BRI Kartu Kredit Touch: Desain Baru dan Benefit Tanpa Iuran Seumur Hidup untuk Generasi Muda

Bank BRI meluncurkan kartu kredit dengan desain modern, bebas iuran tahunan seumur hidup untuk 1.700 pendaftar pertama, serta program cicilan fleksibel hingga 36 bulan.

Bank BRI resmi memperkenalkan pembaruan visual dan fungsional pada produk BRI Kartu Kredit Touch. Perubahan ini ditujukan secara khusus untuk mendukung gaya hidup generasi muda urban yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi dalam setiap transaksi keuangan sehari-hari. Kartu ini hadir sebagai solusi pembayaran digital yang relevan dengan mobilitas tinggi di lingkungan perkotaan modern.

Desain Fisik Kartu Kredit Baru dan Branding

Perubahan paling mencolok dari BRI Kartu Kredit Touch terletak pada desain fisiknya yang kini jauh lebih segar, modern, dan minimalis. Tampilan baru ini tidak hanya sekadar estetika, tetapi juga merepresentasikan karakter generasi muda yang dinamis, penuh gaya, dan berjiwa muda. Membawa kartu ini di dalam dompet atau menggunakannya untuk transaksi memberikan pengalaman visual yang sesuai dengan identitas pemiliknya yang aktif secara digital.

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BRImo sebagai platform digital perbankan memberikan akses mudah untuk pengelolaan kartu ini. Pembaruan ini tentu tidak berhenti pada tampilannya saja. Di balik desain barunya yang menawan, tersimpan segudang keunggulan dan benefit nyata yang siap mengoptimalkan setiap pengeluaran Anda. Nasabah dapat memanfaatkan berbagai fitur tambahan yang dirancang untuk memudahkan manajemen keuangan pribadi.

Skema Bonus dan Kebebasan Iuran Tahunan

Nasabah baru memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan benefit awal yang signifikan. Terdapat bonus welcome bonus senilai Rp500.000. Bonus ini bisa Anda dapatkan dengan melakukan akumulasi transaksi minimal Rp5 juta dalam kurun waktu 2 bulan sejak kartu diaktifkan. Setelah kuota welcome bonus Rp500.000 terpenuhi, nasabah tetap berkesempatan memperoleh welcome bonus senilai Rp100.000 dengan persyaratan transaksi yang sama, sesuai ketentuan program.

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Keunggulan lain yang ditawarkan adalah program bebas iuran tahunan seumur hidup bagi 1.700 nasabah pertama yang mendaftar selama periode program berlangsung. Kabar baik bagi Anda yang bergerak cepat! Terdapat penawaran spesial berupa bebas iuran tahunan seumur hidup bagi 1.700 nasabah pertama yang mendaftar selama periode program berlangsung. Kebijakan ini menghilangkan biaya tahunan yang biasa menjadi beban bagi pemegang kartu kredit konvensional.

Fleksibilitas Pembayaran dan Cicilan Tanpa Bunga

Keuangan tetap terjaga dengan adanya fleksibilitas pembayaran melalui program cicilan BRI Kartu Kredit. Anda bisa mengatur arus kas dengan lebih santai untuk berbagai kebutuhan mendadak maupun pembelian barang impian, dengan pilihan tenor cicilan mulai dari 0% hingga 36 bulan. Fleksibilitas ini memungkinkan pengguna untuk merencanakan pembayaran jangka panjang tanpa tekanan bunga yang tinggi.

Untuk pengguna aplikasi mobile, tersedia fasilitas Loan On App BRI Kartu Kredit melalui aplikasi BRImo. Fasilitas ini memungkinkan Anda untuk memindahkan sejumlah dana dari limit Kartu Kredit BRI dengan skema cicilan tetap per bulan. Dana tersebut akan langsung ditransfer ke rekening Tabungan BRI yang terdaftar di BRImo, sehingga Anda bisa memenuhi berbagai kebutuhan finansial secara lebih fleksibel dan praktis. Limit pencairan mencapai 50% dari sisa limit atau maksimum Rp75.000.000.

Komunitas digital dan pengguna layanan streaming juga mendapatkan perhatian khusus. Terdapat penawaran menarik untuk pengguna layanan digital, dengan minimum akumulasi transaksi Rp3 juta per bulan. Sangat cocok untuk Anda yang sering berlangganan aplikasi musik, video, dan layanan digital lainnya. Manajemen pengeluaran menjadi lebih terintegrasi dengan pola konsumsi generasi muda saat ini.

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Hidup di perkotaan menuntut kita untuk selalu terhubung, dinamis, dan cerdas dalam mengelola finansial. Jangan biarkan urusan transaksi menghambat produktivitas dan kesenangan Anda. BRI Kartu Kredit Touch hadir sebagai mitra finansial terpercaya yang mengombinasikan tampilan terbaru dengan manfaat nyata. Nikmati berbagai penawaran menarik dan keuntungan spesial dalam rangka peluncuran BRI Kartu Kredit Touch selama periode tertentu, dengan mengikuti ketentuan masing-masing program dan selama kuota masih tersedia.

Produk ini menjawab tantangan efisiensi dan kecepatan yang menjadi kunci bagi profesional muda di tengah dinamisnya perkotaan. Kehadiran alat pembayaran yang andal, fleksibel, dan relevan menjadi sebuah keharusan. BRI Kartu Kredit Touch siap mendampingi mobilitas dan preferensi finansial generasi muda urban yang aktif bertransaksi secara digital. Jangan lewatkan kesempatan untuk memaksimalkan keuntungan dari setiap transaksi dan kebutuhan sehari-hari bersama BRI Kartu Kredit Touch.