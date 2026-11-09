Bright Gas Cooking Competition 2026: Pelestarian Kuliner Nusantara di Bintaro

Bright Gas Cooking Competition 2026 digelar di Bintaro Jaya Xchange, Tangerang Selatan, pada 7 November 2026, mempertemukan sembilan finalis dalam pertarungan kuliner lobster bernuansa Nusantara.

Acara puncak Bright Gas Cooking Competition (BGCC) 2026 resmi dilangsungkan di kawasan Bintaro Jaya Xchange, Tangerang Selatan, pada hari Sabtu, 7 November 2026. Kompetisi kuliner bergengsi ini mengadaptasi tema Warisan Rasa Nusantara dari Hati sebagai wujud apresiasi terhadap kekayaan cita rasa asli Indonesia. Acara ini tidak hanya menjadi wadah bagi para peserta untuk memperebutkan gelar juara, tetapi juga menghadirkan berbagai hiburan bagi pengunjung.

Mekanisme Kompetisi dan Bahan Utama

Sembilan finalis yang lolos dari berbagai penjuru wilayah Indonesia, termasuk Tegal, Palembang, dan Yogyakarta, bertarung ketat dengan bahan utama lobster. Para peserta ditantang untuk mengolah seafood tersebut menjadi hidangan khas Nusantara yang memadukan kreativitas dan teknik memasak tradisional. Proses seleksi ini melibatkan penilaian ketat dari dewan juri yang berpengalaman di bidang gastronomi.

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Setiap finalis wajib menceritakan filosofi di balik kreasi kuliner mereka, sehingga setiap piring saji memiliki narasi budaya yang kuat. Kompetisi ini dirancang untuk menguji tidak hanya keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman peserta terhadap identitas kuliner daerah masing-masing. Atmosfer kompetisi berlangsung dinamis dengan para peserta berlomba menyiapkan bahan sebelum masa memasak dimulai secara resmi.

Filosofi Hidangan dan Penilaian Juri

Felly Sitta Mayasari dari Tegal mempresentasikan hidangan bernama Rangkaian Dwipa, yang merepresentasikan keberagaman pulau di Indonesia. Ia menggabungkan cita rasa dari Pulau Sumatera dan Pulau Jawa dengan menggunakan kuah husik khas Lampung sebagai pelengkap lobster. Felly berharap melalui sajian ini, kuliner khas Lampung dapat dikenal lebih luas hingga ke tingkat internasional.

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Di sisi lain, Annis Indriastutiee dari Yogyakarta menghadirkan Daharan Nusantara yang memadukan elemen dari Rembang, Pontianak, dan Maluku. Hidangan ini juga menyertakan sentuhan budaya Tionghoa serta teknik memasak tum ala Bali untuk mengolah lobster. Annis bertujuan memperkenalkan hidden gems kuliner Indonesia yang sering terlupakan di tengah dominasi hidangan populer seperti rendang atau gulai.

Chef Yuda Bustara, salah satu anggota dewan juri, menilai tinggi kualitas dan keunikan yang ditampilkan para finalis. Ia mencatat bahwa peserta berhasil memadukan elemen masakan dari berbagai daerah berbeda dalam satu piring saji. Chef Firhan Ashari juga menekankan bahwa perpaduan rasa dari Bali hingga Sumatera menjadi nilai tambah yang sangat menarik dalam setiap karya yang disajikan.

Peran Pertamina Patra Niaga dan Narasumber

Keberhasilan penyelenggaraan acara ini didukung oleh Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, yang hadir menemani para juara dan finalis. Acara ini juga menghadirkan Vice President Marketing & Brand Management Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, dalam sesi talkshow bersama Meida Felici, Juara 2 BGCC 2023, dan Puguh Kristianto, Juara 3 BGCC 2024.

Heppy Wulansari menjelaskan bahwa BGCC berperan vital sebagai wadah bagi talenta kuliner untuk melestarikan makanan tradisional. Ia menegaskan bahwa generasi muda saat ini dihadapkan pada banyak pilihan makanan asing yang dapat menggeser minat terhadap kuliner lokal. Oleh karena itu, pengenalan karakter unik rendang di setiap daerah menjadi kunci pelestarian warisan kuliner Indonesia.

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Dampak Sosial dan Hiburan Panggung

Sebagai bentuk apresiasi terhadap pengunjung, acara ini menyuguhkan beragam aktivitas interaktif seperti talkshow, bazar kuliner, lomba mewarnai apron, dan demo memasak. Sesi hiburan ditutup dengan penampilan spesial dari penyanyi legendaris Inul Daratista yang menambah kemeriahan malam puncak. Para peserta pun berfoto bersama dengan juri dan pihak penyelenggara sebagai kenang-kenangan atas partisipasi mereka dalam kompetisi bergengsi ini.