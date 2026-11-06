BRI Peduli Perkenalkan Urban Farming pada Jurnalis untuk Ketahanan Pangan

BRI Peduli mengajak 35 jurnalis mengunjungi BRInita Buruan Sae Pajajaran Hegar di Bandung untuk melihat langsung praktik urban farming yang mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui unit BRI Peduli menyelenggarakan kegiatan Field Visit bagi 35 jurnalis dari berbagai daerah pada Jumat, 30 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Inaugurasi BRI Fellowship Journalism 2026 yang berfokus pada pengenalan praktik pertanian perkotaan atau urban farming sebagai solusi strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal.

Para jurnalis diajak langsung mengunjungi BRInita Buruan Sae Pajajaran Hegar yang berlokasi di RW 03, Kota Bandung. Dalam kunjungan ini, para peserta media tidak hanya menerima penjelasan teoritis, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam tahapan pertanian mulai dari menyemai benih hingga proses panen tanaman di lahan komunitas tersebut.

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Mekanisme BRInita dan Lahan Perkotaan

BRInita Buruan Sae Pajajaran Hegar beroperasi di atas lahan sempit berukuran panjang sekitar 60 meter dan lebar 5 meter. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini dirancang khusus untuk mengoptimalkan ruang di kawasan padat penduduk agar tetap produktif despite keterbatasan lahan terbuka di perkotaan. Inisiatif ini dijalankan bekerja sama dengan Kelompok Wanita Tani (KWT) setempat untuk mengembangkan kebun berbasis komunitas yang dapat diakses oleh warga sekitar.

Lahan tersebut ditanami dengan berbagai komoditas pertanian yang terbagi dalam beberapa kategori. Komoditas sayuran yang dibudidayakan meliputi pakcoy, kangkung, bayam, tomat, brokoli, dan ubi jalar. Selain sayuran, lahan ini juga menampung berbagai jenis tanaman buah seperti jeruk, jambu, sawo, lengkeng, belimbing, dan pisang.

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Di sisi lain, pemanfaatan lahan juga mencakup tanaman herbal dan rempah-rempah yang bernilai ekonomis tinggi. Jenis tanaman yang tumbuh di BRInita meliputi pandan, serai, kunyit, jahe, dan lidah buaya. Keragaman tanaman ini memastikan bahwa hasil panen dapat memenuhi kebutuhan harian masyarakat lokal sekaligus mendukung program sosial di tingkat desa.

Posisi Stakeholder dan Dukungan BRI

Program ini mendapat apresiasi positif dari perwakilan media. Sylviani Salsabila Putri dari Kabar Cirebon menilai bahwa kegiatan memberikan pengalaman mendalam yang tidak bisa diperoleh hanya dari data tertulis. Ia menjelaskan bahwa para jurnalis dapat melihat langsung proses pemberdayaan, berinteraksi dengan masyarakat, serta ikut menanam dan memanen untuk memahami konteks nyata di lapangan.

BRInita Buruan Sae Pajajaran Hegar menerima dukungan sarana budi daya yang terus berkembang seiring dengan aktivitas kelompok. Pada tahun 2025, BRI Peduli telah menyalurkan bantuan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Pada tahun 2026, dukungan tersebut diperluas kembali dengan penambahan 28 jenis sarana dan perlengkapan lengkap.

Peralatan yang disalurkan mencakup kebutuhan dasar budi daya, pengelolaan sampah, hingga pengembangan sistem pertanian terpadu. BRI Peduli mengintegrasikan budikdamber dan budi daya ikan lele ke dalam ekosistem pertanian ini. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi sumber daya dan menciptakan siklus produksi yang berkelanjutan di lingkungan warga.

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Dampak Nyata dan Langkah Mendatang

Hasil budi daya dari BRInita Buruan Sae Pajajaran Hegar dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat sekitar. Panen tanaman digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga warga. Selain itu, hasil panen juga dialokasikan untuk mendukung Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Posyandu dan menyediakan nutrisi bagi masyarakat lanjut usia di lingkungan tersebut.

Manfaat program ini melampaui aspek ketahanan pangan semata. BRInita berperan sebagai solusi untuk memaksimalkan lahan kosong agar lebih produktif dan membuka peluang tambahan penghasilan bagi warga. Kegiatan ini juga memperkuat kebersamaan, gotong royong, serta memberikan nilai ekonomi melalui pengembangan usaha kecil.

Secara lebih luas, inisiatif ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah dalam mendorong swasembada pangan dan ekonomi hijau. BRInita turut berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Fokus kontribusinya mencakup ketahanan pangan, pembangunan kota berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta penanganan perubahan iklim melalui penambahan ruang hijau.