Briptu RS Jadi Tersangka Kasus Kematian Suami, Brigadir Esco Faska Rely

Polres Lombok Barat menetapkan Briptu Rizka Sintiyani alias RS sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Esco Faska Rely. Penetapan ini menyusul hasil gelar perkara di Mapolda NTB. Polisi telah memeriksa 50 saksi dalam penyelidikan kasus ini.

jpnn.com - Penyidik Polres Lombok Barat telah menetapkan Briptu Rizka Sintiyani alias RS sebagai tersangka dalam kasus kematian suaminya, Brigadir Esco Faska Rely. Kabar ini mengonfirmasi spekulasi yang berkembang sejak kematian Brigadir Esco yang ditemukan dalam kondisi yang tragis. Kombes Mohammad Kholid, Kepala Bidang Humas Polda NTB, secara resmi mengumumkan penetapan tersangka pada Jumat malam di Mataram (19/9/2025), menandai perkembangan signifikan dalam penyelidikan kasus ini.

Pengumuman ini menjadi puncak dari serangkaian penyelidikan intensif yang dilakukan oleh pihak kepolisian, termasuk pemeriksaan saksi-saksi dan analisis bukti-bukti yang ada. Kholid mengakui bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara khusus di Mapolda NTB yang selesai pada Jumat petang. Informasi lebih lanjut mengenai penahanan dan pasal pidana yang akan diterapkan belum diumumkan secara resmi oleh pihak kepolisian, namun hal ini diperkirakan akan segera menyusul seiring dengan berjalannya proses hukum. Proses penyelidikan telah berjalan secara maraton dengan penyidik memeriksa sejumlah saksi yang terkait dengan kasus kematian Brigadir Esco. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pihak kepolisian untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.Brigadir Esco Faska Rely sebelumnya ditemukan tewas di kebun belakang rumahnya yang berlokasi di Dusun Nyiur Lembang Dalem, Desa Jembatan Gantung, Kabupaten Lombok Barat. Penemuan mayat ini menggemparkan masyarakat setempat dan memicu penyelidikan mendalam dari pihak kepolisian. Kondisi tempat kejadian perkara (TKP) dan keadaan mayat menjadi fokus utama penyelidikan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi penyebab kematian dan mengungkap kemungkinan adanya unsur pidana. AKBP Catur Erwin Setiawan, Kepala Subdirektorat III Bidang Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Reskrimum Polda NTB, pada Kamis (11/9) minggu sebelumnya, mengumumkan bahwa penyidik Polres Lombok Barat telah memeriksa setidaknya 50 saksi. Jumlah saksi yang banyak ini menunjukkan kompleksitas kasus dan upaya keras pihak kepolisian untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk mengumpulkan keterangan, mengidentifikasi kemungkinan saksi kunci, dan merangkai kronologi kejadian yang akurat. Selain itu, penyidik juga melakukan pengumpulan bukti-bukti lain, seperti rekaman CCTV, bukti fisik di TKP, dan hasil otopsi, untuk mendukung penyelidikan. Penyelidikan yang dilakukan secara menyeluruh ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek kasus dipertimbangkan secara seksama.Penetapan Briptu Rizka Sintiyani sebagai tersangka merupakan langkah krusial dalam upaya penegakan hukum. Hal ini menandai bahwa penyidik telah menemukan bukti yang cukup untuk mengarah pada kesimpulan bahwa Briptu Rizka Sintiyani terlibat dalam kematian suaminya. Proses penyelidikan selanjutnya akan berfokus pada pengumpulan bukti-bukti yang lebih kuat untuk memperkuat dakwaan terhadap tersangka. Selain itu, pihak kepolisian juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk mempersiapkan berkas perkara dan membawa kasus ini ke pengadilan. Kasus ini juga menjadi sorotan publik, karena melibatkan anggota kepolisian sebagai tersangka. Masyarakat menaruh harapan besar pada proses hukum yang transparan dan adil. Pihak kepolisian diharapkan dapat mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Peran media massa dalam memberitakan kasus ini juga sangat penting, karena membantu masyarakat untuk mengikuti perkembangan kasus dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Keterbukaan informasi dari pihak kepolisian juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Kasus ini memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparansi dalam proses penyelidikan





jpnncom / 🏆 25. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Pembunuhan Polisi Tersangka Lombok Barat Penyelidikan

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Petinggi GP Ansor Berpeluang Diperiksa KPK dalam Kasus Korupsi Kuota HajiKPK berpeluang panggil petinggi GP Ansor yang mengetahui konstruksi perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji

Baca lebih lajut »

Polres tetapkan Briptu RS jadi tersangka pembunuhan suaminyaKepolisian Resor Lombok Barat menetapkan Briptu RS alias Rizka Sintiyani menjadi tersangka kasus kematian suaminya, Brigadir Esco Faska Rely.Kepala Bidang ...

Baca lebih lajut »

Istri yang Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir Esco, Polwan di Polres LobarBriptu Rizka Sintiyani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan suaminya, Brigadir Esco. Penyelidikan masih berlanjut untuk mengungkap peran lainnya.

Baca lebih lajut »

Briptu RS Jadi Tersangka Pembunuhan SuaminyaJPNN.com : Anggota Polres Lombok Barat Briptu RS alias Rizka Sintiyani ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian suaminya, Brigadir Esco Faska Rely.

Baca lebih lajut »

Polda Riau Tangkap Brigadir Alex Terlibat Peredaran 1 Kg Sabu-SabuJPNN.com : Dari empat tersangka yang diamankan terdapat nama Brigadir Alex Sander, oknum aparat kepolisian yang bertugas di Ditsamapta Polda Riau.

Baca lebih lajut »

Mengejutkan! Polisi Tetapkan Briptu Rizka Jadi Tersangka Pembunuhan Suaminya Sendiri Brigadir EscoPolisi resmi menetapkan istri Brigadir Polisi Esco Faska Relly, yakni Briptu Rizka Sintiyani, sebagai tersangka jadi tersangka pembunuhan suaminya.

Baca lebih lajut »