BRIN Turunkan Angka Pohon Tumbang Kebun Raya Eka Karya Bali Jadi 40

BRIN berhasil mengurangi pohon tumbang di Kebun Raya Eka Karya Bali dari 116 menjadi 40 spesimen pada Oktober 2026 melalui pemeriksaan rutin dan teknologi arbosonik.

Badan Riset dan Inovasi Nasional ( BRIN) mencatat penurunan signifikan dalam jumlah pohon patah dan tumbang di kawasan Kebun Raya Eka Karya Bali. Data terbaru yang dirilis menunjukkan bahwa jumlah spesimen pohon yang mengalami kerusakan struktural telah turun drastis dari 116 spesimen pada tahun 2025 menjadi hanya 40 spesimen per Oktober 2026. Pencapaian ini merupakan hasil langsung dari serangkaian prosedur pemeriksaan kesehatan pohon secara rutin dan tindakan preventif yang ketat.

Pelaksana Fungsi Pemrosesan Koleksi Ilmiah pada Kawasan Konservasi Ilmiah (KKI) Kebun Raya Eka Karya Bali BRIN, I Gusti Putu Yoyok Irawan, menyatakan bahwa langkah penurunan ini sangat krusial untuk menjaga keselamatan pengunjung serta melestarikan kelestarian genetik tanaman. Upaya ini dilakukan untuk melindungi tumbuhan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh penyakit serta faktor lingkungan yang tidak terkendali. Yoyok menekankan bahwa meskipun penurunan angkanya signifikan, pohon-pohon tinggi yang telah berumur puluhan tahun tetap memerlukan pengawasan ekstra karena risiko kerontokan masih ada seiring bertambahnya usia tanaman.

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Mekanisme Diagnostik dan Teknologi Arbosonik

Pengelolaan koleksi ilmiah di kebun raya ini berlandaskan dua pilar utama, yaitu tindakan diagnostik berupa pemeriksaan fisik dan tindakan kuratif berupa rehabilitasi. Tujuan dari kedua tindakan tersebut adalah memastikan kondisi pertumbuhan tanaman tetap optimal sekaligus mendeteksi dini penyebaran patogen penyakit sebelum menjadi wabah. Dalam praktiknya, tim BRIN melakukan pemeriksaan dengan metode visual menggunakan alat ukur tajuk dan diameter pohon, serta memanfaatkan teknologi mutakhir bernama arbosonik untuk analisis lebih dalam.

Alat arbosonik bekerja dengan cara menancapkan sensor khusus ke batang pohon untuk memindai adanya anomali di dalam jaringan kayu tanpa merusak atau melukai bagian tanaman tersebut. Metode ini memungkinkan para ahli untuk mengetahui apakah bagian dalam pohon sudah lapuk atau mengalami keropos yang berpotensi menyebabkan pohon tumbang mendadak. Prioritas pemeriksaan ini difokuskan pada area-area yang berisiko tinggi, seperti lokasi dekat gedung, jalan raya, area parkir, dan titik-titik keramaian pengunjung yang sering digunakan untuk berfoto atau berkumpul.

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Strategi Konservasi dan Rehabilitasi Genetik

Selain melakukan diagnostik menyeluruh, pihak kebun raya juga aktif melakukan tindakan kuratif melalui program penanaman kembali spesimen yang berstatus kritis. Kegiatan rehabilitasi ini memanfaatkan spesimen hasil pembibitan mandiri di lokasi maupun sumbangan koleksi tanaman yang dikonsolidasikan dari Kebun Raya Cibodas di Cianjur, Jawa Barat. Langkah strategis ini bertujuan utama untuk mencegah kepunahan genetik jangka panjang bagi spesies langka serta memulihkan fungsi ekologi spesimen tersebut di habitat aslinya.

Untuk menjamin keberlanjutan prosedur diagnostik dan rehabilitasi, BRIN juga terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lapangan. Saat ini, sebanyak 50 orang pengelola telah mengikuti pelatihan khusus mengenai pemeriksaan kesehatan pohon. Pelatihan ini dirancang untuk menunjang kompetensi teknis para staf dalam mengidentifikasi gejala awal penyakit atau kerusakan struktural pada tanaman. Kebun Raya Eka Karya Bali sendiri didirikan pada 15 Juli 1959, mencakup luas area 157 hektare, dan terletak di ketinggian 1.000 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut di lokasi yang dikenal sebagai Bedugul.