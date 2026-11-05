BRI Undian Kartu Debit FC Barcelona Periode Kedua Raih Rp3,5 Triliun

Program BRI Debit FC Barcelona periode kedua berhasil menarik 39.000 nasabah dengan total dana simpanan Rp3,5 triliun di Gedung BRI 1, Jakarta, 5 November 2026.

Bank Rakyat Indonesia atau yang dikenal dengan BRI telah resmi mengumumkan hasil pengundian hadiah untuk Program BRI Debit FC Barcelona pada periode kedua yang telah berakhir. Pengumuman ini disampaikan secara langsung dalam acara yang berjudul "BRI Barca Road to Victory" yang diselenggarakan di Transformation Room, Gedung BRI 1, Jakarta, pada Kamis (5/11/2026). Program kolaborasi strategis antara perbankan nasional dengan klub sepak bola Eropa ini kembali menunjukkan daya tarik yang tinggi di kalangan masyarakat Indonesia.

Pada periode kedua yang berjalan dari 1 Juli hingga 31 Oktober 2026, program ini mencatatkan prestasi signifikan dengan melibatkan sekitar 39.000 nasabah yang aktif menggunakan kartu debit khusus FC Barcelona. Total dana simpanan yang berhasil dihimpun dari参与 peserta mencapai angka fantastis sebesar Rp3,5 triliun. Angka ini membuktikan bahwa inisiatif yang menggabungkan layanan perbankan dengan minat terhadap sepak bola internasional mampu menciptakan nilai tambah yang besar bagi nasabah.

Also read Pemprov Bengkulu tetapkan harga TBS sawit Rp3,42 ribu per kilogram

Mekanisme Program dan Kolaborasi Strategis

Program BRI Debit FC Barcelona dirancang sebagai bentuk apresiasi konkret dari Bank BRI kepada nasabah yang setia menggunakan produk kartu debit mereka. Strategi ini tidak hanya sekadar memberikan hadiah, tetapi juga berfungsi sebagai upaya dorongan aktif untuk meningkatkan volume penggunaan kartu debit di tengah persaingan industri keuangan yang semakin ketat. Kolaborasi ini melibatkan kemitraan strategis dengan FC Barcelona dan Mastercard sebagai pilar utama dalam eksekusi program.

SEVP Retail Transaction & Funding BRI, Tri Laksito Singgih H, menegaskan bahwa program ini merupakan salah satu mekanisme utama BRI untuk memberikan penghargaan kepada nasabah. Keberhasilan mengumpulkan Rp3,5 triliun dalam kurun waktu empat bulan menunjukkan efektivitas model bisnis yang menggabungkan loyalitas merek dengan insentif menarik, sekaligus memperkuat posisi BRI dalam layanan transaksi ritel.

Advertisement

Perspektif Stakeholder dan Pencapaian Periodik

Tri Laksito Singgih H menjelaskan bahwa pencapaian jumlah nasabah sebesar 39.000 orang dan dana simpanan Rp3,5 triliun merupakan hasil dari upaya terus-menerus BRI dalam menghadirkan inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pencapaian ini melampaui hasil periode pertama di mana program ini diikuti oleh 10.701 nasabah dengan nilai tabungan sebesar Rp1,29 triliun, menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten.

Eksekutif senior tersebut menekankan bahwa kolaborasi ini merupakan bukti nyata bahwa BRI terus berjalan bersama nasabah dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menghasilkan inovasi produk yang sesuai dengan tagline yang diperkenalkan pada rebranding Desember tahun lalu, yaitu "Satu Bank untuk Semua". Hal ini menegaskan komitmen institusi keuangan terbesar di Indonesia untuk tetap relevan dan dekat dengan segmen masyarakat luas.

Dampak Nyata dan Hadiah Eksklusif VIP

Para pemenang undian periode kedua tidak hanya mendapatkan barang dagangan, tetapi juga pengalaman VIP eksklusif yang sangat dicari oleh penggemar sepak bola. Fasilitas utama meliputi akses untuk menyaksikan pertandingan FC Barcelona secara langsung di stadion, serta kesempatan untuk menyaksikan sesi pemanasan pemain dari jarak dekat. Pengalaman ini juga mencakup dokumentasi khusus, kunjungan ke stadion Spotify Camp Nou, dan city tour di kota Barcelona.

Selain pengalaman lapangan, hadiah fisik yang diperebutkan sangat menarik bagi kolektor. Pemenang berkesempatan mendapatkan jersey utama tim yang ditandatangani oleh lima pemain, serta merchandise bertanda tangan pemain legenda. Berbagai merchandise resmi lainnya juga tersedia, mulai dari jersey home La Liga dan jersey away UEFA Champions League musim 2025/2026, jaket Tech Fleece Barca Nike T90, scarf, topi, hingga tumbler.

Advertisement

Identitas Pemenang dan Langkah Selanjutnya

Daftar resmi pemenang undian periode kedua telah diumumkan secara transparan untuk memastikan integritas proses pengundian. Nama-nama pemenang mencakup Mayasari Br. Sembiri dari RO Bandung, Rahmad Hartanto dari RO Pekanbaru, PT Hilton Duta Lestari dari RO Banjarmasin, Nurhasanah dari RO Denpasar, Onder Erkal dari RO Jakarta 2, dan Dewi Anisya Nurijati dari RO Bandung.

Mengenai kelanjutan program, Tri Laksito Singgih H menyampaikan bahwa kerja sama BRI dengan FC Barcelona melalui program kartu debit ini masih akan berlanjut hingga tahun depan. Nasabah saat ini masih memiliki kesempatan untuk menikmati berbagai keuntungan dari kolaborasi tersebut. Melalui program BRI Debit FC Barcelona, BRI terus berkomitmen menghadirkan apresiasi bagi nasabah sekaligus menawarkan keuntungan yang menggabungkan layanan perbankan dengan minat masyarakat terhadap sepak bola.