BRI Luncurkan Program Spesial untuk Pemegang Kartu Kredit Premium dengan Cashback Hingga Rp1 Juta

BRI menawarkan program spesial bagi pemegang kartu kredit premium dengan cashback hingga Rp1 juta untuk transaksi di luar negeri, fasilitas cicilan 0% untuk Qatar Airways, dan apresiasi bagi top spender.

BRI Meluncurkan Program Spesial untuk Pemegang Kartu Kredit Premium dengan Beragam Keuntungan Belanja di Luar Negeri Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) secara resmi meluncurkan program spesial yang dirancang khusus untuk para pemegang kartu kredit premium nya.

Program yang berlaku mulai 9 April hingga 31 Mei 2026 ini menawarkan berbagai keuntungan finansial menarik bagi nasabah yang sering melakukan transaksi di luar negeri. Inisiatif ini merupakan wujud apresiasi BRI terhadap loyalitas nasabah premium, serta upaya untuk mendorong penggunaan kartu kredit BRI dalam transaksi internasional. Pemegang kartu kredit premium seperti BRI World Access, JCB Platinum, Mastercard Platinum, dan Visa Infinite berhak menikmati berbagai penawaran eksklusif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah pada setiap pengeluaran mereka.

Salah satu keuntungan utama dari program ini adalah pemberian *cashback* hingga Rp1 juta. Untuk memenuhi syarat, nasabah hanya perlu mengakumulasikan transaksi minimal Rp10 juta menggunakan mata uang asing di toko fisik (offline) selama periode program berlangsung. Ini berarti, setiap kali nasabah berbelanja di luar negeri menggunakan kartu kredit premium BRI, mereka akan mendapatkan pengembalian dana yang signifikan, sehingga mengurangi biaya perjalanan dan belanja mereka.

Selain *cashback*, BRI juga memberikan apresiasi khusus bagi para 'top spender', yaitu 475 nasabah dengan total transaksi tertinggi di luar negeri. Penghargaan tambahan ini merupakan bentuk pengakuan atas loyalitas dan kepercayaan nasabah terhadap BRI. Detail mengenai jenis penghargaan tambahan akan diumumkan lebih lanjut oleh pihak BRI. Program ini mencakup berbagai destinasi favorit di seluruh dunia, mulai dari negara-negara tetangga terdekat seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, hingga wilayah yang lebih jauh seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Amerika Serikat, dan Inggris.

Dengan jangkauan yang luas ini, nasabah BRI memiliki kebebasan untuk menikmati keuntungan program ini di berbagai belahan dunia, sesuai dengan preferensi dan kebutuhan perjalanan mereka. BRI memahami bahwa perencanaan keuangan yang matang sangat penting bagi para pelancong. Oleh karena itu, program ini juga menawarkan solusi pembayaran yang fleksibel dan terjangkau. Bagi nasabah yang memilih maskapai Qatar Airways sebagai moda transportasi utama mereka, BRI menghadirkan paket komplit yang sangat menguntungkan.

Paket ini mencakup fasilitas cicilan dengan bunga mulai dari 0% dan pilihan tenor yang sangat fleksibel, yakni hingga 36 bulan. Dengan fasilitas cicilan ini, nasabah dapat merencanakan perjalanan impian mereka tanpa harus khawatir tentang beban keuangan yang berat. Mereka dapat mencicil pembayaran tiket pesawat dan pengeluaran lainnya selama periode waktu yang lebih panjang, sehingga lebih mudah dikelola. Bunga 0% yang ditawarkan juga merupakan keuntungan yang signifikan, karena nasabah tidak perlu membayar biaya tambahan atas penggunaan fasilitas cicilan.

Selain itu, pilihan tenor yang fleksibel memungkinkan nasabah untuk menyesuaikan jangka waktu cicilan dengan kemampuan keuangan mereka. Mereka dapat memilih tenor yang paling sesuai dengan anggaran mereka, sehingga pembayaran cicilan tidak memberatkan. Penawaran paket Qatar Airways ini merupakan bagian dari upaya BRI untuk memberikan solusi keuangan yang komprehensif bagi para nasabah premiumnya. BRI ingin memastikan bahwa nasabah dapat menikmati perjalanan mereka dengan nyaman dan tanpa khawatir tentang masalah keuangan.

Selain paket Qatar Airways, BRI juga terus menjalin kerjasama dengan berbagai mitra strategis lainnya untuk menghadirkan penawaran menarik bagi para nasabah. BRI berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan nasabah. Program spesial ini adalah salah satu contoh nyata dari komitmen tersebut. BRI berharap program ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para nasabah premium, serta memperkuat hubungan antara BRI dan nasabah.

Program ini dirancang dengan mempertimbangkan gaya hidup modern para pemegang kartu kredit premium yang semakin sering melakukan perjalanan ke luar negeri, baik untuk keperluan bisnis maupun liburan. BRI menyadari bahwa transaksi di luar negeri seringkali melibatkan biaya tambahan, seperti biaya konversi mata uang dan biaya transaksi internasional. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk mengurangi biaya-biaya tersebut dan memberikan nilai tambah bagi nasabah.

Dengan *cashback* dan fasilitas cicilan yang ditawarkan, nasabah dapat menghemat uang dan menikmati perjalanan mereka dengan lebih hemat. Selain itu, program ini juga memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi di luar negeri. Nasabah dapat menggunakan kartu kredit premium BRI mereka di berbagai merchant di seluruh dunia, tanpa harus khawatir tentang masalah pembayaran. BRI juga memastikan bahwa kartu kredit premium BRI dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, sehingga nasabah dapat bertransaksi dengan aman dan terpercaya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program spesial ini, nasabah dapat mengunjungi website resmi BRI atau menghubungi *customer service* BRI di nomor 14000. BRI juga akan terus memberikan informasi terbaru mengenai program ini melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial dan email. BRI mengundang seluruh pemegang kartu kredit premium untuk memanfaatkan program ini dan menikmati berbagai keuntungan yang ditawarkan. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk merasakan pengalaman belanja dan perjalanan yang lebih menyenangkan dan hemat dengan kartu kredit premium BRI.

Program ini adalah bukti nyata komitmen BRI untuk selalu memberikan yang terbaik bagi para nasabah setia





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BRI Kartu Kredit Premium Cashback Promo Qatar Airways

United States Latest News, United States Headlines

