BRIN dan Pemerintah Kembangkan Padi Biosalin Tahan Air Payau di Lahan Rob Batang

BRIN bersama Kemenko Pangan, PGN, dan Pemkab Batang mengembangkan program Minapadi Salin dengan menanam padi Biosalin di lahan terdampak rob seluas 30 hektare di Batang untuk mendukung swasembada pangan.

Pemerintah terus berupaya mendukung swasembada pangan dengan memanfaatkan lahan terdampak rob. Badan Riset dan Inovasi Nasional ( BRIN ) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), dan Pemerintah Kabupaten Batang mengembangkan program Minapadi Salin .

Program ini merupakan inovasi pertanian dengan menanam padi jenis Biosalin yang tahan terhadap air payau di lahan seluas 30 hektare sebagai lahan percontohan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi daerah pesisir yang mengalami intrusi air laut dan rob, sehingga lahan yang tadinya tidak produktif dapat dimanfaatkan untuk pertanian padi. Uji coba penanaman dilakukan di Desa Sicepit, Kasepuhan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada Selasa, 16 Juni 2026.

Deputi Bidang Sumberdaya Maritim Kemenko Pangan Dandy Satria Iswara hadir didampingi Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN Yopi, Tenaga Ahli Utama Bidang Kemitraan Daerah dan Masyarakat Pesisir Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa M. Khadik, dan Bupati Batang Faiz Kurniawan. Mereka bersama-sama menunjukkan padi Biosalin yang ditanam di lahan terdampak rob. Padi Biosalin merupakan varietas unggul yang dikembangkan untuk beradaptasi dengan kondisi salinitas tinggi, sehingga dapat tumbuh optimal meskipun diairi air payau.

Program Minapadi Salin menggabungkan konsep perikanan dan pertanian dalam satu lahan. Selain menanam padi, lahan juga digunakan untuk budidaya ikan yang memanfaatkan air payau. Hal ini memberikan nilai tambah bagi petani dan meningkatkan ketahanan pangan di wilayah pesisir. Kepala BRIN menyatakan bahwa program ini sejalan dengan riset inovasi daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Dengan adanya padi Biosalin, diharapkan produksi padi di lahan marginal meningkat dan mengurangi ketergantungan pada impor beras. Pemerintah Kabupaten Batang berkomitmen memperluas program ini ke daerah lain yang mengalami masalah serupa. Inovasi ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena tidak hanya mengatasi masalah rob, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian dan perikanan. PT Perusahaan Gas Negara turut berkontribusi dalam penyediaan infrastruktur irigasi dan pendampingan teknis.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan swasembada pangan dapat tercapai lebih cepat, terutama di daerah pesisir utara Jawa yang rawan rob. Program Minapadi Salin di Batang menjadi pilot project yang akan direplikasi di daerah lain dengan karakteristik lahan serupa. Dengan demikian, upaya pemanfaatan lahan terdampak rob untuk pertanian menjadi lebih optimal dan berkelanjutan





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Padi Biosalin Minapadi Salin Swasembada Pangan Rob BRIN

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