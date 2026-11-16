BRIN Dorong Kolaborasi Riset Naskah Kuno dengan UIN Ar-Raniry Aceh

Badan Riset dan Inovasi Nasional membuka peluang kolaborasi riset naskah kuno dengan universitas di Aceh, termasuk UIN Ar-Raniry, untuk pelestarian warisan budaya.

Badan Riset dan Inovasi Nasional resmi membuka peluang bagi seluruh universitas di Aceh untuk melakukan riset, penggalian, dan pengembangan warisan budaya serta pengetahuan lokal yang terkandung dalam naskah kuno. Kolaborasi ini secara khusus melibatkan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai salah satu mitra strategis dalam mengungkap potensi sejarah dari manuskrip yang tersebar.

Mekanisme Kolaborasi Riset Naskah Kuno

Badan Riset dan Inovasi Nasional menegaskan bahwa fasilitas dan dukungan pendanaan tersedia untuk penelitian kolaboratif bersama perguruan tinggi, termasuk UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kepala Ortaker Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra BRIN Herry Jogaswara menjelaskan bahwa skema kolaborasi riset tersebut terbuka untuk umum dan dapat melibatkan gabungan beberapa perguruan tinggi di Aceh atau dikoordinasikan melalui satu institusi utama seperti UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

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Menurut Herry Jogaswara, penelitian manuskrip kuno tidak cukup dilakukan melalui satu disiplin ilmu semata. Diperlukan kolaborasi berbagai bidang keilmuan agar informasi dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya dapat dikaji secara komprehensif. Hal ini menuntut adanya sinergi antar-universitas untuk membentuk pusat kolaborasi riset yang solid dan efisien dalam menangani kompleksitas data sejarah.

Pendekatan Akademis dan Dukungan Institusi

Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Mujiburrahman mendorong penguatan penelitian dan pengembangan manuskrip kuno sebagai sumber ilmu pengetahuan sekaligus rekam jejak peradaban Islam di Nusantara. Ia menekankan bahwa manuskrip merupakan bukti penting sejarah dan kebesaran peradaban Aceh yang tidak hanya merekam perjalanan kerajaan dan kebudayaan, tetapi juga menyimpan jejak ulama, tradisi intelektual, serta jaringan keilmuan Islam yang menghubungkan Aceh dengan berbagai kawasan dunia.

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Menurut Mujiburrahman, ketika ada pertanyaan mengenai bukti bahwa Aceh pernah menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara, bukti fisik yang masih dapat ditunjukkan antara lain manuskrip dan batu nisan. Keberadaan naskah-naskah ini menjadi saksi mata yang valid dalam menegaskan posisi strategis Aceh dalam peta sejarah global, melampaui narasi lisan yang sering kali kurang substantif secara akademis.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

BRIN juga merencanakan penelitian jangka panjang pada tahun 2027 dari Aceh hingga Bengkulu dengan fokus pada warisan budaya yang mungkin belum terungkap secara menyeluruh. Langkah ini menunjukkan komitmen jangka panjang dalam mengeksploitasi potensi sejarah yang masih tersembunyi di wilayah pesisir Sumatera tersebut. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan data baru yang memperkaya khazanah kepustakaan nasional.

Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara Agus Iswanto menyatakan bahwa Festival Naskah Nusantara menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pelestarian manuskrip melalui kolaborasi akademisi, peneliti, komunitas, pemilik naskah, dan masyarakat. Festival yang didukung Kementerian Kebudayaan melalui Dana Indonesiana ini tidak hanya menghadirkan seminar, tetapi juga praktik pelestarian dan pemanfaatan manuskrip secara nyata.

Mujiburrahman mengungkapkan bahwa manuskrip Aceh tersebar di sejumlah negara, antara lain Malaysia, Belanda, Inggris, Turki, dan Filipina. Salah satu naskah yang ditemukan dalam forum akademik di Sophia University, Jepang, bahkan mencantumkan keterangan bahwa naskah tersebut disalin oleh seorang putra raja asal Aceh. Pelestarian naskah tidak boleh berhenti pada restorasi dan digitalisasi saja, tetapi harus dilanjutkan dengan penelitian, pengkajian, penulisan, penerbitan, dan pengembangan berbagai produk kebudayaan yang bersumber dari manuskrip.