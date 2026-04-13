BRIN Peringatkan Potensi Kembalinya Wabah Pes di Indonesia: Fase Laten dan Peran Lingkungan

Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi (BRIN) mengingatkan masyarakat akan potensi kembalinya wabah pes di Indonesia, meski kasus pada manusia belum ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Peneliti BRIN menjelaskan penyakit ini mungkin berada dalam fase laten, dan faktor lingkungan menjadi kunci dalam potensi kemunculannya kembali. Upaya pencegahan dan edukasi masyarakat sangat ditekankan.

Meskipun dalam beberapa tahun terakhir tidak ada laporan kasus pes yang ditemukan pada manusia, para peneliti BRIN, khususnya Ristiyanto, menyoroti adanya fenomena yang disebut sebagai 'fase laten', yaitu kondisi ketika suatu penyakit tidak terdeteksi dalam waktu yang lama, namun tetap memiliki potensi untuk kembali muncul dan menyebar. Ristiyanto menjelaskan bahwa pes diduga kuat masih berada dalam fase laten ini, menunggu pemicu yang tepat untuk kembali aktif. Pernyataan ini disampaikan pada hari Senin, 13 April 2026, berdasarkan hasil penelitian dan pemantauan yang dilakukan oleh BRIN di berbagai wilayah di Indonesia. Pemahaman mendalam mengenai fase laten ini sangat penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian wabah di masa depan. Upaya deteksi dini dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman ini. Kekhawatiran akan kembalinya wabah pes didasarkan pada beberapa temuan penting yang mengindikasikan keberadaan bakteri penyebab penyakit, serta vektor dan reservoir penyakit yang masih aktif di beberapa wilayah enzootik di Indonesia. Penelitian BRIN menemukan adanya bakteri Yersinia pestis, bakteri penyebab pes, yang masih bertahan hidup di lingkungan tertentu. Selain itu, vektor utama penyebaran pes, yaitu pinjal (kutu tikus), dan reservoir utama penyakit, yaitu tikus, masih ditemukan di beberapa daerah yang dulunya pernah menjadi pusat penyebaran pes. Hal ini mengindikasikan bahwa siklus penularan penyakit belum sepenuhnya terputus. Dengan kata lain, meskipun saat ini tidak ada laporan kasus pes yang ditemukan pada manusia, potensi penularan tetap ada di lingkungan tempat vektor dan reservoir penyakit berada. BRIN menekankan bahwa faktor lingkungan memainkan peran yang sangat krusial dalam memicu kembalinya wabah pes. Perubahan iklim, pengelolaan sampah yang buruk, serta kondisi sanitasi yang tidak memadai dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan vektor dan reservoir penyakit, serta memicu penyebaran bakteri Yersinia pestis. Oleh karena itu, upaya pengendalian dan perbaikan lingkungan, termasuk pemberantasan tikus dan kutu tikus, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan sanitasi, menjadi sangat penting. BRIN menekankan pentingnya langkah-langkah preventif dan edukasi masyarakat dalam menghadapi potensi kembalinya wabah pes. Upaya deteksi dini dan pemantauan yang berkelanjutan terhadap keberadaan vektor, reservoir, dan bakteri penyebab penyakit akan terus dilakukan. Selain itu, BRIN juga menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat tentang gejala pes, cara penularan, dan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan. Informasi yang akurat dan mudah dipahami perlu disebarluaskan secara luas melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa, media sosial, dan kegiatan penyuluhan di masyarakat. Kesiapsiagaan fasilitas kesehatan, termasuk ketersediaan obat-obatan dan tenaga medis yang terlatih dalam penanganan pes, juga menjadi perhatian utama. Kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga penelitian, fasilitas kesehatan, dan masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian wabah pes. Dengan langkah-langkah yang komprehensif dan terkoordinasi, diharapkan risiko kembalinya wabah pes di Indonesia dapat diminimalkan, dan kesehatan masyarakat dapat terus terjaga





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BMKG Imbau Waspada Potensi Hujan Lebat Disertai Petir di Sejumlah Wilayah IndonesiaBadan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat disertai petir di beberapa wilayah Indonesia. Prakiraan cuaca terbaru menunjukkan dinamika atmosfer yang signifikan, memicu potensi cuaca ekstrem di beberapa daerah.

Read more »

Kadin Indonesia Beberkan Potensi Ekonomi Papua, Tak Hanya pada Emas dan TembagaKadin Indonesia jabarkan sejumlah potens ekonomi di kawasan Papua yang bisa terus diperkuat ke depannya. Potensi itu tidak hanya bertumpu pada komoditas emas dan tembaga.

Read more »

BRIN Ingatkan Potensi Kembalinya Wabah Pes di IndonesiaWabah pes dikenal sebagai salah satu wabah paling mematikan di dunia dan menular melalui gigitan pinjal yang hidup pada tubuh tikus.

Read more »

BRIN: Waspada potensi kembalinya wabah pes di IndonesiaPusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengingatkan kepada masyarakat Indonesia potensi kembalinya wabah pes di ...

Read more »

BMKG: Waspada Gelombang Tinggi 4 Meter di Utara PapuaPotensi gelombang tinggi di beberapa wilayah perairan Indonesia dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Read more »

Nasdem: Potensi Gangguan di Selat Hormuz Perlu Diwaspadai, Berdampak ke IndonesiaPartai Nasdem mengingatkan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mewaspadai potensi dampak dari situasi global, khususnya gangguan di Selat Hormuz, yang dapat memengaruhi stabilitas dan ekonomi dalam negeri. Pernyataan ini disampaikan menanggapi kegagalan perundingan damai antara AS dan Iran.

Read more »