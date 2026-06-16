Brimob Polda Metro Jaya Gagalkan Tawuran Remaja di Bekasi, Amankan 18 Orang dan Bom Molotov

Patroli Brimob Polda Metro Jaya menggagalkan rencana tawuran remaja di Bojong Menteng, Bekasi. 18 remaja diamankan beserta satu bom molotov, lima motor, dan sepuluh HP. Polisi imbau orang tua tingkatkan pengawasan.

Tim Patroli Brimob Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan aksi tawuran yang direncanakan oleh sekelompok remaja di kawasan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi , pada Selasa dini hari, 16 Juni 2026.

Peristiwa ini bermula saat petugas melaksanakan patroli rayonisasi untuk mengantisipasi berbagai tindak kejahatan jalanan, seperti tawuran, balap liar, dan begal, yang kerap terjadi di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota. Sekitar pukul 04.15 WIB, tim Brimob yang tengah berpatroli mencurigai sekumpulan remaja yang berkumpul di Jalan Lisong Menteng, Bojong Menteng. Kecurigaan petugas semakin kuat ketika melihat beberapa di antara mereka membawa benda mencurigakan yang diduga bom molotov.

Tanpa membuang waktu, petugas segera melakukan pengamanan dan berhasil mengamankan 18 remaja beserta sejumlah barang bukti. Barang bukti yang disita meliputi satu buah bom molotov yang siap digunakan, lima unit sepeda motor, dan sepuluh unit telepon genggam. Seluruh remaja dan barang bukti tersebut kemudian diserahkan kepada penyidik Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol Henik Maryanto, menyatakan bahwa patroli preventif ini merupakan langkah nyata kepolisian dalam mencegah potensi gangguan keamanan sebelum menimbulkan korban atau keresahan di masyarakat. Menurut Henik, kehadiran personel Brimob di lapangan, terutama pada jam-jam rawan menjelang pagi, adalah bagian dari komitmen untuk melindungi masyarakat dari ancaman tindak kriminal dan kekerasan jalanan.

Ia menegaskan bahwa patroli yang dilaksanakan oleh personel Batalyon D Pelopor ini menunjukkan keseriusan Brimob Polda Metro Jaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya. Kombes Pol Henik juga mengimbau para orang tua untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak mereka, khususnya pada malam hingga dini hari, guna mencegah mereka terlibat dalam aksi tawuran atau kenakalan remaja lainnya. Selain itu, pihak Brimob Polda Metro Jaya mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.

Masyarakat yang mengetahui adanya potensi gangguan keamanan, seperti rencana tawuran atau tindak kriminal lainnya, diminta untuk segera melapor melalui Call Center Polri 110 atau kantor polisi terdekat agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Aksi penggagalan tawuran ini mendapat apresiasi dari warga sekitar yang merasa terbantu dengan kehadiran polisi. Kejadian ini juga menjadi pengingat bahwa upaya preventif seperti patroli rutin sangat penting dalam menekan angka kriminalitas di kalangan remaja.

Ke depan, Polres Metro Bekasi Kota akan terus mengintensifkan patroli di titik-titik rawan tawuran, terutama pada akhir pekan dan hari libur. Dengan sinergi antara polisi, orang tua, dan masyarakat, diharapkan kasus tawuran remaja di Bekasi dapat diminimalisir secara signifikan





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Brimob Tawuran Bekasi Bom Molotov Remaja

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