BRI Catat Laba Bersih Rp15,5 Triliun di Kuartal I 2026, Pertumbuhan Kredit Melampaui Target

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) melaporkan laba bersih sebesar Rp15,5 triliun pada kuartal pertama tahun 2026, dengan pertumbuhan 13,7% secara tahunan. Pertumbuhan laba didorong oleh kenaikan pendapatan bunga bersih dan efisiensi biaya dana. Penyaluran kredit tumbuh 13,4% secara tahunan, melampaui target awal perusahaan.

PT Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) melaporkan pertumbuhan kredit komersial yang signifikan hingga mencapai Rp61,4 triliun pada tahun 2025, dengan peningkatan sebesar Rp22,6 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam laporan keuangan terbaru, BRI mencatat laba bersih sebesar Rp15,5 triliun pada kuartal pertama tahun 2026, mengalami pertumbuhan 13,7% secara tahunan. Pertumbuhan laba ini didorong oleh kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar 11,9% dan efisiensi biaya dana yang berhasil ditekan hingga 50 basis poin (bps). Penyaluran kredit BRI tumbuh 13,4% secara tahunan, melampaui target awal perusahaan sambil menjaga kualitas aset yang stabil.

Hal ini membuktikan ketangguhannya sebagai pemimpin pasar perbankan mikro di Indonesia dengan performa laba yang kuat pada awal tahun 2026. Berdasarkan analisis terbaru dari BNI Sekuritas, BRI melaporkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (PATMI) konsolidasi sebesar Rp15,5 triliun untuk periode kuartal pertama tahun 2026 (1Q26). Angka ini menunjukkan pertumbuhan 13,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Meskipun mengalami penurunan 2,4% secara kuartalan (quarter-on-quarter/qoq), pencapaian laba ini dianggap positif karena telah membentuk sekitar 26% dari total perkiraan tahunan, melebihi kontribusi laba kuartal pertama tahun 2025 yang hanya 24%. Pertumbuhan laba BRI pada awal tahun ini didorong oleh performa top line yang kuat, dengan pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII) tumbuh 1,6% secara kuartalan dan 11,9% secara tahunan menjadi Rp40,2 triliun.

Salah satu pencapaian menonjol dalam laporan ini adalah kenaikan Net Interest Margin (NIM) sebesar 30 basis poin (bps) baik secara kuartalan maupun tahunan. BRI berhasil melampaui panduan sebelumnya yang memprediksi NIM akan stagnan atau turun 40 bps secara tahunan. Ekspansi margin ini didukung oleh efisiensi pengelolaan likuiditas, dengan biaya dana (Cost of Fund/CoF) yang berhasil ditekan hingga turun 20 bps secara kuartalan dan 50 bps secara tahunan.

Laporan menunjukkan bahwa posisi CoF pada kuartal ini adalah level terendah bagi BRI sejak kuartal ketiga tahun 2023, memberikan ruang bagi perusahaan untuk menjaga profitabilitas di tengah dinamika suku bunga pasar. Dari sisi fungsi intermediasi, BRI menunjukkan agresivitas yang terukur dengan penyaluran pinjaman yang tumbuh 2,4% secara kuartalan dan 13,4% secara tahunan, jauh melampaui target tahunan perusahaan yang sebelumnya ditetapkan pada rentang 7% hingga 9% yoy





