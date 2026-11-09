Bright Gas Cooking Competition 2026 Gelar Grand Final Kuliner Nusantara

PT Pertamina Patra Niaga gelar Bright Gas Cooking Competition 2026 di Bintaro Jaya Xchange Mall pada 7 November 2026. Tuju melestarikan kuliner lokal dan promosi Bright Gas.

Acara Bright Gas Cooking Competition 2026 resmi berlangsung di Bintaro Jaya Xchange Mall, Tangerang Selatan, pada Sabtu (7/11/2026). Kompetisi tahunan yang diselenggarakan oleh PT Pertamina Patra Niaga ini mempertemukan sembilan finalis terbaik dari tiga kota, yakni Tegal, Palembang, dan Yogyakarta.

Mengusung tema "Warisan Rasa Nusantara dari Hati", ajang ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengeksplorasi kekayaan kuliner Indonesia melalui berbagai kreasi hidangan khas Nusantara. Kompetisi ini bukan sekadar uji keterampilan memasak, tetapi juga menantang para peserta menghadirkan cerita dan filosofi di balik setiap sajian yang mereka buat.

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Tujuan Melestarikan Kuliner Tradisi Indonesia

PT Pertamina Patra Niaga melalui ajang Bright Gas Cooking Competition 2026 memiliki misi utama untuk menjaga keberagaman kuliner Indonesia agar tetap dikenal lintas generasi. Vice President Marketing & Brand Management Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menjelaskan bahwa ada tiga tujuan utama yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan kompetisi ini.

Tujuan pertama adalah menjaga keberagaman kuliner Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Menurut Heppy Wulansari, kekayaan masakan tradisional Indonesia tidak hanya terlihat dari banyaknya jenis hidangan, tetapi juga variasi resep di setiap daerah. Misalnya, Rendang memiliki beragam karakter dan cara pengolahan, bahkan di wilayah asalnya sendiri.

Heppy Wulansari menekankan pentingnya pelestarian makanan tradisional dari generasi ke generasi. Generasi muda dihadapkan pada banyak pilihan makanan dari luar negeri, sehingga upaya ini dilakukan agar tradisi dan makanan khas Indonesia tidak dilupakan.

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Peran Bright Gas dan Evaluasi Juri

PT Pertamina Patra Niaga juga bertujuan menyediakan ruang bagi talenta kuliner dari berbagai kalangan melalui Bright Gas Cooking Competition 2026. Peserta tidak terbatas pada profesi sebagai juru masak. Kompetisi ini diikuti oleh pelajar, ibu rumah tangga, hingga pekerja kantoran yang ingin mengembangkan kemampuan memasak.

Bright Gas Cooking Competition 2026 memberikan kesempatan kepada konsumen untuk merasakan langsung pengalaman memasak menggunakan Bright Gas. Heppy Wulansari berharap konsumen dapat mengetahui kenyamanan dan keamanan penggunaan gas tersebut saat memasak hidangan khas.

Sembilan finalis Bright Gas Cooking Competition 2026 berasal dari tiga kota penyelenggaraan semifinal. Mereka adalah Annis Indriastutie, Irfan Yulianto Dwi Santoso, dan Hawa Cahya Abadi dari Yogyakarta. Dari Palembang hadir Jason Buntaram, Muhammad Azwar, dan Endri Supriatna. Sementara itu, dari Tegal ada Devan Andhika, Felly Sitta Mayasari, dan Bobby Utomo Putra.

Strategi Promosi Bright Gas

PT Pertamina Patra Niaga berupaya mengangkat potensi sumber daya lokal di setiap kota melalui Bright Gas Cooking Competition 2026. Tantangan yang diberikan adalah bagaimana peserta bisa mengembangkan masakan tradisional menjadi hidangan yang lebih kekinian, kreatif, dan inovatif, sehingga dapat diterima oleh generasi muda.

Di Tegal, potensi hasil laut setempat menjadi inspirasi pemilihan bahan berupa udang dan cumi. Sementara di Yogyakarta, peserta diperkenalkan dengan kekhasan hidangan mangut melalui penggunaan lele asap. Setiap daerah memiliki kekayaan bahan dan cita rasa yang berbeda.

Konsistensi mengangkat kekayaan kuliner daerah menjadi pertimbangan dalam menentukan tema setiap tahunnya. Tema Bright Gas Cooking Competition 2026 selalu berkaitan dengan masakan khas Nusantara, mulai dari menu andalan daerah hingga hidangan rumahan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi peserta untuk mengolah masakan tradisional tanpa menghilangkan karakter aslinya.

Penilaian Kreativitas dan Teknik

Bright Gas Cooking Competition 2026 menghadirkan tiga juri dengan latar belakang di dunia kuliner untuk menilai kreativitas dan kemampuan para finalis. Dewan juri tersebut adalah Chef Yuda Bustara, Chef Firhan Ashari, dan food content creator Magdalena Fridawati atau yang dikenal dengan nama Mgdalenaf.

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Chef Yuda Bustara merupakan chef profesional Indonesia yang dikenal melalui kiprahnya di berbagai program kuliner, termasuk Iron Chef Indonesia dan Asian Food Channel. Kehadirannya memberikan perspektif profesional dalam penilaian teknik dan kreativitas.

Chef Firhan Ashari adalah runner-up MasterChef Indonesia Season 6 periode 2019-2020. Ia juga aktif mengembangkan karier sebagai chef dan konten kreator. Pengalaman kompetisi masa lalunya memberikan wawasan mendalam tentang standar teknis masakan.

Magdalena Fridawati dikenal sebagai food content creator yang populer melalui konten ulasan kuliner. Ia membawa perspektif konsumen modern dalam menilai cita rasa hidangan para finalis. Ketiga juri ini memberikan penilaian komprehensif dari berbagai sudut pandang.

Prospek dan Pengembangan Pasar

Bright Gas Cooking Competition 2026 memasuki tahun kelima penyelenggaraan. Ajang ini menjadi bagian dari upaya PT Pertamina Patra Niaga untuk mempertahankan relevansi produknya di pasar kuliner domestik. Para juara dan finalis berfoto bersama Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto.

Foto bersama tersebut juga menghadirkan Inul Daratista dan Adam Suseno. Kehadiran para tokoh publik ini menambah variasi dan daya tarik acara Bright Gas Cooking Competition 2026. Hal ini menunjukkan komitmen PT Pertamina Patra Niaga dalam mensosialisasikan produk Bright Gas secara massif.

Dalam babak final Bright Gas Cooking Competition 2026, para peserta ditantang mengolah lobster sebagai bahan utama. Tantangan ini menguji kemampuan adaptasi peserta terhadap bahan yang lebih premium dan teknik memasak yang kompleks.

Keberhasilan acara ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap penggunaan Bright Gas di rumah tangga. PT Pertamina Patra Niaga tetap konsisten dalam mendukung pelestarian warisan kuliner Indonesia sambil mempromosikan energi bersih melalui Bright Gas.