BRIN Apresiasi Program Konservasi Astra Agro Dukung Target Keanekaragaman Hayati

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan apresiasi terhadap Program Konservasi Astra Agro setelah kunjungan ke Kalimantan Tengah. Program ini dinilai relevan terhadap Target 15 Global Biodiversity Framework dan Target Nasional 18 IBSAP 2025-2045 melalui perlindungan area konservasi tinggi, pemantauan biodiversitas, dan rehabilitasi ekosistem.

Badan Riset dan Inovasi Nasional ( BRIN ) memberikan apresiasi terhadap Program Konservasi Astra Agro yang dinilai positif dalam mendukung target keanekaragaman hayati nasional. Penilaian ini disampaikan setelah kunjungan tim BRIN ke area operasional Astra Agro di Kalimantan Tengah pada 4-5 Juni 2026.

Sekretaris Eksekutif Sekretariat Kewenangan Ilmiah Keanekaragaman Hayati BRIN, Ruliyana Susanti, menyatakan bahwa berbagai upaya Astra Agro sangat relevan, termasuk perlindungan area bernilai konservasi tinggi, pemantauan biodiversity, dan rehabilitasi ekosistem. Kontribusi tersebut dinilai signifikan dalam pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. BRIN mengapresiasi keterbukaan Astra Agro dalam memperlihatkan praktik pengelolaan dan konservasi yang diterapkan di lapangan. Inisiatif ini dianggap sebagai model praktik baik yang mencakup perlindungan area Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT), pemantauan biodiversity, serta rehabilitasi ekosistem rusak.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan pendekatan holistik perusahaan terhadap keberlanjutan dan pelestarian alam. Apresiasi dari BRIN ini diharapkan dapat mendorong sektor swasta lainnya untuk turut serta dalam upaya konservasi guna mencapai target nasional maupun global, seperti Target 15 Global Biodiversity Framework (KMGBF) dan Target Nasional 18 dalam Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045. Kunjungan tim BRIN tidak hanya sekadar observasi, tetapi juga mendukung pengumpulan data dan dokumentasi yang penting untuk mencatat kontribusi sektor swasta dalam pelestarian biodiversity Indonesia.

Kolaborasi antara lembaga riset dan sektor swasta ini dianggap penting untuk memperkaya data, pengetahuan, serta praktik baik yang dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis sains. Prof. Gono Semiadi, anggota tim nasional penulis Natrep 7 dari Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi, turut mendampingi Ruliyana dalam kunjungan tersebut, menunjukkan keseriusan BRIN dalam evaluasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Direktur Operasional Area Kalimantan Tengah Astra Agro, Hubbal Khoir Sembiring, menjelaskan bahwa kunjungan BRIn adalah wujud keterbukaan perusahaan dan memperlihatkan implementasi komitmen keberlanjutan di lapangan. Perusahaan menginginkan membuka ruang masukan dan kolaborasi agar upaya pelestarian keanekaragaman hayati dapat terus diperkuat. Dalam pengelolaan biodiversity, Astra Agro melindungi dan mengelola area NKT dan SKT, menjaga ekosistem alami seperti sempadan sungai, hutan sekunder, dan lahan gambut, serta memastikan tidak ada pengembangan pada area yang memiliki nilai konservasi atau stok karbon tinggi.

Sinergi antara ilmu pengetahuan dan implementasi lapangan seperti ini diharapkan menghasilkan solusi konservasi yang lebih efektif dan berkelanjutan





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BRIN Astra Agro Konservasi Keanekaragaman Hayati Kalimantan Tengah

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