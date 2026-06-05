BRI Dorong Budaya Kelola Sampah Melalui Green Action BRI Peduli

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik melalui program Green Action BRI Peduli yang diselenggarakan di Kantor Pusat BRI Jakarta. Program ini mengajak Insan BRILiaN maupun publik untuk menyerahkan limbah plastik bekas ke Reverse Vending Machine (RVM) yang akan dikonversi menjadi insentif finansial, serta menyertakan edukasi lingkungan, permainan interaktif, dan hadiah ramah lingkungan. BRI menekankan komitmen berkelanjutan dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk mengubah perilaku sehari-hari，menekankan strategi mengurangi plastik sekali pakai dan mendukung Gerakan Indonesia ASRI di berbagai wilayah，termasuk Bali dan Mandalika。Program ini juga selaras dengan peringatan World Clean Up Day dan Persiapan MotoGP Mandalika，di mana BRI telah mengelola 22 ton sampah。Kegiatan lain seperti penanaman mangrove di Muara Gembong Bekasi juga turut diperkuat untuk menjaga ekosistem pesisir。BRI berkomitmen mengimplementasikan keberlanjutan di seluruh aspek operasional，selaras dengan komitmen global dan peran perusahaan dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan、

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik melalui program Green Action BRI Peduli yang diselenggarakan di Kantor Pusat BRI Jakarta pada tanggal 5 Juni。Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengurangi Limbah plastik melalui aksi nyata yang berdampak positif dan berkelanjutan。Akhir-akhir ini，Sampah plastik menjadi salah satu masalah lingkungan paling mengkhawatirkan karena tingkat konsumsi yang tinggi dan penguraian yang lambat.

Strategi mengurangi usage，pengelolaan yang tepat dan pemulihan melalui daur ulang menjadi fokus utama。BRI melalui program Green Action BRI Peduli mengajak Insan BRILiaN maupun tamu undangan untuk berpartisipasi dengan membawa minimal lima botol plastik bekas yang bersih dan layak daur ulang untuk dimasukkan ke dalam mesin Reverse Vending Machine (RVM) BRI Peduli.

Setiap botol yang disetorkan akan dikonversi menjadi insentif senilai Rp2.000 sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dalam aksi pengelolaan sampah。Program dilengkapi dengan booth edukasi lingkungan，area interaktif，dan photobooth bertema Yok Kita GAS - Gerakan Kelola Sampah。Peserta juga memperoleh kesempatan mengikuti permainan Wheel of Fortune dengan berbagai hadiah dan souvenir ramah lingkungan seperti produk berbahan daur ulang dan pot tanaman mini。Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa penguatan implementasi prinsip Environmental，Social，and Governance (ESG) dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai program yang mendorong perubahan perilaku di lingkungan kerja。Menurutnya，ini merupakan bagian dari komitmen Perseroan dalam memperkuat agenda keberlanjutan di seluruh aspek organisasi。BRI terus mengembangkan berbagai inisiatif keberlanjutan yang tidak hanyaberfokus pada program，tetapi juga pada penguatan partisipasi aktif Insan BRILiaN dalam menjaga lingkungan，termasuk melalui kegiatan pengelolaan sampah melalui Green Action BRI Peduli.

Pendekatan yang lebih partisipatif diharapkan membuat kesadaran lingkungan tidak hanya menjadi wacana，tetapi juga tercermin dalam perilaku sehari-hari，khususnya pengurangan sampah plastik. Ke depan，BRI akan terus memperluas implementasi ESG agar memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan。Program Green Action BRI Peduli juga sejalan dengan dukungan BRI terhadap Gerakan Indonesia ASRI (Aman，Sehat，Resik，dan Indah) yang disyukarikan pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah。Di Bali，BRI Peduli mengajak masyarakat bersihkan pantai Kedonganan sebagai wujud nyata dukungan terhadap gerakan tersebut。Di wilayah Mandalika，BRI menyelenggarakan pelatihan pengelolaan sampah di tengah persiapan Internasional Indonesian MotoGP yang bertepatan dengan World Clean Up Day.

Di lokasi tersebut，BRI berhasil mengelola 22 ton sampah selama pelaksanaan event MotoGP，menunjukkan kapasitas dalam mengelola limbah skala besar、KelompokKPIs lainnya包括：penanaman mangrove di Muara Gembong，Bekasi，sebagai upaya menjaga ekosistem pesisir dalam rangka peringatan Hari Bumi。Program-program ini digerakkan untuk menjembatani kesadaran dengan tindakan nyata，menciptakan pola loop positif di mana partisipasi individu berkontribusi pada tujuan keberlanjutan yang lebih luas。BRI juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang menggunakan nama KUR BRI，menegaskan bahwa penawaran tersebut tidak berasal dari bank。Kegiatan lain seperti menyebarkan kasih di Hari Raya Waisak dengan menyumbangkan 1.000 paket sembako bagi umat Buddha，dan mengadakan kelas inspirasi serta berbagi alat tulis di SDN 104 Langensari Bandung pada Hari Pendidikan Nasional juga memperlihatkan dimensi sosial yang diintegrasikan dalam strategi ESG。Secara keseluruhan，Green Action BRI Peduli bukan hanya sekadar aksi seremonial，tetapiletar prova konsep untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam operasional sehari-hari baik di kantor maupun masyarakat luas。Dengan terus mengembangkan program seperti RVM，edukasi，dan kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya，BRI berharap dapat menumbuhkan budaya kelola sampah yang berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata bagi Sustainable Development Goals (SDGs)，terutama dalam mengatasi crisis limbah plastik





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