BRI Revitalisasi Posyandu Lily dan Kebun Pangan di Sleman dalam Program 1.000 HPK

BRI dan pemerintah Sleman meresmikan Posyandu Lily serta Kebun Pangan Perempuan sebagai bagian dari Program Desa BRILiaN untuk kesehatan ibu anak hingga Oktober 2026.

Peresmian Posyandu Lily di Kabupaten Sleman telah resmi menjadi bagian dari rangkaian Program Desa BRILiaN yang fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) serta inisiatif Kebun Pangan Perempuan. Kegiatan strategis ini dilaksanakan untuk memperkuat ekosistem kesehatan dan ketahanan pangan keluarga di tingkat akar rumput, dengan menargetkan dampak berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.

Rangkaian Peresmian dan Tokoh Terlibat

Upacara peresmian tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting yang memiliki peran krusial dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat. Kehadiran Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menjadi simbol dukungan legislatif terhadap revitalisasi fasilitas kesehatan dasar.

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Selain itu, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Veronica Tan turut hadir untuk menekankan pentingnya perlindungan perempuan dan anak dalam program ini. Corporate Secretary BRI Dhanny juga hadir mewakili perusahaan perbankan nasional dalam memastikan keberhasilan implementasi program sosial.

Pemerintah daerah Kabupaten Sleman menunjukkan komitmen penuh melalui kehadiran Bupati Sleman Harda Kiswaya. Keseriusan keamanan wilayah juga ditunjukkan oleh Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Brigjen Pol. Eddy Djunaedi yang menghadiri acara tersebut.

Apresiasi Terhadap Revitalisasi Posyandu Lily

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap revitalisasi Posyandu Lily yang terjadi di wilayah Hargobinangun. Ia berharap agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara rutin oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai pusat layanan kesehatan.

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Siti Hediati Soeharto menekankan peran strategis para kader posyadu dalam memberikan layanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas. Ia berharap Posyandu Lily semakin aktif melayani para ibu untuk memantau tumbuh kembang anak secara berkala dan akurat.

Apresiasi juga disampaikan kepada para ibu-ibu kader posyandu yang bekerja dengan penuh kepedulian selama ini. Mereka dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak, memantau pertumbuhan balita, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan keluarga.

Komitmen BRI Peduli dan Strategi Keberlanjutan

Corporate Secretary BRI Dhanny menegaskan bahwa keberhasilan program sosial tidak hanya diukur dari pelaksanaan kegiatan fisik, tetapi juga dari manfaat nyata dan keberlanjutan dampaknya bagi masyarakat. BRI berkomitmen memberikan kontribusi nyata melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL BRI Peduli.

Dhanny menjelaskan bahwa BRI sebagai institusi perbankan nasional tidak hanya fokus pada layanan keuangan, tetapi juga menghadirkan dampak sosial yang mendalam. Melalui BRI Peduli, perusahaan terus mendorong berbagai program pemberdayaan yang memberikan manfaat berkelanjutan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Program ini dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dengan memastikan bahwa setiap inisiatif memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat. Fokus pada keberlanjutan memastikan bahwa hasil dari revitalisasi dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Capaian Program Hingga Oktober 2026

Hingga Oktober 2026, Program Desa BRILiaN 1.000 HPK telah berhasil merevitalisasi dua posyandu, yakni Posyandu Matahari di Dusun Kaliurang Barat dan Posyandu Lily di Dusun Purworejo. Langkah ini merupakan bagian dari strategi memperluas akses layanan kesehatan yang berkualitas.

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Program tersebut juga memberikan pelatihan kepada puluhan kader dari 13 posyandu untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam manajemen layanan kesehatan. Edukasi kesehatan kehamilan dan pemenuhan nutrisi diberikan kepada 27 peserta kelas gizi serta menjangkau 21 ibu hamil.

Monitoring pertumbuhan dilakukan terhadap 141 balita sebagai upaya deteksi dini risiko gangguan pertumbuhan. Dukungan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) juga diberikan kepada 23 ibu hamil dan 24 balita dengan kondisi gizi kurang untuk memastikan standar nutrisi terpenuhi.

Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Pangan

Bupati Sleman Harda Kiswaya memandang Posyandu Lily sebagai fasilitas yang memperkuat pelayanan kesehatan dasar sekaligus memperluas akses edukasi bagi keluarga. Ia menyatakan bahwa peresmian ini adalah langkah penting dalam mendekatkan layanan kesehatan dengan masyarakat.

Posyandu tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemantauan pertumbuhan anak, tetapi juga sebagai ruang edukasi bagi orang tua mengenai kesehatan ibu dan anak. Pemenuhan gizi, pola asuh, serta pencegahan masalah kesehatan lainnya menjadi fokus utama dalam edukasi tersebut.

Selain revitalisasi posyandu, BRI juga meresmikan Kebun Pangan Perempuan yang dikembangkan dengan metode polybag. Kebun ini menyediakan sayuran segar tanpa pestisida kimia untuk mendukung pemenuhan gizi keluarga serta menjadi sumber bahan pangan lokal bagi penyediaan PMT.

Program ini turut melibatkan Kelompok Wanita Tani dalam pemanfaatan pekarangan, pengolahan, hingga pemasaran hasil panen. Selain membuka peluang nilai ekonomi, kebun ini menjadi ruang belajar bagi masyarakat untuk mengenal pertanian berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.