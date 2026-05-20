BRI Insurance memperkuat literasi dan inklusi keuangan asuransi pelaku usaha mikro dan ultramikro di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Melalui edukasi perlindungan finansial, BRI Insurance meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat terhadap berbagai risiko usaha.

BRI Insurance perkuat literasi dan inklusi keuangan bagi pelaku usaha mikro dan ultramikro yang merupakan nasabah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Makassar, Sulawesi Selatan.

Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo mengatakan, pihaknya terus aktif melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan asuransi dengan merangkul masyarakat, khususnya pelaku usaha di Makassar. Kegiatan literasi dan inklusi keuangan asuransi dilaksanakan berkolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan mengenai asuransi di kalangan masyarakat secara luas.

Wakil Pemimpin Cabang PNM Makassar Sugiarto mengapresiasi sinergi bersama BRI Insurance yang telah memberikan literasi dan inklusi keuangan asuransi untuk masyarakat, khususnya nasabah PNM di wilayah tersebut. Pemimpin Cabang BRI Insurance Makassar Asniar Asnawi mengatakan kepemilikan asuransi dapat membantu masyarakat menjaga perencanaan keuangan agar tetap stabil sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan rasa aman dalam beraktivitas sehari-hari. BRI Insurance memiliki beberapa produk asuransi untuk melindungi tempat usaha dan rumah para pelaku usaha ultra mikro dan usaha mikro, yang ekonomis dan bermanfaat.

Produk asuransi yang ekonomis dan bermamfaat tersebut yaitu Asuransi Mikro Kerusakan Tempat Usaha, Rumahku dan Proteksiku dengan premi mulai Rp10 ribu hingga Rp50 ribu per tahun dengan manfaat mulai dari Rp2 juta hingga Rp15 juta





