Bright Gas Cooking Competition 2026: Grand Final di Bintaro Jaya Xchange Mall

Pertamina Patra Niaga gelar puncak Bright Gas Cooking Competition 2026. Sembilan finalis siap berekspresi di Bintaro Jaya Xchange Mall Park, Tangerang Selatan.

PT Pertamina Patra Niaga resmi mengumumkan penyelenggaraan puncak acara Bright Gas Cooking Competition (BGCC) 2026 yang menjadi sorotan publik kuliner tanah air. Kompetisi bergengsi ini menghadirkan sembilan finalis terbaik yang telah lolos melalui serangkaian tahap kualifikasi ketat di tiga kota besar Indonesia, yaitu Tegal, Palembang, dan Yogyakarta. Puncak pertaruhan gelar juara ini akan dilaksanakan pada Sabtu, 7 November 2026, dengan jadwal mulai pukul 13.00 WIB.

Tempat pelaksanaan Grand Final dipusatkan di Bintaro Jaya Xchange Mall Park, yang berlokasi di kawasan Tangerang Selatan. Kesembilan peserta yang maju ke babak akhir ini memiliki profil yang sangat beragam, berasal dari berbagai penjuru wilayah Indonesia dengan latar belakang keahlian dan pengalaman kuliner yang berbeda-beda. Keragaman peserta ini diharapkan dapat membawa dinamika baru dan kreativitas tinggi dalam setiap kreasi hidangan yang ditampilkan pada malam penentuan tersebut.

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Mekanisme Penilaian dan Juri Profesional

BPertemuan puncak ini tidak hanya sekadar kontes memasak biasa, melainkan tantangan serius bagi para peserta untuk menunjukkan kemampuan adaptasi dan kreativitas di bawah tekanan. Para finalis akan dihadapkan pada bahan utama misteri yang hanya akan diketahui saat babak penentuan berlangsung. Ketepatan pengolahan, rasa, estetika penyajian, dan teknik penggunaan api dari kompor gas menjadi kunci penilaian utama yang akan diukur oleh dewan juri yang memiliki kredibilitas tinggi di industri kuliner nasional.

Keputusan dan penilaian akhir dalam kompetisi ini akan ditentukan secara langsung oleh tiga profesional mumpuni yang telah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Dewan juri yang dipercaya mengawal kompetisi tahun ini terdiri dari Chef Yuda Bustara, Chef Firhan Ashari, serta Magdalena Fridawati yang dikenal luas sebagai food blogger influential. Kehadiran ketiga nama tersebut menjamin standar penilaian yang objektif, profesional, dan berimbang dalam menentukan siapa yang berhak menyabet gelar juara.

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Dorongan Kreativitas dari Pertamina Patra Niaga

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menegaskan bahwa visi dari penyelenggaraan acara ini jauh melampaui sekadar ajang perlombaan memasak biasa. Menurut Kitty, memasak seharusnya dilihat sebagai sarana berekspresi yang mendalam dan media untuk membuka serta mengasah potensi diri setiap individu yang terlibat. Pertamina Patra Niaga berharap bahwa BGCC 2026 dapat memberikan pengalaman yang sangat inspiratif dan bermakna, baik bagi para peserta yang berlaga maupun masyarakat luas yang datang untuk menyaksikannya.

Upaya ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang penggunaan energi gas yang lebih aman dan efisien di dapur rumah tangga. Dengan menghadirkan acara yang menghibur dan edukatif, perusahaan希望能够 mengubah persepsi masyarakat bahwa memasak dengan gas bukan hanya soal efisiensi biaya, tetapi juga soal kenyamanan, kebersihan, dan kebebasan berekspresi dalam berkarya di bidang kuliner.

Penghargaan Berharga dan Hiburan Publik

Batang penghargaan yang diperebutkan dalam ajang bergengsi ini sangatlah istimewa dan bernilai tinggi bagi para peserta. Juara 1 akan membawa pulang uang tunai senilai Rp75 juta, tabung Bright Gas 12 kg, action cam, serta kesempatan emas untuk mengikuti Culinary Art Course di Le Cordon Bleu Thailand yang telah termasuk tiket penerbangan dan akomodasi. Juara 2 akan mendapatkan uang tunai Rp45 juta dengan hadiah pendamping yang sama, sementara Juara 3 meraih uang tunai Rp25 juta serta hadiah serupa.

Selain ketegangan kompetisi, pengunjung Bintaro Jaya Xchange Mall Park juga disuguhkan berbagai hiburan menarik lainnya untuk mengisi waktu. Para tamu dapat menikmati aneka kuliner lezat dari berbagai pedagang, menyaksikan demo memasak langsung oleh Juara 1 BGCC 2023, Ivone Destrianawati, serta menikmati penampilan musik dari artis Inul dan Adam. Berbagai doorprize menarik juga disiapkan sebagai bonus keseruan bagi pengunjung yang hadir di lokasi.