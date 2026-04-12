BRI dan Cinta Quran Foundation Bangun 3 Masjid Indonesia Pertama di 3 Benua: Memperkuat Soft Power dan Ukhuwah Islamiyah

PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) bekerja sama dengan Cinta Quran Foundation meluncurkan proyek pembangunan tiga masjid pertama Indonesia di tiga benua: Asia, Australia, dan Amerika Utara. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat identitas budaya Indonesia, mendukung komunitas Muslim di luar negeri, dan meningkatkan citra positif Indonesia di dunia. Melalui aplikasi BRImo, masyarakat dapat berkontribusi dengan mudah dan transparan.

Masjid bukan sekadar tempat ibadah. Ia adalah oase kerinduan, pusat komunitas, sekaligus jangkar identitas budaya di tengah keberagaman global. Sayangnya, tidak semua kota besar di dunia memiliki pusat dakwah yang dikelola langsung oleh komunitas Muslim Indonesia. Namun, sebuah terobosan menggembirakan datang dari kolaborasi antara PT. Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) dan Cinta Quran Foundation untuk menginisiasi proyek ambisius: pembangunan tiga masjid pertama Indonesia di tiga benua berbeda.

Proyek yang bertajuk '3 Masjid Pertama Indonesia di 3 Benua' ini resmi diluncurkan pada 10 April 2026. Proyek ini memfokuskan pembangunan pada titik-titik strategis di mana komunitas Indonesia tumbuh pesat namun fasilitas ibadah yang representatif masih terbatas, yakni di Yokohama (Jepang) untuk mewakili Asia, Melbourne (Australia), dan Edmonton (Kanada) untuk kawasan Amerika Utara. Inisiatif monumental ini menandai pergeseran signifikan dalam peran perbankan nasional. Lebih dari sekadar transaksi komersial, BRI kini berperan aktif dalam memperkuat 'soft power' Indonesia di kancah internasional. Dengan memfasilitasi donasi untuk pembangunan infrastruktur religi di luar negeri, BRI tidak hanya memberikan kontribusi finansial, tetapi juga mempererat hubungan diplomatik dan budaya dengan negara-negara tempat masjid-masjid ini berdiri. Masjid-masjid ini nantinya akan berfungsi sebagai etalase Islam moderat khas Nusantara yang ramah, toleran, dan inklusif. Pendekatan ini sangat penting untuk melawan narasi-narasi negatif tentang Islam dan memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia. Di Yokohama, misalnya, kehadiran masjid Indonesia akan menjadi titik temu penting bagi para pekerja migran dan mahasiswa yang jumlahnya terus meningkat di Negeri Sakura. Masjid ini akan menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial, yang menawarkan ruang aman dan nyaman bagi WNI untuk beribadah, bersilaturahmi, dan merayakan budaya Indonesia. Begitu pula di Melbourne dan Edmonton, di mana tantangan musim dingin yang ekstrem dan jarak yang jauh antar komunitas membuat keberadaan pusat kegiatan terpadu menjadi sangat krusial untuk menjaga silaturahmi antar warga negara Indonesia (WNI). Masjid di kedua kota ini akan menjadi simbol persatuan dan identitas bagi komunitas Indonesia yang tersebar di wilayah yang luas dan seringkali terisolasi. Proyek ini juga memiliki dampak positif terhadap ekonomi lokal, karena pembangunan masjid akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong kegiatan ekonomi di sekitarnya. Lebih jauh lagi, masjid-masjid ini diharapkan dapat menarik wisatawan Muslim dari seluruh dunia, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah dan memperkuat sektor pariwisata. Digitalisasi telah memainkan peran krusial dalam mempermudah proses donasi untuk proyek ini. Jika dulu menyalurkan bantuan ke luar negeri harus melalui prosedur birokrasi perbankan yang rumit dan memakan waktu, kini hambatan tersebut telah dipangkas habis. Kolaborasi antara BRI dan Cinta Quran Foundation memungkinkan siapa pun, di mana pun mereka berada di Indonesia, untuk berkontribusi secara langsung melalui aplikasi BRImo. Kemudahan ini memungkinkan partisipasi masyarakat luas, dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Pemanfaatan fitur transfer di dalam super app ini memastikan bahwa dana yang didonasikan dikelola secara profesional dan transparan. Transparansi adalah kunci dalam program sosial berskala internasional seperti ini, dan sistem perbankan digital memberikan jaminan keamanan serta pencatatan transaksi yang akurat bagi para donatur. BRImo menyediakan laporan keuangan yang rinci dan terperinci, sehingga donatur dapat melacak penggunaan dana mereka dengan mudah dan percaya diri. Bagi Anda yang ingin menjadi bagian dari sejarah pembangunan peradaban ini, prosesnya dirancang agar tetap 'manusiawi' dan tidak menyita waktu. BRI menyadari pentingnya kemudahan dan kenyamanan bagi para donatur, sehingga proses donasi dirancang semudah mungkin. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa Anda lakukan melalui gawai Anda: Fitur Transfer: Pilih menu Transfer, lalu klik Tambah Penerima Baru. Cari dan pilih Cinta Quran Foundation sebagai penerima donasi. Nominal & Konfirmasi: Tentukan jumlah donasi yang ingin Anda berikan. Periksa kembali detail nama penerima untuk memastikan ketepatan tujuan, lalu konfirmasi dengan PIN Anda. Pastikan Anda memasukkan nominal yang tepat dan memeriksa kembali sebelum melanjutkan. Dokumentasi: Begitu transaksi selesai, Anda akan menerima bukti digital yang dapat disimpan sebagai catatan pribadi. Simpan bukti transfer Anda sebagai bukti partisipasi dan kontribusi Anda. Hadirnya program donasi ini merupakan pembuktian bahwa teknologi tidak selalu bersifat dingin dan kaku. Di tangan yang tepat, teknologi seperti BRImo menjadi jembatan empati yang menghubungkan hati masyarakat di tanah air dengan perjuangan saudara-saudara mereka di belahan bumi lain. Melalui teknologi, BRI memberdayakan masyarakat untuk memberikan dampak positif bagi dunia. Partisipasi publik dalam program ini sangat dinantikan untuk mempercepat rampungnya pembangunan di ketiga benua tersebut. Dukungan Anda akan sangat berarti dalam mewujudkan mimpi membangun masjid-masjid Indonesia di seluruh dunia





