BRI Undian VIP Camp Nou 2026: Nasabah Raih Perjalanan Eksklusif ke Barcelona

BRI mengundi hadiah utama perjalanan VIP ke Barcelona bagi nasabah. PT Meta Sedaya Energi memenangkan trip eksklusif ke Stadion Spotify Camp Nou bersama FC Barcelona pada November 2026.

Bank Rakyat Indonesia ( BRI) telah menyelesaikan proses pengundian hadiah utama program apresiasi nasabah yang berfokus pada pengalaman eksklusif ke markas FC Barcelona di Spanyol. Pemenang grand prize yang dinominasikan oleh PT Meta Sedaya Energi Regional Office Banjarmasin berhasil meraih kesempatan langka untuk melakukan perjalanan VIP ke Barcelona.

Mekanisme Undian dan Kesempatan Eksklusif di Stadion

Proses pengundian yang transparan berlangsung dalam acara bertajuk Road to Victory yang diselenggarakan di Transformation Room, Gedung BRI 1, Jakarta, pada Kamis (5/11/2026). Acara tersebut dihadiri dan disaksikan langsung oleh perwakilan Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, notaris, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk menjamin integritas hasil undian.

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BRI menyiapkan total 71 hadiah menarik dalam program apresiasi ini. Hadiah utama berupa perjalanan eksklusif (VIP exclusive trip) ke markas FC Barcelona memungkinkan pemenang untuk tidak hanya menyaksikan pertandingan, tetapi juga menikmati fasilitas premium di dalam Stadion Spotify Camp Nou.

Dampak bagi Nasabah dan Rencana Perjalanan ke Spanyol

Tri Laksito Singgih H, SEVP Retail Transaction & Funding BRI, menegaskan bahwa pemenang grand prize dijadwalkan terbang ke Spanyol pada tanggal 20-25 November 2026. Perjalanan ini dirancang untuk memberikan pengalaman mendalam yang melampaui sekadar menonton laga sepak bola di stadion.

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Nasabah pemenang akan mendapatkan akses khusus untuk menonton sesi pemanasan pemain, bertemu langsung dengan atlet di tepi lapangan, serta mendapatkan dokumentasi eksklusif selama sesi-sesi tersebut berlangsung. BRI juga menyediakan fotografer profesional untuk mendokumentasikan momen-momen berharga ini bagi para nasabah VIP.

Rincian Hadiah Merchandise dan Komitmen Jangka Panjang

Sebagai bagian dari paket perjalanan wisata, BRI menyediakan tur fasilitas stadion serta paket perjalanan ke kota-kota utama di Spanyol, termasuk Barcelona dan Madrid. Selain perjalanan utama, BRI membagikan beragam merchandise eksklusif FC Barcelona kepada nasabah setia lainnya di seluruh Indonesia.

Rincian hadiah yang diundi mencakup jersey tim bertanda tangan lima pemain untuk dua pemenang, serta club item bertanda tangan lima pemain untuk dua pemenang lainnya. Terdapat pula kategori Legend Merchandise yang diberikan kepada lima pemenang, serta berbagai item resmi lainnya seperti scarf double home untuk sembilan nasabah, jersey Nike untuk sembilan pemenang, tumbler home untuk delapan pemenang, dan paket The Home Kit untuk tiga pemenang.

Perpanjangan Kerjasama Strategis BRI dengan FC Barcelona

Program ini mencerminkan komitmen BRI dalam memberikan apresiasi nyata terhadap loyalitas nasabah melalui kemitraan strategis global bersama klub raksasa Catalan tersebut. Tri Laksito Singgih H menambahkan bahwa kerjasama antara BRI dan FC Barcelona akan terus berlanjut hingga tahun depan untuk memberikan nilai tambah bagi nasabah.

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Masyarakat yang tertarik untuk memiliki Kartu Debit BRI FC Barcelona dapat mengakses informasi lengkap dan melakukan pendaftaran melalui situs resmi BRI. Langkah ini membuka peluang bagi lebih banyak nasabah untuk terlibat dalam ekosistem eksklusif yang ditawarkan melalui kolaborasi jangka panjang ini.