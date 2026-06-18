BRI Berbagi Kasih: 500 Paket Sembako Disalurkan ke Lembaga Keagamaan di Malang Raya

Persekutuan Keluarga Kristiani (PKK) BRI Region 13 Malang kembali menggelar program sosial BRI Berbagi Kasih dengan menyalurkan 500 paket sembako kepada empat lembaga keagamaan di Malang Raya. Program ini menjadi wujud komitmen BRI dalam mendukung kesejahteraan sosial dan memperkuat hubungan harmonis dengan elemen bangsa.

Persekutuan Keluarga Kristiani (PKK) BRI Region 13 Malang kembali menggelar program sosial BRI Berbagi Kasih dengan menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di Malang Raya .

Penyaluran bantuan dilakukanbersama Majelis Agung Greja Kristen Jawi Wetan (GKJW) di Balai Wiyata GKJW, Malang, pada Rabu (17/6). Dalam kegiatan tersebut, BRI menyerahkan 125 paket sembako senilai sekitar Rp25 juta yang berisi beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, kecap manis, dan teh celup. Penyaluran di GKJW merupakan bagian dari program sosial PKK BRI Region 13 Malang yang menjangkau empat lembaga keagamaan.

Secara keseluruhan, sebanyak 500 paket sembako disalurkan kepada Majelis Agung GKJW, Keuskupan Malang, Sinode Gereja Kristen Injili Nusantara (GKIN), serta Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia (YPPII) Batu. Perwakilan PKK BRI Region 13 Malang, Anggoro Suryo, mengatakan program BRI Berbagi Kasih merupakan wujud rasa syukur sekaligus komitmen keluarga besar BRI untuk terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, BRI ingin menebarkan semangat kepedulian dan kasih kepada sesama.

Sebagai bagian dari masyarakat, BRI tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk Turut membantu masyarakat yang membutuhkan. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat memberikan manfaat serta mempererat tali persaudaraan, kebersamaan, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Ketua Majelis Agung GKJW, Pdt. Natael Hermawan Prianto, menyambut baik bantuan yang diberikan BRI.

Menurutnya, bantuan tersebut tidak hanya memberikan manfaat secara material, tetapi juga mencerminkan kepedulian dan semangat kebersamaan bagi masyarakat yang membutuhkan. GKJW mengucapkan terima kasih kepada BRI, khususnya PKK BRI Region 13 Malang, atas perhatian dan kepedulian yang diberikan melalui bantuan sembako ini. Bantuan ini juga menjadi wujud nyata kasih, kepedulian, dan kebersamaan yang sangat berarti bagi masyarakat yang membutuhkan. Kami berharap sinergi yang baik antara GKJW dan BRI dapat terus Terjalin dan menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Program BRI Berbagi Kasih menjadi salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendukung kesejahteraan sosial masyarakat sekaligus memperkuat hubungan harmonis dengan berbagai elemen bangsa. Melalui berbagai kegiatan sosial yang berkelanjutan, BRI terus berupaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sejalan dengan semangat Memberi Makna Indonesia





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