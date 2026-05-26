BRI Perluas Layanan QRIS Cross Border, Merchant Kini Terhubung dengan Alipay dan UnionPay

BRI meluncurkan layanan QRIS cross border yang terintegrasi pada EDC, memungkinkan merchant menerima pembayaran dari Alipay dan UnionPay di enam negara, sekaligus meningkatkan keamanan dan efisiensi transaksi lintas negara.

Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) memperluas ekosistem pembayaran digital dengan meluncurkan layanan QRIS cross border yang terintegrasi langsung pada perangkat EDC milik bank. Layanan baru ini memungkinkan merchant BRI menerima pembayaran dari pengguna aplikasi Alipay dan UnionPay secara real time melalui pemindaian kode QR unik yang dihasilkan secara otomatis pada setiap transaksi.

Dengan menghubungkan jaringan pembayaran nasional ke enam negara tujuan, yaitu Thailand, Singapura, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, dan China, BRI memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk melayani pelanggan internasional tanpa hambatan metode pembayaran. Inovasi ini menjadi bagian penting dari strategi BRI dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, dan usaha mikro kecil menengah yang semakin mengandalkan transaksi lintas negara.

Direktur Network dan Retail Funding BRI Aquarius Rudianto menegaskan bahwa akses ke metode pembayaran internasional kini menjadi kebutuhan krusial bagi merchant yang berinteraksi dengan wisatawan dan mitra bisnis asing. Melalui QRIS cross border, merchant hanya perlu memasukkan nominal transaksi, menampilkan kode QR, dan membiarkan pelanggan memindai menggunakan aplikasi Alipay atau UnionPay. Sistem akan memverifikasi pembayaran dalam hitungan detik, mengirimkan konfirmasi secara real time, serta mencatat semua data transaksi secara akurat.

Keamanan juga terjaga karena setiap kode QR berlaku hanya untuk satu kali pembayaran, sehingga mengurangi risiko duplikasi atau penyalahgunaan. Implementasi layanan ini merupakan hasil kolaborasi antara Bank Indonesia, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, dan sejumlah institusi perbankan serta penyedia jasa pembayaran. Tujuannya adalah memperkuat interoperabilitas pembayaran digital Indonesia di panggung global, khususnya dalam hubungan Indonesia‑China.

Dengan QRIS cross border, wisatawan asal China dapat membayar menggunakan aplikasi domestic mereka tanpa harus menukar mata uang tunai, sementara merchant Indonesia dapat menerima dana secara langsung melalui jaringan BRI yang handal. Selain itu, BRI menyediakan layanan bantuan 24 jam untuk memastikan kendala teknis dapat diselesaikan secara cepat, memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha dalam mengelola transaksi harian. Diharapkan kehadiran layanan ini akan meningkatkan volume penjualan, memperluas pangsa pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional





