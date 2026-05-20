Brigade Rakyat Garuda Merah Putih Apresiasi Momentum Pertumbuhan Investasi Nasional

Para anggota Brigade Rakyat Garuda Merah Putih memberikan pujian atas keberhasilan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, dalam menjaga momentum investasi nasional di tengah tantangan global.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Brigade Rakyat Garuda Merah Putih , Ir. Y. Pasomba menilai Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani berhasil menjaga momentum investasi nasional di tengah tantangan global yang tidak ringan.

"Capaian ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia masih menjadi salah satu destinasi investasi yang menjanjikan di kawasan maupun di tingkat global," kata Ketua Umum Brigade Rakyat Garuda Merah Putih Y Pasomba di Jakarta, Rabu. Ia mengapresiasi kerja keras dan kepemimpinan Rosan Roeslani dalam menjaga stabilitas iklim investasi nasional. Menurut dia di tengah situasi global yang penuh tekanan, keberhasilan menjaga kepercayaan investor bukanlah perkara mudah.

Ia menilai ini hasil dari kerja nyata, strategi yang terukur, serta kepemimpinan yang mampu membangun optimisme pasar. Sementara Sekretaris Jenderal Brigade Rakyat Garuda Merah Putih, Warsun menegaskan bahwa capaian investasi nasional di tengah situasi global yang tidak menentu merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang tetap dipercaya pasar.

"Kepercayaan investor terhadap Indonesia tidak hadir begitu saja, tetapi lahir dari kerja nyata, kepastian kebijakan," kata dia. Selain itu juga diperkuat kepemimpinan yang mampu menjaga optimisme dunia usaha dan ini patut diapresiasi sebagai pencapaian bersama bangsa. Bendahara Umum Brigade Rakyat Garuda Merah Putih, Adrianus Eko Saputro menilai pertumbuhan investasi harus terus dijaga agar memberikan dampak langsung terhadap masyarakat luas, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi nasional.

Ketika investasi meningkat, lanjutnya sektor usaha bergerak, lapangan kerja terbuka, daya beli masyarakat meningkat, dan pembangunan nasional semakin kuat. Ia menilai Rosan Roeslani terus mendorong investasi berkualitas yang tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga berdampak nyata terhadap pembangunan nasional. Fokus pada hilirisasi industri, penguatan sektor strategis, pengembangan infrastruktur, dan transformasi ekonomi menjadi bagian dari langkah besar pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.

Ia menegaskan sebagai CEO Danantara Indonesia membawa semangat baru dalam pengelolaan investasi strategis nasional, dengan pendekatan yang lebih modern, kompetitif, dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang. Brigade Rakyat Garuda Merah Putih menilai capaian tersebut harus menjadi energi positif bagi seluruh elemen bangsa untuk terus mendukung langkah-langkah pembangunan ekonomi nasional.

"Capaian positif di sektor investasi menjadi bukti bahwa dengan kerja nyata dan strategi yang tepat, Indonesia mampu tetap berdiri kuat di tengah badai global," kata dia





