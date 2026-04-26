BRI dan Rumah Zakat Hadirkan Qurban Digital Melalui BRImo

BRI berkolaborasi dengan Rumah Zakat menghadirkan layanan qurban digital melalui aplikasi BRImo untuk memudahkan masyarakat menjalankan ibadah qurban secara praktis, cepat, dan terintegrasi. Layanan ini dapat diakses mulai 27 April hingga 27 Mei 2026.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkolaborasi dengan Rumah Zakat menghadirkan solusi qurban digital yang inovatif melalui aplikasi BRI mo, menyambut datangnya Hari Raya Iduladha . Inisiatif ini dirancang untuk memberikan kemudahan maksimal bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah qurban dengan cara yang lebih praktis, efisien, dan terintegrasi sepenuhnya dalam satu platform digital terpercaya.

Peluncuran layanan ini secara resmi dilakukan pada hari Jumat, 24 April 2026, di pusat kegiatan BRILiaN Center yang berlokasi di Jakarta. Acara peluncuran tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dari kedua belah pihak, termasuk Bapak Trilaksito Singgih Hudanendra, menjabat sebagai Senior Executive Vice President Transaction and Retail Funding BRI, serta Bapak Irvan Nugraha, Chief Executive Officer Rumah Zakat. Kehadiran mereka menandakan komitmen kuat kedua lembaga dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Layanan qurban digital ini dapat diakses dengan mudah oleh seluruh nasabah BRI melalui fitur Lifestyle yang tersedia di aplikasi BRImo. Akses ke layanan qurban dari Rumah Zakat akan dibuka mulai tanggal 27 April hingga 27 Mei 2026. Dengan adanya kemudahan ini, masyarakat dapat melaksanakan ibadah qurban kapan saja dan di mana saja, tanpa terikat oleh batasan waktu dan lokasi. Proses pemesanan dan pembayaran qurban pun menjadi lebih nyaman dan aman, karena seluruh transaksi dilakukan secara digital melalui aplikasi BRImo.

Direktur Network dan Retail Funding BRI, Bapak Aquarius Rudianto, menekankan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata komitmen BRI untuk tidak hanya menyediakan layanan finansial, tetapi juga memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat. Beliau menyatakan bahwa BRI terus berupaya melakukan inovasi untuk menghadirkan layanan yang memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat.

“BRI terus berinovasi menghadirkan layanan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Melalui layanan ini, kami ingin memastikan nasabah dapat menjalankan ibadah qurban dengan lebih mudah, aman, dan nyaman melalui BRImo. Qurban Praktis Pakai BRImo, Satu Klik Berjuta Kebaikan,” ujarnya dengan antusias. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa layanan ini diharapkan dapat membantu nasabah dalam menjalankan ibadah qurban dengan lebih khusyuk dan bermakna.

Di sisi lain, Bapak Irvan Nugraha, Chief Executive Officer Rumah Zakat, menyambut baik kolaborasi ini dan menganggapnya sebagai solusi yang tepat untuk memfasilitasi masyarakat dalam berqurban di era digital. Beliau menjelaskan bahwa layanan ini mencakup seluruh proses qurban, mulai dari pemilihan hewan qurban yang berkualitas hingga proses penyaluran daging qurban kepada pihak-pihak yang berhak menerima.

“Kami berharap kolaborasi ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat,” ujarnya. Proses pemesanan qurban melalui BRImo sangatlah sederhana dan mudah. Nasabah hanya perlu membuka aplikasi BRImo, masuk ke akun masing-masing, memilih menu Lifestyle, dan kemudian mengakses layanan Qurban Rumah Zakat. Setelah itu, pengguna dapat memilih paket qurban yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka, memeriksa detail produk secara lengkap, mengisi data pemesanan dengan benar, melanjutkan ke proses pembayaran, dan melakukan verifikasi transaksi menggunakan PIN BRImo.

Setelah transaksi berhasil diselesaikan, nasabah akan menerima konfirmasi digital sebagai bukti telah melakukan qurban. Sebagai bentuk apresiasi dan untuk mendorong partisipasi masyarakat, BRI juga menyediakan promo menarik berupa cashback sebesar Rp150.000 bagi lebih dari 600 nasabah tercepat yang melakukan transaksi qurban melalui BRImo maupun aplikasi Rumah Zakat secara langsung selama periode program berlangsung. Promo ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi nasabah dan semakin memotivasi mereka untuk berbagi kebahagiaan di Hari Raya Iduladha





