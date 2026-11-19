Kampus menyumbang 71,02 persen belanja riset Indonesia di 2024. Kolaborasi industri dan dukungan kebijakan diperlukan untuk meningkatkan dampak penelitian nasional.

Badan Riset dan Inovasi Nasional ( BRIN) mencatat bahwa belanja riset Indonesia di tahun 2024 mencapai total Rp50,27 triliun. Dari angka tersebut, perguruan tinggi menyumbang kontribusi sebesar 71,02 persen terhadap total anggaran tersebut. Kontribusi badan usaha atau sektor industri hanya mencapai 14,96 persen dari total belanja riset nasional.

Peran Kampus Dominan dalam Ekosistem Riset

Kondisi ini menunjukkan peran besar perguruan tinggi dalam ekosistem riset nasional. Namun, angka tersebut juga menyoroti perlunya keterlibatan industri agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan lebih luas. Ketimpangan ini menjadi pembahasan utama dalam dialog Katadata Policy Dialogue yang diselenggarakan di Jakarta pada Kamis (19/11/2026).

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Dialog bertajuk "Kampus dan Masa Depan Indonesia: Bagaimana Menciptakan Talenta Unggul dan Riset Berdampak?" ini membahas urgensi perbaikan kualitas pendidikan tinggi. Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Katiman, menekankan bahwa kampus tidak hanya bertugas mencetak lulusan.

Menurut Katiman, perguruan tinggi harus menjadi pusat pengembangan talenta dan inovasi. Ia menyatakan bahwa angka pengangguran lulusan universitas merupakan peringatan serius bagi semua pihak terkait relevansi pendidikan. Diperlukan pergeseran fundamental agar kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan semangat kewirausahaan.

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Hambatan Riset dan Kebutuhan Kolaborasi Industri

Penelitian Katadata Insight Center (KIC) yang dilakukan antara Juni hingga September 2026 mengungkap berbagai tantangan. Survei melibatkan 2.239 responden dan menunjukkan hanya 44,6 persen yang menilai kapasitas riset institusinya kuat atau sangat kuat. Hampir setengah responden masih mengandalkan pendanaan mandiri untuk penelitian mereka.

Hambatan lain meliputi keterbatasan fasilitas, akses data, regenerasi peneliti, pendanaan, serta kompleksitas administrasi. Agus Haryono, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN, menyatakan kontribusi pendanaan riset dari sektor swasta masih relatif kecil dibandingkan pemerintah. Karena itu, penelitian perlu diarahkan pada kebutuhan industri dan pembuat kebijakan.

Dengan anggaran yang terbatas, fokus harus ditempatkan pada pemanfaatan oleh pemangku kepentingan utama. Hal ini mencakup kolaborasi aktif dengan industri dan dukungan kebijakan pemerintah untuk memaksimalkan dampak penelitian. Pendekatan ini diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan inovasi nasional.

Dampak dan Langkah Selanjutnya bagi Kampus

Keterbatasan fasilitas dan pendanaan mandiri menghambat kapasitas riset perguruan tinggi secara signifikan. Survei KIC mencatat 93,5 persen responden menyatakan institusinya memiliki atau pernah terlibat dalam kerja sama internasional. Program joint degree dinilai berpotensi meningkatkan reputasi kampus dan daya saing lulusan.

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Meski demikian, program tersebut masih terkendala biaya tinggi dan kesenjangan kualitas antar institusi. Penguatan jejaring alumni juga menjadi fokus penting. Dari 1.000 responden survei pemberdayaan alumni, 87,5 persen pernah berkontribusi dalam lima tahun terakhir. Namun, hanya 28,7 persen yang terlibat aktif dan berkelanjutan.

Dwi Larso, Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), menambahkan bahwa pengembangan talenta perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri strategis. Hal ini mencakup kebutuhan peneliti dan lulusan doktoral untuk mendukung pembangunan nasional.

Kesimpulan dari berbagai temuan tersebut menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tinggi membutuhkan ekosistem yang terintegrasi. Dukungan pendanaan riset, kolaborasi industri, kerja sama internasional, dan pemberdayaan alumni sangat diperlukan.

Kampus tidak hanya harus menghasilkan lulusan, tetapi juga pengetahuan dan inovasi yang berdampak nyata. Sinergi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah menjadi kunci utama masa depan Indonesia dalam menciptakan talenta unggul dan riset yang berdaya guna secara luas.