BRI Gelar Pengundian Program BRI Debit FC Barcelona "Road to Victory" Periode Februari - April 2026

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menggelar acara pengundian Program BRI Debit FC Barcelona "Road to Victory" untuk periode Februari hingga April 2026 di BRILian Transformation Room, Gedung BRI I Lantai 1, Jakarta Pusat. Program ini bertujuan untuk mendorong komunitas sepak bola di Indonesia dan meningkatkan penggunaan kartu debit nasabah. Dengan berbagai manfaat seperti kesempatan mengunjungi markas FC Barcelona dan merchandise resmi, program ini telah menarik partisipasi 10.701 nasabah dan mengumpulkan tabungan senilai Rp1,29 triliun.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ( BRI ) melaksanakan acara pengundian Program BRI Debit FC Barcelona "Road to Victory" untuk periode Februari hingga April 2026 di BRI Lian Transformation Room, Gedung BRI I Lantai 1, Jakarta Pusat, pada Selasa (28/4/2025).

Acara ini merupakan bagian dari upaya BRI untuk mendorong komunitas sepak bola di Indonesia yang memiliki basis penggemar besar di berbagai daerah. Retail Funding Group Head BRI, Andreas Hassim, menyatakan bahwa sepak bola merupakan aktivitas yang sangat diminati masyarakat, sejalan dengan luasnya jangkauan nasabah BRI di seluruh Indonesia.

"Kami ingin mendorong komunitas-komunitas sepak bola di Indonesia. Sepak bola adalah aktivitas yang sangat digemari oleh masyarakat kita. Dengan jangkauan nasabah yang luas di seluruh Indonesia, kami terus berusaha mendorong program-program yang relevan agar BRI dapat menjadi bank dengan jaringan retail terluas dan terunggul di Indonesia," ujar Andreas. Ia menambahkan bahwa program ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran nasabah dalam bertransaksi menggunakan kartu debit melalui berbagai inisiatif yang relevan.

"Tujuan dari program ini adalah sebagai apresiasi kepada nasabah untuk mendorong transaksi menggunakan kartu debit. Kami ingin meningkatkan engagement dengan nasabah dengan menunjukkan co-branding bersama klub sepak bola ternama yang memiliki fans besar di Indonesia," lanjutnya. Dalam program ini, BRI menawarkan berbagai manfaat bagi nasabah, termasuk kesempatan untuk mengikuti undian mendapatkan pengalaman langsung ke markas FC Barcelona di Spotify Camp Nou.

Selain itu, tersedia berbagai merchandise resmi seperti jersey tim utama bertanda tangan pemain, jaket Tech Fleece Barca Nike T90, hingga jersey LaLiga dan UEFA Champions League musim 2025/2026. Hadiah lain seperti topi, scarf, bola resmi, hingga tumbler edisi klub juga melengkapi rangkaian apresiasi bagi nasabah. Hadiah-hadiah ini terbagi dalam kategori Diamond dan Basic yang dapat diikuti oleh nasabah sesuai dengan ketentuan program.

"Beberapa manfaat yang bisa didapatkan nasabah adalah program undian, seperti pengalaman ke Stadion Spotify Camp Nou, kunjungan museum, dan akomodasi di Barcelona. Kami juga menyediakan merchandise, seperti jersey bertandatangan langsung dari pemain," kata Andreas. Ia juga menyampaikan pencapaian program selama periode berjalan, yang menunjukkan tingginya partisipasi nasabah.

"Dari program ini, kami berhasil mengumpulkan tabungan senilai Rp1,29 triliun dan program ini telah diikuti oleh 10.701 nasabah. Di momentum spesial ini, program yang berjalan sejak Januari hingga April 2026 menunjukkan antusiasme luar biasa dari nasabah," ujarnya. Di akhir pernyataannya, Andreas menyampaikan apresiasi kepada para peserta program yang telah berpartisipasi





