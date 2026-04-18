BRIN Jembatani Riset dan Industri untuk Percepat Hilirisasi Inovasi Berdampak

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meluncurkan program inovatif untuk mempertemukan dunia riset dan bisnis secara langsung. Tujuannya adalah mempercepat hilirisasi inovasi agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar tersimpan di laboratorium. Pendekatan baru ini menekankan pentingnya kolaborasi timbal balik dan orientasi hasil penelitian pada kebutuhan riil industri.

Ketika terobosan benar-benar meresap ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, menjelma menjadi produk yang dapat disentuh, layanan yang dapat dirasakan, dan teknologi yang meringankan beban, di situlah esensi sesungguhnya dari penelitian mulai terlihat.

Indonesia memiliki banyak kisah tentang inovasi yang sayangnya tidak berumur panjang. Bukan karena gagasan yang lemah, melainkan karena kesulitan besar dalam mentransisikannya dari lingkungan laboratorium ke ranah publik. Banyak hasil penelitian ibarat benih yang subur di dalam pot, namun tidak pernah ditanam di tanah yang sebenarnya.

Semua orang bisa mengerti bahwa kendala penelitian di Indonesia bukanlah semata-mata pada kapasitas untuk berinovasi, melainkan pada keberanian untuk menghubungkan temuan tersebut dengan kebutuhan riil di lapangan.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tentu tidak tinggal diam melihat kondisi ini. Dalam beberapa waktu terakhir, melalui program yang mereka inisiasi, BRIN berupaya menjembatani jurang pemisah antara dunia riset dan sektor bisnis, menciptakan sebuah wadah bukan hanya untuk seremoni, melainkan sebuah eksperimen konkret yang mendorong kedua belah pihak untuk saling mendengar dengan lebih tulus dan terbuka.

Forum ini mengumpulkan beragam pemangku kepentingan, mulai dari badan usaha milik negara seperti PT Berdikari Persero, perusahaan rintisan teknologi seperti PT Enzym Bioteknologi Internus, hingga perusahaan perkebunan besar seperti PT Eagle High Plantations Tbk. Masing-masing entitas hadir membawa kebutuhan spesifik mereka, kepentingan yang beragam, serta peluang kolaborasi yang menjanjikan.

Kepala BRIN, Profesor Arif Satria, menyampaikan sebuah prinsip yang sebenarnya sederhana, namun seringkali terabaikan: penelitian haruslah berorientasi pada dampak yang nyata. Dalam berbagai pernyataannya, beliau secara konsisten menekankan pentingnya mempercepat proses hilirisasi inovasi, sebuah upaya yang dapat diperkuat melalui sinergi erat dengan sektor industri.

Kata kunci 'engagement' dalam konteks ini sangatlah krusial, karena menandakan pergeseran paradigma pendekatan yang sebelumnya cenderung satu arah, menjadi sebuah hubungan timbal balik yang dinamis dan saling menguntungkan.

Selama bertahun-tahun, interaksi antara komunitas peneliti dan dunia industri seringkali berjalan paralel, seperti dua garis yang tidak pernah bertemu. Para peneliti umumnya beroperasi dalam kerangka logika akademik, di mana prioritas utama adalah penemuan baru dan publikasi ilmiah yang bereputasi. Sementara itu, sektor industri bergerak berdasarkan logika pasar yang menuntut efisiensi operasional, kecepatan respons, dan profitabilitas yang berkelanjutan.

Kedua sisi memiliki peran dan kontribusi yang sama pentingnya, namun jarang sekali berhasil menemukan titik temu yang produktif. Konsekuensi dari keterpisahan ini adalah banyaknya inovasi yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan, justru tidak pernah mencapai tahap pemanfaatan maksimal.

Di sisi lain, industri di dalam negeri terus menerus harus bergantung pada teknologi yang berasal dari luar negeri, sebuah kondisi yang dapat menghambat kemandirian bangsa dalam jangka panjang.

Pendekatan baru yang digaungkan BRIN ini bertujuan untuk mengubah narasi tersebut, menjadikan riset sebagai motor penggerak kemajuan ekonomi yang terukur dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas. Program ini berfokus pada membangun jembatan komunikasi yang kuat, memfasilitasi dialog yang konstruktif, dan menciptakan mekanisme yang efisien untuk mentransformasikan hasil penelitian menjadi produk atau layanan yang dapat diaplikasikan dan dikomersialkan.

Melalui serangkaian pertemuan, lokakarya, dan fasilitasi kolaborasi, BRIN berupaya memastikan bahwa inovasi yang lahir dari lembaga riset tidak hanya menjadi sekadar catatan akademis, tetapi benar-benar dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini adalah langkah strategis untuk mengakhiri fenomena 'riset mandek' dan membuka jalan bagi kemandirian teknologi serta daya saing ekonomi nasional.

Diskusi yang terjadi dalam forum tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari pengembangan material baru, bioteknologi untuk pertanian dan kesehatan, hingga teknologi energi terbarukan dan digitalisasi. Setiap peserta didorong untuk mempresentasikan tantangan yang mereka hadapi dan potensi solusi yang dapat ditawarkan oleh dunia riset, sekaligus memberikan umpan balik mengenai kebutuhan pasar dan kelayakan komersial dari inovasi yang ada. Dengan demikian, tercipta sebuah siklus inovasi yang berkelanjutan, di mana riset tidak lagi berjalan terpisah dari kebutuhan industri, melainkan menjadi mitra strategis yang sinergis.

Upaya BRIN ini merupakan angin segar bagi ekosistem inovasi Indonesia, menunjukkan komitmen nyata untuk mengkonversi potensi intelektual menjadi kekuatan ekonomi yang riil dan memberikan dampak positif yang luas





