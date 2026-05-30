BRI Money Changer Kini Layani 20 Mata Uang Asing di Lokasi Strategis

BRI Money Changer melayani penukaran 20 mata uang asing utama di bandara dan pelabuhan internasional, memberikan kemudahan dan keamanan transaksi valas bagi masyarakat.

PT Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) memperluas layanan penukaran valuta asing melalui BRI Money Changer yang kini melayani 20 mata uang utama dunia. Layanan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat yang semakin beragam, terutama di lokasi-lokasi strategis seperti bandara dan pelabuhan internasional.

Dengan adanya money changer ini, BRI berupaya memberikan solusi transaksi valas yang praktis, aman, dan terintegrasi dengan sistem perbankan. Corporate Secretary BRI, Dhanny, menyatakan bahwa pengembangan layanan ini merupakan wujud nyata komitmen BRI dalam mempermudah nasabah. Ia menekankan bahwa kehadiran BRI Money Changer di titik-titik keberangkatan dan kedatangan memberikan kepastian nilai tukar yang kompetitif serta standar layanan yang terjaga. Hal ini diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di berbagai wilayah dengan lalu lintas lintas negara yang tinggi.

Dhanny menambahkan bahwa seluruh transaksi dilakukan secara resmi dan aman. Saat ini, gerai BRI Money Changer telah beroperasi penuh di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Bandara Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya, Pelabuhan Bandar Bintan Telani Bintan, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, layanan penukaran valas juga tersedia secara luas di jaringan unit kerja BRI di seluruh Indonesia.

Mata uang yang dilayani meliputi USD, SGD, EUR, AUD, GBP, JPY, PHP, NZD, MYR, KRW, HKD, SAR, THB, TWD, VND, CNY, CHF, CAD, AED, dan BND. Dengan layanan ini, BRI berharap dapat menjadi mitra finansial andalan bagi masyarakat yang membutuhkan transaksi valuta asing





