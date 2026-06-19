BRI Dukung Pembangunan Fasilitas Pendidikan di TK Kemala Bhayangkari Polres Malang

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) senilai Rp250 juta untuk mendukung pembangunan dan pengembangan fasilitas TK Kemala Bhayangkari Polres Malang. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis pada Rabu (18/6) sebagai bagian dari komitmen BRI dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pada jenjang usia dini sebagai fondasi pembentukan sumber daya manusia. Melalui program ini, BRI berharap sarana dan prasarana pendidikan di TK Kemala Bhayangkari Polres Malang dapat semakin representatif dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman serta nyaman bagi anak-anak. Fasilitas yang lebih baik juga diharapkan dapat mendukung optimalisasi proses tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa di Kabupaten Malang. Dukungan terhadap pendidikan juga merupakan bagian dari upaya BRI dalam mendorong pembangunan berkelanjutan serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah. Penyerahan bantuan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang mengusung tema

Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) melalui kantor cabang di Kepanjen, menyalurkan bantuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ( TJSL ) senilai Rp250 juta untuk mendukung pembangunan dan pengembangan fasilitas TK Kemala Bhayangkari Polres Malang.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis pada Rabu (18/6) sebagai bagian dari komitmen BRI dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pada jenjang usia dini sebagai fondasi pembentukan sumber daya manusia. Melalui program ini, BRI berharap sarana dan prasarana pendidikan di TK Kemala Bhayangkari Polres Malang dapat semakin representatif dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman serta nyaman bagi anak-anak. Fasilitas yang lebih baik juga diharapkan dapat mendukung optimalisasi proses tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa di Kabupaten Malang.

Branch Office Head BRI Kepanjen, Herwansyah, menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan program TJSL BRI karena memiliki peran strategis dalam jangka panjang. BRI meyakini bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Melalui bantuan TJSL ini, kami berharap TK Kemala Bhayangkari Polres Malang dapat semakin berkembang dan memberikan lingkungan belajar yang lebih baik bagi anak-anak.

Bantuan ini juga menjadi wujud komitmen BRI untuk terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program-program yang berdampak langsung. Dukungan terhadap pendidikan juga merupakan bagian dari upaya BRI dalam mendorong pembangunan berkelanjutan serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah. Dari sisi penerima manfaat, Kapolres Malang sekaligus Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Malang, AKBP Muhammad Taat Resdianto, S.H. , S.I.

K., M.T. C.P. , menyampaikan apresiasi atas kontribusi BRI dalam pengembangan fasilitas pendidikan di lingkungan yayasan. Bantuan ini akan memberikan manfaat besar dalam mendukung proses pendidikan anak-anak di TK Kemala Bhayangkari Polres Malang.

Kami berharap sinergi yang baik antara Polri dan BRI dapat terus terjalin dalam berbagai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Penyerahan bantuan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang mengusung tem





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BRI TJSL Pendidikan TK Kemala Bhayangkari Polres Malang Pembangunan Fasilitas Pendidikan

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