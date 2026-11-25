BRIN luncurkan inovasi teknologi perbenihan dan pupuk hayati untuk tingkatkan produktivitas komoditas perkebunan Indonesia demi ketahanan pangan nasional yang lebih kuat.

Badan Riset dan Inovasi Nasional ( BRIN) terus berkomitmen dalam pengembangan varietas unggul tanaman perkebunan melalui inovasi teknologi perbenihan, pupuk hayati, serta metode pengendalian hama dan penyakit. Langkah strategis ini bertujuan utama untuk meningkatkan produktivitas dan mutu komoditas perkebunan di seluruh wilayah Indonesia.

Kegiatan ini ditunjukkan secara nyata melalui peninjauan langsung Kepala BRIN Arif Satria terhadap pameran varietas tanaman unggul. Peninjauan tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan BRIN Innovation Agriculture and Food Expo and Seminar 2026 atau disingkat BRINAFEXS 2026.

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Acara pameran dan seminar ini berlangsung di Kawasan Sains dan Teknologi Soekarno, Cibinong, Bogor pada Kamis 19 November 2026. Kehadiran Arif Satria menunjukkan bahwa riset pertanian kini menjadi fokus utama untuk memberikan manfaat nyata bagi para petani dan pembudi daya di lapangan.

Strategi Inovasi Perbenihan Tanaman

Rossa Yunita dari Pusat Riset Tanaman Perkebunan BRIN menjelaskan bahwa pengembangan inovasi tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan sektor perkebunan secara menyeluruh. Upaya ini mencakup penyediaan bahan tanam unggul maupun teknologi yang dapat diterapkan dalam proses budidaya tanaman.

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Penelitian dan pengembangan ini tidak dikerjakan secara sendiri, melainkan dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah, industri, petani, serta pusat riset lainnya. Sinergi multidisiplin ini memastikan bahwa setiap inovasi yang lahir benar-benar relevan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan nyata.

Berbagai varietas yang dihasilkan telah mendapatkan izin pelepasan resmi dan mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Sementara itu, beberapa teknologi lainnya masih berada dalam tahap penelitian dan pengembangan yang lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya.

Kakao dan Serat: Fokus Komoditas Unggulan

Salah satu capaian signifikan riset pemuliaan tanaman adalah pengembangan varietas unggul kakao seperti BB1, RHS1, dan RHS2. Varietas-varietas ini dihasilkan melalui teknik persilangan terbuka yang dilakukan secara intensif oleh tim peneliti BRIN.

Selain itu, BRIN juga mengembangkan varietas kakao ISC1 dan SCC11 melalui kerja sama strategis dengan mitra industri. Kelima varietas kakao tersebut telah resmi memperoleh izin pelepasan dan kini berkembang pesat di sejumlah provinsi di Indonesia.

Di komoditas tanaman serat, BRIN juga mencapai kemajuan dengan menghasilkan kapas Bronesia BTK1 hingga BTK4. Produk kapas tersebut telah mendapatkan tanda daftar resmi pada Agustus 2026 sebagai bukti validasi teknis dan kelayakan komersialnya.

Diversifikasi Komoditas Tembakau dan Calon Varietas

Pengembangan varietas unggul juga terus dilakukan pada komoditas lain seperti tembakau. Varietas tembakau Kemloko 8 yang dikembangkan bersama Pemerintah Kabupaten Temanggung masih sangat diminati oleh petani.

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Minat tinggi terhadap tembakau Kemloko 8 disebabkan oleh produktivitas dan mutunya yang tinggi dibandingkan varietas sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa riset terapan dapat meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan kualitas hasil panen.

Selain itu, sejumlah calon varietas hasil persilangan seperti lada, karet, dan kakao masih berada dalam tahap penelitian. Terdapat juga calon varietas hasil mutasi genetik pada tebu dan stevia yang sedang diuji kemampuannya.

Integrasi Riset dan Masyarakat Petani

Kepala BRIN Arif Satria menegaskan bahwa riset pertanian dan pangan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat nyata. Riset bukan sekadar urusan laboratorium, tetapi harus sampai kepada mereka yang menanam, memelihara, mengolah, dan menjual hasil tani.

Upaya ini membutuhkan keterlibatan aktif dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, industri, perguruan tinggi, serta masyarakat. Tujuannya agar inovasi dapat diterapkan secara berkelanjutan dan mendukung swasembada pangan nasional.

BRIN menyatakan kesiapannya untuk mendukung penyediaan teknologi yang tepat guna dan terjangkau bagi seluruh pelaku usaha perkebunan. Dengan kolaborasi yang kuat, Indonesia dapat mewujudkan ketahanan pangan yang lebih kokoh di masa depan.