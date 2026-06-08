Brixton G400T: Maxi-Skuter Premium dengan Gaya TMAX dan Kaki-kaki Off-Road

Brixton G400T hadir sebagai skutik premium yang menggabungkan desain elegan ala Yamaha TMax dengan sistem suspensi off-road, menciptakan hybrid unik di segmen maxi-skuter. Dengan mesin QJMotor 350-400cc dan fitur seperti dashcam pabrik, motor ini siap untuk galaikal urban dan petualangan.

Bukan Sembarang MAXI, Skutik Premium Ini Padukan Wajah TMAX dengan Kaki-kaki Ala Motor Trabasan. Skutik ini bermesin QJMotor 350-400cc dan dilengkapi fitur canggih seperti dashcam bawaan pabrik.

Show 2026 kembali memberikan kejutan bagi para pecinta roda dua. Di tengah hiruk-pikuk peluncuran motor baru, mata pengunjung tertuju pada satu sosok skutik bongsor yang mencuri perhatian. Kenalkan, Brixton G400T. Sekilas pandang, Anda mungkin akan mengira ini adalah maxi-skuter perkotaan biasa yang disiapkan untuk menjegal Yamaha XMax 300 atau Honda ADV350. Namun, ada daya tarik visual kuat yang membedakannya.

"Sekilas, banyak yang mungkin mengira ini adalah maxi-skuter perkotaan biasa. Namun semakin diamati lebih dekat, motor ini terasa semakin menarik karena menggabungkan kepraktisan skuter dengan gaya ADV yang saat ini sangat populer," ungkap laman. Daya tarik pertama Brixton G400T langsung terasa dari desain eksteriornya. Bagian fascia depan didesain sangat tajam dengan sorotan lampu Dual LED yang mengintimidasi.

Dipadukan dengan windshield berukuran besar dan lekukan bodi serba menyudut, posturnya terlihat sangat gagah. Banyak yang sepakat bahwa aura bagian depan hingga tengah motor ini memancarkan nuansa premium yang kental, mirip dengan moge skutik legendaris, Yamaha TMax 560. Ini dia bagian yang paling bikin geleng-geleng kepala. Di saat skutik bongsor sekelasnya setia menggunakan velg cast wheel (racing) dan suspensi teleskopik konvensional, Brixton G400T justru "menyimpang" dari kodrat.

"Namun, yang lebih menarik perhatian saya adalah kaki-kakinya; alih-alih menggunakan velg cast (racing) dan garpu teleskopik yang biasa ditemukan di segmen ini, Brixton G400T justru dilengkapi dengan velg jari-jari bercat emas yang cukup mencolok. " Mengandalkan Dual Disc Brake (cakram ganda) di bagian depan yang sudah terintegrasi dengan sistem ABS. Perpaduan bodi aspal dengan kaki-kaki off-road ini menciptakan proporsi visual yang unik dan siap diajak berpetualang.

"Dilihat dari jarak dekat, G400T terasa seperti maxi-skuter yang siap untuk perjalanan jauh. Bodinya memang cenderung untuk aspal, tetapi konfigurasi sasis dan sistem suspensinya menciptakan tampilan yang kuat, sama sekali berbeda dari kebanyakan skuter di segmen yang sama," tambah laporan tersebut





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Brixton G400T Maxi-Skuter Skutik Premium Yamaha Tmax Kaki-Kaki Off-Road Qjmotor

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