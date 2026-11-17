Brighton & Hove Albion bersiap mengajukan penawaran resmi untuk merekrut bek muda Vitao dari Atletico Mineiro, dengan nilai estimasi sekitar 18 juta Euro.

Brighton & Hove Albion bersiap mengajukan tawaran resmi pertama untuk merekrut bek tengah berusia 18 tahun bernama Vitao dari Atletico Mineiro. Klub asal pesisir selatan Inggris ini telah memantau perkembangan pemain tersebut secara intensif dan menganggap peluang untuk mendahului rival mereka di Liga Primer, Everton, semakin terbuka lebar. Tim perekrutan Brighton telah melakukan persiapan yang sangat ekstensif untuk memastikan mereka menjadi pihak pertama yang mengajukan proposal serius kepada klub pemilik hak ekonomi pemain tersebut.

Mekanisme Transisi Hak Ekonomi Pemain

Atletico Mineiro saat ini memegang kendali penuh atas 80 persen hak ekonomi Vitao, sementara sang pemain dan perwakilannya hanya menguasai sisa 20 persen. Kondisi kontrak ini memberikan posisi tawar yang sangat kuat bagi klub dari Belo Horizonte karena mereka tidak bergantung pada persetujuan finansial langsung dari pemain untuk menyetujui setiap penjualan. Saat ini, kontrak Vitao dengan Atletico Mineiro berlaku hingga Desember 2028, sebuah durasi yang panjang namun diselingi dengan klausul pelepasan yang spesifik untuk membatasi harga transfernya.

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Klausul pelepasan yang tercantum dalam kontrak Vitao bernilai sebesar 20 juta Euro atau setara dengan 16,7 juta Poundsterling. Nilai ini berlaku khusus untuk klub-klub luar negeri yang berminat, sementara aturan internal Brasil mungkin memiliki implikasi berbeda. Petinggi klub Brasil menyatakan dengan tegas akan menolak setiap penawaran yang jatuh di bawah nilai klausul pelepasan saat ini dalam bursa transfer musim dingin yang akan datang, menjadikan ambang batas keuangan ini sebagai garis merah mutlak.

Strategi Negosiasi Internal dan Batas Minimum

Di balik kemewahan klausul resmi tersebut, terdapat strategi negosiasi internal yang lebih fleksibel di kalangan manajemen Atletico Mineiro. Laporan mengungkap bahwa para petinggi klub secara pribadi menetapkan batas minimum sebesar 18 juta Euro atau 15 juta Poundsterling sebelum mereka bersedia memasuki fase negosiasi serius pada bulan Januari. Perbedaan antara nilai klausul resmi dan batas internal ini menunjukkan ruang maneuver bagi pihak pembeli untuk melakukan penawaran yang lebih hemat biaya tanpa harus melanggar ketentuan kontrak resmi secara langsung.

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Paradoks menarik muncul dari upaya Atletico Mineiro yang kini berusaha mengikat Vitao dengan kontrak baru yang menawarkan kenaikan gaji besar. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi tawar mereka sekaligus menutup celah pelepasan aset berharga tersebut. Perpanjangan kontrak baru ini berpotensi menaikkan nilai klausul pelepasan lebih tinggi lagi, sebuah strategi pertahanan aset yang umum dilakukan oleh klub yang ingin melindungi investasi terbesar mereka di sektor junior.

Prospek Pemain dan Minat Klub Raksasa Eropa

Vitao telah berhasil mengamankan tempat reguler di tim senior Atletico Mineiro yang dilatih oleh Eduardo Dominguez sejak awal musim ini. Statistik mencatat bahwa bek muda ini telah membuat sekitar 18 penampilan bagi tim utama dan mencatatkan satu gol. Kemampuan uniknya dalam memadukan kekuatan fisik serta dominasi duel udara dengan ketenangan teknis saat menguasai bola telah memikat para pemandu bakat di seluruh benua Eropa, menjadikannya salah satu nama paling dicari di kategori junior.

Minat terhadap Vitao bukan hanya terbatas pada liga Inggris, melainkan merambat ke klub-klub terbesar di sepakbola Eropa. Dua raksasa La Liga, Real Madrid dan Barcelona, sama-sama memantau perkembangannya dengan penuh perhatian. Selain itu, juara Prancis, Paris Saint-Germain, serta klub Serie A, AC Milan, juga tercatat secara rutin mengevaluasi potensi jangka panjang dari bek berusia 18 tahun ini untuk memperkuat lini pertahanan mereka di masa depan.

Dampak Keputusan Transfer bagi Klub dan Pemain

Keputusan Brighton untuk segera mengajukan penawaran pertama menunjukkan urgensi dalam situasi perekrutan yang sedang memanas. Dengan adanya kesulitan Atletico Mineiro dalam mengikat Vitao melalui kontrak baru yang lebih menarik, peluang kepindahan pemain ke Eropa kini dianggap sebagai sebuah kepastian yang tinggal menunggu waktu. Proses ini akan sangat bergantung pada apakah sang remaja mau mengakhiri kariernya di kompetisi domestik Brasil untuk mencari tantangan baru di kancah internasional.

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Para pengambil keputusan di Atletico Mineiro secara ideal berharap dapat mempertahankan pemain remaja itu setidaknya hingga musim panas mendatang. Alasan utamanya adalah keyakinan mendalam bahwa kesempatan bermain reguler lebih lanjut di kompetisi domestik Brasil akan membantu proses perkembangan teknis Vitao. Selain itu, memperlambat kepindahannya juga diyakini akan meningkatkan nilai transfernya secara signifikan ketika bursa transfer musim panas berikutnya tiba, sebuah investasi waktu yang menguntungkan bagi keuangan klub.