PT Bank Rakyat Indonesia Tbk kolaborasi dengan PT PLN (Persero) UID Bali meluncurkan program Inspiring Srikandi 2026 untuk meningkatkan literasi keuangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan pekerja di Denpasar.

Kegiatan Inspiration Srikandi 2026 resmi digelar di Kantor PT PLN (Persero) di Denpasar, Bali, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2026. Inisiatif ini merupakan wujud nyata dari komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam memperkuat peran strategis perempuan dalam mengelola keuangan rumah tangga serta mendukung dinamika aktivitas ekonomi keluarga secara lebih luas.

Rangkaian Community of Payroll BRI The Side Hustle

Inspiring Srikandi 2026 hadir sebagai bagian integral dari program Community of Payroll BRI yang mengusung tema "The Side Hustle". Program pendahuluan untuk rangkaian ini telah diluncurkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2026. BRI menggunakan pendekatan empat tahap dalam pemberdayaan nasabah, yaitu Engage, Explore, Connect, dan Grow, yang bertujuan untuk membangun keterlibatan nasabah secara mendalam.

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Pendekatan ini dirancang untuk memperluas wawasan finansial nasabah dan menghubungkan kebutuhan spesifik mereka dengan solusi perbankan yang relevan. Melalui mekanisme tersebut, BRI berupaya mendukung pertumbuhan potensi ekonomi nasabah secara berkelanjutan. Program ini mendorong nasabah payroll untuk tidak hanya mengandalkan pengelolaan penghasilan rutin, tetapi juga aktif mengeksplorasi peluang produktif di luar pekerjaan utama.

Edukasi Smart Woman Smart Finance BRI

Sebagai puncak dari kegiatan di Denpasar, sesi edukasi bertajuk Smart Woman, Smart Finance menghadirkan dua pakar keuangan dari BRI. Grup Head Unsecured Loan Group BRI, Rheyna Anggun Marnala, bersama Assistant Vice President Wealth Management Group BRI, Lisa Imawati Fibrina, menjadi pembicara utama dalam sesi ini. Keduanya berfokus pada pentingnya pemahaman literasi keuangan bagi pekerja dengan penghasilan tetap.

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Edukasi ini bertujuan membantu peserta mengelola penghasilan dengan lebih terarah dan sistematis. Para peserta diajak untuk memahami berbagai pertimbangan kritis sebelum mengambil keputusan mengenai pembiayaan. Rheyna Anggun Marnala menekankan bahwa kepastian pendapatan bulanan melalui rekening payroll perlu diimbangi dengan pemahaman yang kuat mengenai pengelolaan kredit.

Keahlian dalam mengelola kredit bertujuan agar fasilitas pembiayaan dapat dimanfaatkan secara bijak tanpa justru menambah beban finansial jangka panjang. BRI mendorong perempuan pekerja untuk mengambil keputusan finansial yang didasarkan pada analisis kebutuhan dan kemampuan pembayaran aktual, bukan semata-mata karena kemudahan dalam memperoleh fasilitas kredit.

Tiga Prinsip Penting Pengelolaan Kredit

Sebelum mengajukan pembiayaan, Rheyna Anggun Marnala menguraikan tiga prinsip penting yang harus diperhatikan oleh pekerja. Pertama, menetapkan tujuan dan plafon secara presisi. Hal ini mencakup kemampuan membedakan antara kebutuhan konsumtif yang mendesak dengan kebutuhan produktif, seperti modal pengembangan usaha sampingan atau biaya pendidikan, serta menyesuaikan jumlah pinjaman dengan kebutuhan riil.

Kedua, menjaga rasio kapasitas bayar dengan hati-hati. Para nasabah diajarkan untuk memperhitungkan seluruh kewajiban keuangan yang sudah ada sejak awal. Selain itu, mereka harus tetap menyisakan ruang dalam anggaran bulanan untuk dana darurat dan kebutuhan tidak terduga guna menjaga stabilitas arus kas.

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Ketiga, memahami simulasi angsuran secara komprehensif. Nasabah harus memastikan bahwa rincian cicilan, suku bunga, biaya tambahan, dan jangka waktu pembiayaan benar-benar dipahami sebelum memutuskan untuk mengambil fasilitas. Pemahaman mendalam ini memastikan bahwa arus kas jangka panjang tetap terjaga dan sehat secara finansial.

Rangkaian Community of Payroll BRI yang dipadukan dengan semangat The Side Hustle secara efektif mendorong nasabah untuk mengenali dan mengembangkan potensi produktif di luar aktivitas pekerjaan utama. Langkah ini diambil dengan tetap menjaga kesehatan finansial individu dan keluarga. BRI berkomitmen untuk terus mempertemukan kebutuhan finansial nasabah dengan solusi perbankan yang relevan dan mendukung kemandirian ekonomi perempuan.