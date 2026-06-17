BRI Super League 2025/2026: David da Silva Juara Gol, Mariano Peralta Raja Assist, dan Nadeo Arga Kiper Terbaik

Musim BRI Super League 2025/2026 berakhir dengan catatan estatistik menakjubkan. David da Silva dari Malut United menjadi top skor dengan 23 gol, Mariano Peralta mengoleksi 14 assist, dan Nadeo Arga Winata kiper Borneo FC menjadi penyelamat dengan 136 penyelamatan. Artikel ini mengulas performa terbaik pemain-pemain yang menjadi andalan timnya sepanjang kompetisi.

BRI Super League 2025/2026 resmi berakhir setelah menyajikan 306 pertandingan penuh drama dan persaingan ketat sepanjang musim. Tidak hanya menghadirkan perebutan gelar juara yang sengit, kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia ini juga diwarnai persaingan ketat di berbagai zona klasemen hingga pekan terakhir.

Di balik perjalanan panjang tersebut, sejumlah pemain tampil menonjol dan menjadi pembeda bagi timnya masing-masing. Mulai dari penyerang yang tajam dalam urusan mencetak gol, pemain kreatif dengan koleksi assist terbanyak, hingga kiper yang tampil gemilang mengawal gawangnya sepanjang musim. Berkat performa konsisten yang ditunjukkan dari pekan ke pekan, para pemain ini berhasil mencatatkan statistik impresif dan menjadi sorotan sepanjang BRI Super League 2025/2026. Setelah mengakhiri musim dengan dramatis,.

ILeague.usai membobol gawang Madura United dalam laga pekan ke-24 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Selasa (3/3/3026). Malut United mencatatkan performa impresif sepanjang musim. Kemampuan mengonversi peluang menjadi gol menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan sebuah tim. Sepanjang BRI Super League 2025/2026, sejumlah pemain tampil tajam dan konsisten di depan gawang lawan, menjadikan mereka sebagai andalan klub masing-masing.

Di posisi teratas ada David da Silva dari Malut United yang keluar sebagai top skor kompetisi dengan koleksi 23 gol. Penyerang asal Brasil berusia 37 tahun itu mencatatkan 80 tembakan, dengan 51 di antaranya mengarah tepat ke gawang. Tak hanya produktif mencetak gol, David juga berkontribusi lewat lima assist serta mencatatkan 428 umpan sukses dari total 576 percobaan. Sementara itu, di posisi kedua ada Gonzalo Peralta dari Persija Jakarta yang mengolesi 20 gol sepanjang musim.

Pemain asal Argentina berusia 28 tahun tersebut menjadi salah satu sosok paling berpengaruh di tim Pesut Etam. Selain mencatatkan 86 tembakan dengan 55 tepat sasaran, Peralta juga menyumbang 14 assist dan membukukan 857 umpan sukses dari 1.214 percobaan. Posisi ketiga dihuni dua pemain sekaligus, yakni Alex Martins dari Dewa United dan Dalberto dari Arema FC yang sama-sama mengemas 19 gol. Keduanya berasal dari Brasil dan menjadi motor serangan bagi tim masing-masing sepanjang musim.

Dominasi nama-nama asal Negeri Samba dalam daftar pencetak gol terbanyak menunjukkan bahwa pemain Brasil masih menjadi sosok penting dalam urusan mencetak gol di kompetisi sepak bola Indonesia. Di balik setiap gol yang tercipta, selalu ada peran pemain yang mampu mengirimkan umpan matang. Mereka menjadi motor serangan sekaligus kreator peluang yang kerap bekerja tanpa banyak sorotan. Gelar raja assist BRI Super League 2025/2026 menjadi milik Mariano Peralta.

Winger asal Argentina itu tampil impresif sepanjang musim dengan mencatatkan 14 assist dari 34 pertandingan. Meski tidak setajam David da Silva dalam urusan mencetak gol, kontribusi Peralta dalam membangun serangan membuatnya menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di kompetisi musim ini. Penampilannya yang konsisten bahkan mengungguli sejumlah pesaing seperti Allano, Juan Villa, hingga Federico Barba dalam perebutan gelar pemain terbaik musim ini. Posisi kedua ditempati Tyrone del Pino dengan torehan 12 assist.

Gelandang asal Spanyol tersebut menjadi salah satu sosok penting di balik performa impresif Malut United sepanjang musim. Kreativitas dan visinya dalam mengatur permainan membuat lini serang tim tampil produktif. Namun, performa apik Del Pino belum cukup membawa Malut United bersaing hingga akhir musim karena inkonsistensi yang masih menghantui tim. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik bek kiri Borneo FC, Caxambu.

Pemain asal Brasil tersebut membukukan 11 assist dari 34 penampilan sepanjang musim. Tak hanya solid dalam bertahan, Caxambu juga aktif membantu serangan dari sisi kiri. Statistiknya pun cukup mengesankan dengan mencatatkan 1.329 umpan sukses dari 1.700 percobaan. Kontribusinya menjadi salah satu faktor penting yang membuat Borneo FC tampil kompetitif sepanjang musim.

Tak hanya para penyerang yang menjadi sorotan sepanjang BRI Super League 2025/2026, para penjaga gawang juga memiliki peran krusial dalam membantu tim meraih hasil maksimal. Berkat refleks, konsistensi, dan kemampuan membaca permainan, mereka kerap menjadi penyelamat tim di berbagai pertandingan penting. Posisi teratas ditempati Nadeo Arga Winata. Kiper Borneo FC itu mencatatkan performa impresif dengan membukukan 136 penyelamatan dari 34 penampilan sepanjang musim.

Nadeo juga menunjukkan kemampuan distribusi bola yang baik dengan mencatatkan 699 umpan sukses dari 804 percobaan. Menariknya, sepanjang musim ia hanya melakukan dua pelanggaran dan menerima satu kartu kuning





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