk bersubsidi, serta alat dan mesin pertanian (alsintan) modern. Dukungan ini esensial untuk memodernisasi praktik pertanian dan meningkatkan efisiensi kerja petani. Penyaluran bantuan-bantuan tersebut memiliki tujuan strategis untuk mendorong percepatan program cetak sawah baru dan rehabilitasi lahan pertanian. Upaya ini merupakan bagian integral dari strategi pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan nasional dan pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan para petani.

Dengan alat dan sumber daya yang memadai, petani dapat menggarap lahan lebih optimal. (Pertanian Modern-Advanced Agriculture System), sebuah model pertanian yang menitikberatkan pada efisiensi, peningkatan produktivitas, dan keberlanjutan usaha tani. Inovasi ini diharapkan dapat membawa pertanian Kalimantan Selatan ke era yang lebih maju dan berdaya saing





