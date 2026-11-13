BRI Kartu Kredit Touch Tampil Baru untuk Generasi Urban

BRI luncurkan tampilan baru BRI Kartu Kredit Touch dengan benefit cashback hingga Rp100.000 dan bebas iuran tahunan untuk 1.700 nasabah pertama hingga Januari 2027.

Bank Rakyat Indonesia atau BRI resmi meluncurkan edisi terbaru dari produk fintech populer mereka, yaitu BRI Kartu Kredit Touch dengan desain fisik yang telah mengalami pembaruan signifikan.

Layanan perbankan digital ini dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan generasi muda urban yang membutuhkan alat pembayaran fleksibel, cepat, dan relevan dengan gaya hidup digital yang dinamis di era modern.

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Mekanisme Benefit Cashback dan Bonus Spesial

BRI Kartu Kredit Touch menawarkan mekanisme penghematan biaya melalui berbagai fasilitas eksklusif yang terstruktur untuk memaksimalkan nilai transaksi nasabah di berbagai sektor merchant.

Nasabah baru yang mendaftarkan kartu ini pada periode peluncuran akan mendapatkan e-voucher senilai Rp500.000 sebagai welcome bonus dengan syarat melakukan akumulasi transaksi minimal Rp5 juta dalam kurun waktu dua bulan sejak kartu diaktifkan.

Setelah kuota bonus utama senilai Rp500.000 habis, program tersebut tetap menyediakan alternatif welcome bonus senilai Rp100.000 dengan persyaratan akumulasi transaksi yang sama agar nasabah lain tetap dapat获益.

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Untuk penggunaan harian, kartu ini memberikan cashback sebesar 3 persen dengan plafon maksimal Rp100.000 per bulan, yang dikhususkan untuk transaksi pada kategori merchant digital dan transaksi internasional dengan minimum akumulasi belanja Rp3 juta per bulan.

Promo menarik lainnya adalah kebebasan biaya administrasi dengan penawaran bebas iuran tahunan seumur hidup yang hanya berlaku bagi 1.700 nasabah pertama yang berhasil mendaftar selama periode program berlangsung hingga kuota habis.

Strategi Pemasaran dan Keterlibatan Stakeholder Digital

Langkah strategis ini diambil oleh BRI untuk memperkuat posisinya di sektor perbankan konsumen retail dengan menyasar segmen pasar generasi muda yang memiliki aktivitas transaksi digital tertinggi.

Peluncuran dengan tampilan baru ini merupakan bagian dari upaya Bank Rakyat Indonesia untuk membuat produk kartu kredit mereka terasa lebih segar, modern, dan minimalis sesuai dengan karakter generasi milenial dan Gen Z.

Desain fisik kartu yang baru ini tidak hanya sekadar estetika visual, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan bagi pengguna yang aktif dalam ekosistem pembayaran digital contactless dan gaya hidup urban kontemporer.

Marketing campaign untuk produk ini dipusatkan pada konsep "Limitless" yang menggambarkan kebebasan dan fleksibilitas penuh dalam melakukan transaksi tanpa hambatan batas waktu dan ruang bagi pengguna di perkotaan.

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Mereka yang bergerak cepat dalam merespons tren pasar akan mendapatkan keuntungan signifikan dari strategi promosi agresif ini yang mengombinasikan manfaat fisik kartu dengan kemudahan akses layanan digital terintegrasi.

Dampak Nyata Fleksibilitas Pembayaran dan Loan On App

Dampak langsung dari peluncuran ini adalah peningkatan fleksibilitas pengelolaan arus kas bagi nasabah melalui berbagai pilihan skema cicilan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial individu.

Nasabah dapat mengatur tenor cicilan mulai dari 0 persen hingga 36 bulan untuk berbagai kebutuhan mendadak maupun pembelian barang impian, sehingga tekanan keuangan dapat dieliminasi secara bertahap.

Fasilitas Loan On App melalui aplikasi BRImo memungkinkan peminjaman dana tunai sebesar 50 persen dari sisa limit kartu atau maksimal Rp75.000.000 dengan skema cicilan tetap per bulan yang ditransfer langsung ke rekening tabungan BRI.

Ketersediaan dana instan ini memberikan solusi praktis bagi nasabah yang membutuhkan likuiditas cepat tanpa perlu melalui proses verifikasi kredit manual yang rumit di kantor cabang.

Peluncuran resmi dengan berbagai penawaran menarik tersebut akan berlangsung aktif selama periode 13 November 2026 hingga 13 Januari 2027, dengan ketentuan yang berlaku tergantung pada ketersediaan kuota promosi.

Nasabah diimbau untuk segera memanfaatkan kesempatan ini sebelum berakhirnya masa promosi untuk memaksimalkan keuntungan dari setiap transaksi belanja online, langganan digital, dan kebutuhan lifestyle sehari-hari bersama BRI Kartu Kredit Touch.