BRIN: Gempa Megathrust Bisa Picu Tsunami 20 Meter di Pangandaran

Peneliti BRIN mengungkap ancaman megathrust selatan Jawa yang berpotensi memicu tsunami setinggi 20 meter di Pangandaran dan 1,8 meter di Jakarta.

Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperingatkan ancaman serius terhadap wilayah pesisir Indonesia akibat potensi gempa megathrust. Analisis terbaru menunjukkan bahwa gempa bumi berkekuatan besar di selatan Jawa berpotensi memicu gelombang tsunami dengan ketinggian mencapai 20 meter di kawasan Pangandaran. Selain itu, dampak gelombang raksasa ini juga diproyeksikan hingga ke pesisir utara Jakarta dengan ketinggian air sebesar 1,8 meter.

Indonesia terletak di kawasan pertemuan sejumlah lempeng tektonik aktif yang sangat rentan terhadap aktivitas seismik. Berdasarkan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2024, negara ini memiliki 14 zona megathrust yang berpotensi menghasilkan gempa besar. Fenomena ini terkait erat dengan Cincin Api atau Ring of Fire, sebuah rangkaian vulkanik dan seismik yang membentang sepanjang sekitar 40.000 kilometer.

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Mekanisme Gempa Megathrust di Zona Subduksi

Gempa megathrust merupakan jenis gempa bumi berskala besar yang terjadi akibat pergerakan lempeng di zona subduksi. Secara umum, fenomena ini terjadi ketika lempeng samudra yang lebih padat menyusup ke bawah lempeng benua yang lebih ringan. Pergerakan lempeng tektonik di atas lapisan batuan padat dan cair yang disebut mantel menyebabkan lempeng-lempeng ini saling bertabrakan, menjauh, atau bergeser satu sama lain.

Gesekan yang terjadi antar lempeng-lempeng tersebut menciptakan tekanan ekstrem yang akhirnya memicu gempa bumi. Ketika satu lempeng terdorong masuk ke bawah lempeng lain, akumulasi energi seismik dilepaskan secara tiba-tiba. Dengan kekuatan guncangan yang dahsyat, pelepasan energi inilah yang dapat menimbulkan risiko tsunami besar di wilayah pesisir terdekat.

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Distribusi 14 Segmen Megathrust di Indonesia

Indonesia memiliki 14 segmen megathrust utama yang memiliki magnitudo berbeda-beda dan memicu aktivitas gempa bumi yang beragam. Segmen zona megathrust di selatan Jawa dan Sumatra merupakan dua wilayah kritis yang menjadi fokus perhatian para peneliti. Masing-masing segmen ini memiliki karakteristik unik terkait potensi magnitudo dan risiko tsunami yang dapat ditimbulkannya.

Segmen yang terletak di wilayah Aceh dan Andaman memiliki potensi magnitudo gempa hingga 9,2. Data historis menunjukkan bahwa gempa bumi besar jarang terjadi di wilayah ini, namun proses tektonik yang terus berlangsung memunculkan potensi aktivitas seismik yang signifikan. Sementara itu, segmen Nias-Simeulue di lepas pantai barat Sumatra dikenal karena sejarah peristiwa seismik dahsyat, termasuk gempa bumi besar yang terjadi pada tahun 2005 dan 2006.

Segmen Batu juga memiliki potensi besar untuk menghasilkan gempa megathrust. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa segmen ini memiliki kemungkinan melepaskan energi seismik dahsyat yang memicu tsunami besar. Selain itu, segmen megathrust Batu telah lama tidak mengalami pelepasan energi besar, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan potensi gempa megathrust di masa depan.

Segmen megathrust Mentawai-Siberut memiliki panjang sekitar 200 kilometer dan lebar 200 kilometer. Dengan laju pergeseran hingga 4 centimeter per tahun, segmen ini menunjukkan akumulasi energi seismik yang berpotensi menghasilkan gempa bumi besar. Sejarah mencatat telah terjadi gempa megathrust di wilayah ini pada tahun 1797 dengan magnitudo 8,7 dan tahun 1833 dengan magnitudo 8,9.

Segmen megathrust Mentawai-Pagai yang terletak di lepas pantai barat Sumatra berpotensi menghasilkan gempa bumi besar dengan magnitudo maksimum hingga 8,9. Dengan kekuatan tersebut, gempa yang terjadi di kawasan ini bahkan berpotensi menyebabkan tsunami besar. Segmen megathrust Enggano memiliki potensi menimbulkan gempa dengan magnitudo maksimum hingga 8,4. BMKG mengidentifikasi Enggano sebagai bagian dari celah seismik, yang berarti bahwa segmen ini belum mengalami pelepasan energi seismik besar untuk waktu yang lama.

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Risiko Celah Seismik di Selat Sunda dan Aceh

Segmen megathrust Selat Sunda terletak di antara pulau Sumatra dan Jawa. Segmen ini dianggap sebagai zona celah seismik yang berpotensi menghasilkan gempa bumi besar. Catatan sejarah memperlihatkan bahwa wilayah ini telah lama tidak mengalami gempa besar, dengan kejadian gempa terakhir tercatat pada tahun 1757. Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran terhadap akumulasi tekanan tektonik yang signifikan.

Pemahaman mendalam tentang karakteristik masing-masing segmen megathrust sangat penting untuk mitigasi bencana. Para ahli menekankan bahwa meskipun data historis menunjukkan interval waktu tertentu antara gempa besar, proses tektonik tidak pernah berhenti. Akumulasi energi yang tidak terlepas dalam waktu lama dapat meningkatkan risiko kejadian seismik ekstrem di masa depan.

Wilayah pesisir seperti Pangandaran dan Jakarta utara perlu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman tsunami. Ketinggian gelombang 20 meter di Pangandaran dan 1,8 meter di Jakarta utara merupakan skenario risiko tinggi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan tata ruang dan sistem peringatan dini. Koordinasi antara lembaga riset seperti BRIN dengan BMKG menjadi kunci dalam memantau aktivitas seismik secara real-time.

Ring of Fire yang membentang dari selatan Chili hingga Jepang dan Filipina merupakan kawasan dengan aktivitas tektonik paling tinggi di dunia. Indonesia, sebagai bagian integral dari rangkaian ini, memiliki tanggung jawab besar dalam penelitian dan mitigasi bencana. Setiap segmen megathrust yang teridentifikasi memerlukan monitoring berkelanjutan untuk memahami dinamika lempeng tektonik yang berisiko terhadap keselamatan jiwa dan infrastruktur nasional.