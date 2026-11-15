Brian Riemer Ungkap Strategi Denmark Taklukkan Portugal 4-1

Pelatih Denmark Brian Riemer mengungkap taktik dominasi bola yang menghancurkan Portugal 4-1 di Braga, mencatatkan kekalahan kandang terberat sejarah tim Lusi.

Tim Nasional Denmark mencatatkan kemenangan bersejarah dengan mengalahkan tuan rumah Portugal sebesar 4-1 di Stadion Municipal Braga pada laga grup kualifikasi. Pelatih kepala Denmark, Brian Riemer, secara rinci menguraikan bagaimana timnya berhasil menerapkan strategi yang tidak terduga oleh para pemuncak grup tersebut.

Mekanisme Dominasi Taktik Dan Penguasaan Bola

Strategi utama yang diterapkan oleh Brian Riemer berpusat pada penguasaan bola yang agresif dan tekanan tinggi terhadap pertahanan lawan. Riemer menjelaskan bahwa untuk mengalahkan negara sebesar Portugal dalam sepak bola, penguasaan bola adalah prasyarat mutlak yang harus dipenuhi.

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Denmark berhasil menekan Portugal hingga menyebabkan frustrasi mendalam pada barisan pertahanan lawan. Tim yang dikelola oleh Brian Riemer bermain dengan keberanian tinggi dan disiplin taktik yang ketat, memastikan bahwa setiap pergerakan di lapangan sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya.

Hasil akhir 4-1 ini menjadi kekalahan kandang terberat yang pernah dialami oleh Portugal dalam sejarah resmi persepakbolaan mereka. Performa luar biasa ini menunjukkan bahwa tim Denmark mampu mengalahkan salah satu tim terbaik di dunia dengan strategi yang terukur dan eksekusi yang sempurna.

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Prestasi Individu Pemain Kunci Denmark

Rasmus Hojlund tampil sebagai salah satu pahlawan utama kemenangan tersebut dengan mencetak dua gol melalui penyelesaian akhir yang sangat tajam. Kehadirannya di depan gawang menjadi pukulan telak yang menghancurkan harapan Portugal untuk bangkit di babak kedua.

Selain Hojlund, Pierre-Emile Hojbjerg dan Joachim Andersen juga turut menyumbang gol untuk memastikan kemenangan telak bagi Tim Nasional Denmark. Kontribusi kolektif ini menunjukkan kedalaman skuad yang dimiliki oleh Brian Riemer dalam menghadapi lawan berat.

Kemudian, Mohamed Daramy mendapat pujian khusus dari pelatih karena penampilannya yang luar biasa saat berlari mengisi ruang kosong di belakang lini pertahanan Portugal. Kecepatan dan kecerdikan Daramy menjadi celah strategis yang sering dieksploitasi oleh serangan balik Denmark.

Kontroversi Darami Dan Kritik Terhadap Divisi Prancis

Brian Riemer secara eksplisit memuji performa Mohamed Daramy dan menyindir posisi pemain tersebut di klub saat ini. Pelatih Denmark tersebut menyatakan bahwa ia tidak mengerti mengapa Daramy masih bermain di Divisi Dua Prancis ketika kinerjanya di tim nasional sangat menonjol.

Kritik ini diajukan dalam konteks bagaimana kepadatan pemain di lini tengah Denmark dan pergerakan vertikal tim tersebut berhasil menyulitkan barisan pertahanan Portugal. Strategi ini memungkinkan penyerang seperti Daramy dan Hojlund untuk menyerang ruang-ruang kritis di belakang bek lawan.

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Respons positif dari Brian Riemer terhadap performa Daramy menambah sorotan media terhadap pemain sayap tersebut. Kemungkinan besar, pujian ini akan menjadi katalisator bagi klub Daramy untuk mempertimbangkan langkah strategis terkait masa depan pemain bintang Denmark tersebut.

Hormat Kepada Cristiano Ronaldo Dan Masa Depan Portugal

Sebelum menatap laga penentu di grup melawan Norwegia di Kopenhagen, Brian Riemer menyempatkan diri untuk menyinggung momen bersejarah dalam laga ini. Pertandingan tersebut merupakan pertandingan pertama Portugal sejak Cristiano Ronaldo mengumumkan pensiun dari tim nasional.

Pelatih Denmark tersebut menyampaikan rasa hormat yang tinggi kepada legenda sepak bola internasional Cristiano Ronaldo. Riemer menyebut bahwa melihat Ronaldo bermain merupakan suatu kebanggaan besar dan bahwa sang legenda layak menerima segala bentuk penghormatan dari seluruh dunia sepak bola.

Riemer juga menambahkan bahwa perubahan besar tidak terjadi dalam semalam dan Portugal telah kehilangan salah satu pemain terhebat sepanjang masa. Pernyataan ini mencerminkan kesadaran tinggi akan transisi era baru bagi Tim Nasional Portugal pasca-pensiunnya Ronaldo.

Kemenangan 4-1 ini tidak hanya memberikan tiga poin berharga bagi Denmark, tetapi juga menjadi pernyataan kekuatan bahwa tim-tim Eropa lainnya dapat mengalahkan Portugal dengan strategi yang tepat. Brian Riemer membuktikan bahwa persiapan matang dan eksekusi disiplin dapat menghasilkan hasil yang memuaskan di kancah internasional.