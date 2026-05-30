BRI KKB The Elite: Program Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang Kompetitif dan Menarik

Masyarakat yang berencana memiliki kendaraan baru kini dapat memanfaatkan berbagai penawaran menarik dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau Program ini menawarkan suku bunga Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang kompetitif, sekaligus menghadirkan berbagai keuntungan mulai dari promo pembukaan rekening , hadiah langsung , hingga manfaat transaksi digital melalui aplikasi BRImo.

Salah satu keunggulan utama dalam program BRI KKB The Elite adalah penawaran suku bunga sebesar 3,75 persen flat per tahun untuk tenor 48 bulan atau empat tahun. Dengan skema tersebut, nasabah dapat menikmati cicilan yang lebih stabil dan terukur selama masa kredit berlangsung. Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto mengatakan bahwa program ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih menyeluruh bagi nasabah, tidak hanya dalam aspek pembiayaan kendaraan tetapi juga berbagai layanan pendukung lainnya.

Dengan penawaran suku bunga flat pada program KKB BRI, nasabah tidak perlu khawatir terhadap potensi kenaikan cicilan di tengah fluktuasi suku bunga pasar. Melalui BRI KKB The Elite, BRI ingin menghadirkan lebih dari sekadar program pembiayaan kendaraan, tetapi juga berbagai nilai tambah melalui layanan transaksi, benefit pembukaan rekening, hingga beragam keuntungan tambahan lainnya.

Dengan skema tersebut, nasabah dapat menikmati cicilan yang lebih stabil dan terukur selama masa kredit berlangsung. Tidak hanya menghadirkan penawaran suku bunga menarik, BRI KKB The Elite juga memanjakan nasabah dengan beragam keuntungan tambahan. Mulai dari berbagai benefit saat melakukan pembukaan rekening, hadiah langsung, hingga promo transaksi digital melalui BRImo. Nasabah yang membuka rekening tabungan BritAma dengan setoran awal minimal Rp1 juta dan melakukan aktivasi BRImo berkesempatan memperoleh voucher MAP senilai Rp50 ribu.

Promo ini berlaku untuk 50 nasabah pertama selama periode program dengan ketentuan sumber dana yang digunakan merupakan fresh fund. Selain itu, bagi para penggemar sepak bola, BRI juga menghadirkan Kartu Debit BRI Co-brand FC Barcelona. Dengan setoran minimal Rp1 juta yang ditahan selama tiga bulan, nasabah bisa mendapat kartu debit edisi spesial dengan berbagai benefit menarik, seperti diskon 20% di Culers ID, cashback voucher MAP Rp50 ribu, hingga diskon eksklusif sampai 50% di JD Store.

Program ini tersedia untuk 100 nasabah selama program berlangsung, dengan ketentuan hadiah berlaku per rekening dan sumber dana berasal dari fresh fund. Keseruan program juga semakin terasa bagi nasabah yang aktif menggunakan BRImo. Cukup melakukan transaksi sebanyak dua kali melalui BRImo, dengan minimal satu transaksi senilai Rp100 ribu, nasabah berkesempatan mendapatkan berbagai merchandise menarik dari BRI. Setiap nasabah yang memenuhi ketentuan tersebut berhak memperoleh satu kali kesempatan mengikuti spin wheel untuk mendapatkan merchandise eksklusif dari BRI.

Program ini berlaku untuk 50 nasabah tercepat setiap harinya selama periode program berlangsung. Dengan mengombinasikan layanan pembiayaan, transaksi digital, hingga berbagai promo menarik dalam satu program, BRI terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan keuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Adapun, program promo BRI KKB The Elite ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan kombinasi suku bunga KKB yang kompetitif serta berbagai keuntungan tambahan dan hadiah langsung yang menarik, program ini menjadi kesempatan tepat bagi masyarakat untuk mewujudkan kendaraan impian dengan lebih mudah dan menguntungkan. Untuk menikmati berbagai benefit tersebut, masyarakat dapat mengunjungi kantor cabang BRI terdekat maupun unit kerja KKB BRI untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait program BRI KKB The Elite





