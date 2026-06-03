Brian Uriarte Raih Kemenangan Perdana di Moto3 Italia 2026 di Mugello

Rider Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte, succeeded in securing his first victory as a rookie in the 2026 Italian Moto3 series at Mugello Circuit. Starting from fourth on the grid after David Almansa's demotion, Uriarte showed strong pace, leading early before weathering pressure and a brief drop to seventh. He eventually finished ahead of Indonesia's Veda Ega Pratama. This win marks a significant achievement for the rookie and his team.

Brian Uriarte kembali mengenang kerja kerasnya untuk mengamankan kemenangan pertamanya sebagai rookie pada seri Moto3 Italia 2026 . Sebagai rookie atau pendatang baru pada Moto3 2026, Brian Uriarte tengah merasa senang karena mampu mencatatkan kemenangan dalam balapan akhir pekan lalu.

Ya, andalan Red Bull KTM Ajo itu tidak terbendung untuk memijakkan kaki di podium tertinggi dalam seri Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello yang berjalan ketat. Dalam perjalannya, performa menjanjikan sudah terlihat dari Uriarte di mana dia mengakhiri babak kualifikasi dengan berada di urutan ke-4. Mundurnya David Almansa dari IntactGP saat menduduki start terdepan alias pole sitter menghadirkan keuntungan bagi Uriarte dengan posisi startnya naik 1 setrip.

Rider yang dibesut oleh mantan manajer Marc Marquez, Emilio Alzamora itu menunjukkan ritme yang mumpuni pada awal lomba 17 putaran ini. Menginjak lap ke-4, Uriarte bahkan sudah berada di posisi pertama meski momen itu tidak bertahan lama karena tekanan dari rival di belakang. Pasang surut pun dialami Uriarte hingga masa-masa akhir balapan di mana dia bahkan sempat terlempar dari zona podium dengan berada di urutan ke-7.

Menduduki posisi tersebut membuat Uriarte harus berada tepat di belakang rider Indonesia Veda Ega Pratama yang sebelumnya start dari posisi ke-12. Balapan yang dijalani Uriarte menjadi untuk memenangkan kemenangan pertamanya di kelas Moto3, sebuah pencapaian penting bagi seorang rookie. Strategi start yang baik dan kecepatan di lintasan memungkinkan Uriarte untuk berjuang di podium bagi sebagian besar race. Meski ada tekanan dari riders lain seperti Almansa dan watt, Uriarte bisa mengatur ritme mesh dan menjaga posisi直到 akhir.

Kemenangan ini juga menjadi bukti kemajuan pramusim dan kedisiplinan trainingnya. Di sisi lain, Veda Ega Pratama menampilkan performa kuat dengan start dari posisi ke-12 dan finis di posisi yang memungkinkan untuk bersaing di podium, meskipun akhirnya Uriarte berhasil超越 di lap-lap terakhir. Uriarte mengucapkan terima kasih kepada tim Red Bull KTM Ajo dan semua support system yang telah membantu durante pekan balapan. Kemenangan ini juga memberikan boost moral bagi tim tersebut di tengah musim yang penuh tantangan.

Untuk race selanjutnya, Uriarte berharap dapat mempertahankan form ini dan terus belajar dari each balapan. Artikel ini mencatat momen important Uriarte sebagai rookie dan kontibusinya pada seri Moto3 Italia 2026 yang شد climate di Sirkuit Mugello. Keberhasilan Uriarte reflects dedikasi dan hard work yang telah diinvest days dan months pramusim. Kini, Uriarte masuk into daftar riders yang berhasil menang di kelas Moto3 sebagai rookie, sebuah pencapaian prestige di motorsport





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Moto3 Brian Uriarte Red Bull KTM Ajo Mugello Kemenangan Rookie Veda Ega Pratama Italia 2026

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