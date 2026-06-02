BRI Buka Rekrutmen BBAP Batch 2, Beragam Posisi untuk Lulusan dan Profesional Muda

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) meluncurkan program BRILian Banking Associate Program (BBAP) RMFT Batch 2, membuka lowongan Junior Associate Relationship Manager hingga Relationship Manager Kredit dengan persyaratan usia maksimal 25‑30 tahun, kemampuan networking, dan SIM C/A. Pendaftaran online, proses seleksi bertahap, dan pelatihan intensif menanti kandidat yang terpilih.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali membuka peluang karier lewat program Rekrutmen BRI Lian Banking Associate Program ( BBAP ) RMFT Batch 2. Program ini dirancang khusus untuk menyiapkan talenta muda yang siap meniti karier di dunia perbankan, dengan fokus pada pengembangan kemampuan relationship management, funding, hingga kredit.

Lowongan yang diumumkan melalui situs resmi BRI mencakup beragam posisi, mulai dari Junior Associate Relationship Manager (RM Funding) hingga Relationship Manager Kredit, yang masing‑masing menuntut kompetensi dan pengalaman yang berbeda. Semua posisi memiliki target penempatan di berbagai wilayah Indonesia, sehingga kandidat yang berdomisili di daerah target akan memiliki peluang yang lebih besar untuk dipertimbangkan.

Persyaratan umum yang diberlakukan untuk semua posisi meliputi batas usia maksimal 25 tahun bagi fresh graduate, atau maksimal 30 tahun bagi pelamar yang sudah memiliki pengalaman kerja minimal satu tahun di sektor perbankan. Calon pelamar diharapkan memiliki semangat kompetitif, kemampuan networking yang luas, serta kepemilikan SIM C atau A sebagai bukti kemampuan mengendarai kendaraan bermotor. Selain itu, BRI menekankan pentingnya etos kerja yang tinggi, kejujuran, kedisiplinan, serta kemampuan membangun relasi dengan nasabah dan rekan kerja.

Penempatan kerja difokuskan pada wilayah unit kerja setempat, sehingga pelamar yang berdomisili di daerah tersebut akan diprioritaskan. Proses pendaftaran dapat diakses secara online melalui portal karier BRI, dengan batas akhir pendaftaran yang ditentukan berdasarkan tanggal ulang tahun masing‑masing pelamar (belum mencapai usia 26 tahun untuk fresh graduate, atau belum mencapai usia 31 tahun bagi yang sudah berpengalaman). Setelah mengisi formulir pendaftaran, pelamar harus melampirkan dokumen pendukung seperti CV terbaru, fotokopi KTP, SIM, serta transkrip nilai bagi fresh graduate.

Seleksi akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari screening administrasi, tes kemampuan numerik dan verbal, hingga wawancara kompetensi. BRI berkomitmen memberikan pengalaman rekrutmen yang transparan dan profesional, serta menyediakan pelatihan intensif bagi kandidat yang lolos, guna menyiapkan mereka menjadi associate banking yang siap bersaing di pasar perbankan yang dinamis. Bagi para pencari kerja yang ingin meniti karier di institusi perbankan terkemuka, BBAP Batch 2 menjadi kesempatan emas untuk mengasah kemampuan, memperluas jaringan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BRI BBAP Lowongan Perbankan Relationship Manager Karier Bank

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BRI Region 13 Malang Dukung Pengembangan Pertanian Modern dan Agrowisata di Desa Genengan Kabupaten MalangBRI Region 13 Malang melalui Unit Pakisaji Branch Office Malang Martadinata hadir memberikan dukungan kepada para pelaku usaha pertanian Desa Genengan Kabupaten Malang

Read more »

BRImo Raih Penghargaan Digital Innovation Awards 2026, Bukti Transformasi Digital BRI Berjalan EfektifBRImo meraih penghargaan Digital Innovation in Business Transformation di DIA 2026 seiring pertumbuhan pengguna yang menembus 48 juta.

Read more »

BRI Multiguna Karya Bisa Cair dalam 1 Hari, Solusi Dana Cepat untuk Beragam KebutuhanBRI Multiguna Karya menawarkan pembiayaan bagi pekerja dengan proses mudah dan pencairan dana paling cepat 1 hari kerja.

Read more »

Cara BRI Jaga Stabilitas Ekonomi, dari Salur KUR ke Berbagai Sektor hingga Hadirkan Promo untuk NasabahBRI memperkuat ekonomi rakyat lewat penyaluran KUR ke sektor produktif serta menghadirkan promo belanja dan kredit kendaraan bagi nasabah.

Read more »