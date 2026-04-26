Brian McKnight Gugat Mantan Istri dan Anak karena Pencemaran Nama Baik

Penyanyi R&B Brian McKnight mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap mantan istrinya, anaknya, dan media tabloid New York Post. Gugatan ini diajukan setelah serangkaian tuduhan yang merusak reputasinya, terutama setelah kematian putranya. Kasus ini masih bergulir di pengadilan.

Penyanyi R&B legendaris Brian McKnight telah secara resmi mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap sejumlah pihak, termasuk mantan istrinya Julie McKnight, anaknya Brian McKnight Jr., dua tokoh media, serta media tabloid New York Post .

Dalam dokumen gugatan yang diajukan, McKnight menyatakan bahwa para tergugat terlibat dalam kampanye pencemaran publik yang sistematis, yang telah merusak reputasi dan kariernya, terutama setelah kematian putranya, Niko McKnight, pada tahun lalu. Gugatan ini diajukan melalui kuasa hukumnya, Brian Williamson, yang menyatakan bahwa serangan terus-menerus terhadap karakter kliennya membuatnya tidak memiliki pilihan lain selain mencari kebenaran melalui jalur hukum. Williamson juga menambahkan bahwa kemungkinan ada pihak lain yang akan ditambahkan sebagai tergugat dalam perkara ini.

Persoalan ini bermula dari serangkaian wawancara yang dilakukan oleh Julie McKnight dan Brian McKnight Jr. dalam setahun terakhir. Dalam berbagai kesempatan, keduanya menuduh McKnight sebagai sosok ayah yang meninggalkan anak-anaknya. Salah satu wawancara yang paling kontroversial adalah ketika McKnight Jr. muncul di podcast milik Marc Lamont Hill, di mana ia menuduh ayahnya tidak pernah mengungkapkan rasa sayang kepada putranya, Niko, yang meninggal akibat kanker.

Selain itu, gugatan juga menyebutkan bahwa Tasha K, seorang tokoh media, berulang kali menyebarkan klaim serius, termasuk tuduhan bahwa McKnight meninggalkan anak-anaknya dan dugaan hubungan tidak pantas dengan seorang di bawah umur. Sementara itu, New York Post juga disebut turut memperbesar isu tersebut dengan menyajikan pernyataan keluarga sebagai fakta tanpa melakukan verifikasi langsung kepada McKnight. Pihak Julie McKnight melalui juru bicaranya menyatakan bahwa tuduhan dalam gugatan tersebut tidak berdasar dan menegaskan bahwa fakta akan terungkap di pengadilan.

Kasus ini masih bergulir, dengan pihak tergugat mengajukan pembelaan bahwa pernyataan yang dipermasalahkan termasuk opini dan dilindungi standar hukum untuk figur publik.

Brian Mcknight Pencemaran Nama Baik Gugatan Mantan Istri New York Post

