BRIN luncurkan inovasi varietas unggul kakao, kapas, dan tembakau guna meningkatkan produktivitas sektor perkebunan nasional dan mendukung ketahanan pangan Indonesia.

Badan Riset dan Inovasi Nasional ( BRIN) secara aktif mengembangkan varietas tanaman unggul, teknologi perbenihan, pupuk hayati, serta sistem pengendalian hama dan penyakit untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas komoditas perkebunan di Indonesia. Inisiatif strategis ini diumumkan dalam kegiatan BRIN Innovation Agriculture and Food Expo and Seminar 2026 atau yang dikenal sebagai BRIN AFEXS 2026.

BRIN Ajak BRINAFEXS 2026 di Bogor

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, secara langsung meninjau pameran varietas tanaman unggul di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Soekarno, Cibinong, Bogor, pada Kamis, 19 November 2026. Acara ini menjadi wadah strategis bagi BRIN untuk mempresentasikan temuan riset terbaru yang ditujukan untuk mendukung sektor agrikultura nasional secara lebih efektif.

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Pengembangan inovasi pertanian dan pangan ini tidak dilakukan secara terisolasi, melainkan dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Arif Satria menekankan bahwa riset harus memberikan manfaat konkret bagi petani, pembudi daya, serta pelaku usaha di lapangan. Dukungan teknologi yang tepat guna dan terjangkau menjadi kunci dalam mencapai target swasembada dan ketahanan pangan.

Varietas Unggul Kakao dan Kapas Telah Diluncurkan

Rossa Yunita dari Pusat Riset Tanaman Perkebunan BRIN menjelaskan bahwa lima varietas kakao unggul, yaitu BB1, RHS1, RHS2, ISC1, dan SCC11, telah resmi memperoleh izin pelepasan dan tersebar di berbagai provinsi. Varietas BB1, RHS1, dan RHS2 dihasilkan melalui metode persilangan terbuka, sedangkan ISC1 dan SCC11 merupakan hasil kolaborasi intensif dengan mitra industri swasta.

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Selain komoditas kakao, BRIN juga berhasil mengembangkan varietas kapas yang dinamai Bronesia dengan kode BTK1 hingga BTK4. Kelima lini kapas tersebut telah resmi mendapatkan tanda daftar pada Agustus 2026. Kemajuan ini menandai pencapaian signifikan dalam upaya mengurangi ketergantungan impor serat alam dan memperkuat industri tekstil dalam negeri.

Di bidang tembakau, varietas Kemloko 8 yang dikembangkan bersama Pemerintah Kabupaten Temanggung terus menunjukkan minat tinggi dari kalangan petani. Daya tarik utama varietas ini terletak pada produktivitas hasil panen yang tinggi serta kualitas mutu yang konsisten, sehingga menjadi pilihan utama bagi pembudi daya tanaman serat di wilayah tersebut.

Proses Riset Mutasi Genetik dan Persilangan Lanjutan

Selain hasil yang telah dirilis, BRIN masih terus melanjutkan penelitian intensif pada sejumlah calon varietas baru. Proses persilangan sedang dilakukan pada komoditas lada, karet, dan kakao untuk mencari sifat-sifat yang lebih tahan terhadap perubahan iklim. Di sisi lain, teknik mutasi genetik sedang dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas tebu dan stevia.

Rossa Yunita menambahkan bahwa selain menciptakan varietas baru, BRIN juga memiliki peran penting dalam pelestarian potensi genetik tanaman perkebunan lokal. Lembaga ini memberikan pendampingan ilmiah kepada para peneliti dan pemulia tanaman dalam proses pendaftaran resmi serta pelepasan varietas baru kepada publik.

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Kolaborasi Multi-Pihak untuk Inovasi Berkelanjutan

Arif Satria menegaskan bahwa keberhasilan riset pertanian tidak dapat dicapai hanya oleh satu lembaga saja. Implementasi teknologi yang efektif membutuhkan keterlibatan aktif dari kementerian terkait, lembaga penelitian lainnya, pemerintah daerah, sektor industri, perguruan tinggi, serta masyarakat petani.

Keterlibatan lintas sektor ini diyakini akan memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan tidak hanya停留在 di tahap laboratorium, tetapi benar-benar diterapkan secara berkelanjutan di lapangan. Setiap hari, petani dan pelaku usaha bekerja keras untuk memastikan ketersediaan pangan, sehingga riset harus menjadi solusi nyata yang dapat diadopsi oleh mereka yang mengolah tanah dan menjual hasil panen.