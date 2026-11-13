BRI Kartu Kredit Touch Desain Baru Hadirkan Benefit Digital untuk Generasi Muda

BRI meluncurkan tampilan baru BRI Kartu Kredit Touch dengan benefit cashback hingga 3% untuk merchant digital dan internasional serta e-voucher untuk nasabah baru. Temukan detail syarat dan manfaat lengkapnya di sini.

Bank BRI resmi meluncurkan tampilan baru dari produk BRI Kartu Kredit Touch yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan finansial generasi muda urban di tengah gaya hidup digital yang semakin dinamis. Peluncuran ini menandai langkah strategis bank tersebut dalam menyasar first jobber dan profesional muda yang mengutamakan efisiensi dan kecepatan dalam setiap aktivitas transaksi mereka. Kartu ini hadir sebagai solusi pembayaran yang andal, fleksibel, dan relevan bagi masyarakat yang mobilitasnya tinggi serta bergantung pada ekosistem digital untuk kebutuhan sehari-hari.

Desain Fisik Modern dan Minimalis

Perubahan paling mencolok dari BRI Kartu Kredit Touch terletak pada revisi total desain fisiknya yang kini terlihat jauh lebih segar, modern, dan minimalis dibandingkan edisi sebelumnya. Pembaruan visual ini tidak hanya bertujuan untuk estetika semata, tetapi juga merupakan representasi karakter generasi muda yang dinamis, penuh gaya, dan berjiwa muda. Membawa kartu ini di dalam dompet atau menggunakannya untuk transaksi contactless memberikan rasa kebanggaan tersendiri bagi pemegangnya. Desain baru ini selaras dengan tren gaya hidup masa kini yang mengedepankan kesederhanaan namun tetap terlihat premium dan sesuai dengan identitas pengguna urban.

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Syarat dan Cara Mendapatkan E-Voucher

Bagi nasabah baru yang aktif menggunakan produk ini, tersedia fasilitas e-voucher senilai Rp500.000 sebagai bentuk apresiasi awal. Bonus utama ini dapat diperoleh dengan melakukan akumulasi transaksi minimal Rp5 juta dalam kurun waktu 2 bulan sejak kartu kredit diaktifkan. Ketentuan ini dirancang untuk memastikan nasabah baru segera mengadaptasi kartu ini sebagai alat pembayaran utama dalam rutinitas finansial mereka. Jika kuota untuk e-voucher Rp500.000 telah terpenuhi oleh nasabah sebelumnya, terdapat opsi lanjutan berupa welcome bonus senilai Rp100.000. Nasabah tetap berkesempatan mendapatkan bonus kedua ini dengan memenuhi persyaratan transaksi yang sama, sesuai dengan ketentuan program yang berlaku saat itu.

Mekanisme Cashback untuk Transaksi Digital

Keuntungan ekstra ditawarkan secara konsisten melalui program cashback sebesar 3% hingga Rp100.000 per bulan. Program ini secara khusus difokuskan pada transaksi yang dilakukan pada kategori merchant digital dan transaksi internasional. Untuk memenuhi syarat mendapatkan cashback tersebut, nasabah harus mencapai minimum akumulasi transaksi sebesar Rp3 juta per bulan. Mekanisme ini sangat cocok bagi Anda yang sering berlangganan layanan aplikasi musik, video streaming, atau melakukan belanja rutin di platform global. Dengan struktur benefit ini, biaya bulanan untuk hiburan digital dan belanja internasional dapat ditekan secara signifikan.

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Impact Nyata bagi Konsumen Generasi Muda

Kehadiran BRI Kartu Kredit Touch dengan tampilan baru dan benefit yang terstruktur memberikan dampak nyata bagi mobilitas finansial generasi muda. Kartu ini dirancang untuk mendampingi preferensi finansial generasi muda urban yang aktif bertransaksi secara digital setiap harinya. Mulai dari memesan makanan, berbelanja di e-commerce, hingga merencanakan liburan, semua aktivitas tersebut kini didukung oleh alat pembayaran yang lebih adaptif. Integrasi antara desain fisik yang menarik dengan keuntungan finansial konkret seperti cashback dan voucher menjadikan kartu ini lebih dari sekadar alat pembayaran, melainkan mitra dalam manajemen keuangan sehari-hari.

Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya

Peluncuran edisi baru ini menegaskan komitmen BRI untuk terus berinovasi dalam menyediakan produk perbankan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan fokus pada kemudahan penggunaan dan manfaat yang nyata, kartu ini menjadi pilihan strategis bagi mereka yang ingin mengoptimalkan pengeluaran tanpa mengorbankan kenyamanan. Nasabah yang tertarik dapat segera mendaftar atau menggunakan kartu ini untuk menikmati berbagai fasilitas yang telah disiapkan. Ke depannya, program benefit seperti cashback dan welcome bonus ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam mengendalikan anggaran sambil tetap menikmati gaya hidup modern yang serba cepat dan terhubung secara digital.