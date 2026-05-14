Brian Armstrong Optimistic Over Crypto Legislation Progress

Pernyataan Brian Armstrong menunjukkan perkembangan positif dalam pembahasan RUU crypto di Senat AS, dengan Komite Perbankan Senat AS tengah mempersiapkan struktur pasar crypto dan meminta masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Armstrong juga menilai Coinbase, bursa kripto terbesar di Amerika Serikat, sebagai perusahaan yang paling aktif mendorong lahirnya regulasi crypto jelas di Washington.

Brian Armstrong, CEO dan Co-Founder Coinbase, berbicara selama Global Milken Institute Conference pada 2 Mei 2022 di Beverly Hills, California, Amerika Serikat. RUU crypto di Senat AS semakin dekat untuk disahkan, mendorong optimisme baru dalam industri aset digital yang menunggu kepastian hukum dari pemerintah AS.

Menurut Armstrong, proses legislasi terkait pasar kripto kini menunjukkan perkembangan nyata dibanding sebelumnya, saat Komite Perbankan Senat AS mempersiapkan pembahasan lanjutan Rancangan Undang-Undang (RUU) crypto yang lama dinanti pelaku industri





