BRI Consumer Expo 2026: Miliaran Rupiah Promo, Rangkaian Layanan Terintegrasi, Bermacam Promo Menarik

Pada 22-24 Mei 2026, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menggelar BRI Consumer Expo 2026 di Hall A & B Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta. Expo ini merupakan bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat bisnis konsumer melalui perluasan akses pembiayaan dan penguatan ekosistem layanan yang semakin terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat. BRI Consumer Expo 2026 menawarkan beragam promo menarik, fasilitas layanan lengkap, serta beragam aktivitas interaktif.

Ke depan, BRI akan terus memperkuat ekosistem layanan konsumer guna menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang Jakarta (ANTARA). BRI Consumer Expo 2026 merupakan bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat bisnis konsumer melalui perluasan akses pembiayaan dan penguatan ekosistem layanan yang semakin terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat. Acara ini dirancang supaya masyarakat dapat mengakses solusi pembiayaan untuk hunian, kendaraan, hingga kebutuhan perjalanan secara lebih mudah dan praktis dalam satu rangkaian layanan yang terintegrasi.

Dalam BRI Consumer Expo 2026, pengunjung dapat menemukan pilihan hunian dari pengembang properti ternama, kesempatan memiliki hunian impian melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan suku bunga mulai dari 1,75 persen fixed satu tahun, didukung proses pengajuan yang semakin praktis melalui platform digital Homespot.id. Selain hunian, BRI Consumer Expo 2026 juga menghadirkan pilihan kendaraan konvensional maupun listrik dari sejumlah merek otomotif ternama, Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dengan suku bunga mulai dari 1,59 persen tenor 1 tahun selama periode expo.

Pengunjung dapat merencanakan perjalanan impian melalui Travel Fair bersama sejumlah travel agent terpercaya. Daftar merchant home living, area makanan dan minuman, serta berbagai aktivitas interaktif juga turut memeriahkan BRI Consumer Expo 202





