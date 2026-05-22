BRIN Kaji Karakteristik PM2.5 di Bandung, Jakarta, dan Tangerang

Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Teknologi Analisis Berkas Nuklir (PRTABN) BRIN melakukan riset pendahuluan untuk mengetahui karakteristik permukaan (morfologi) PM2.5 dan komposisi unsur kimianya. Hasil penelitian menunjukkan konsentrasi PM2.5 di masing-masing kota berbeda, dengan Bandung-Tamansari mencatat rata-rata konsentrasi sebesar 41 µg/m³ pada hari kerja dan 42 µg/m³ saat akhir pekan dengan angka tertinggi di Bandung mencapai 86,5 µg/m³.

Strategi penanganan polusi udara di Indonesia tidak boleh disamaratakan antar-wilayah. Partikulat halus atau PM2.5 telah menjadi salah satu persoalan serius di kota-kota besar Indonesia, khususnya di Pulau Jawa.

Ukurannya yang sangat kecil - 2,5 mikrometer - membuat partikel ini mudah masuk ke saluran pernapasan hingga paru-paru dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Melihat kondisi tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan kajian mendalam terhadap kondisi PM2.5 di Bandung, Jakarta, dan Tangerang. Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Teknologi Analisis Berkas Nuklir (PRTABN) BRIN, Feni Fernita Nurhaini, melakukan riset pendahuluan yang bertujuan untuk mengetahui karakter PM2.5 di sejumlah kota besar...





