Brentford mengalahkan Man Utd 0-4 di Old Trafford. Pochettino gagal raih kemenangan perdana. Man Utd terjebak di zona degradasi Liga Premier Inggris.

Manchester United mengalami kekalahan telak dengan skor 0-4 dari Brentford dalam laga matchday ke-12 Liga Premier Inggris musim 2026/2027. Pertandingan berlangsung di Stadion Old Trafford pada Sabtu (28/11/2026).

Ketegangan di markas Setan Merah memuncak setelah tim tuan rumah tidak mampu membendung serangan tajam dari Brentford. Hasil ini menjadikan Mauricio Pochettino pelatih baru yang masih belum mampu mempersembahkan kemenangan perdana bagi Manchester United.

Also read Prediksi Liga Inggris Man Utd vs Brentford: Debut Pochettino di Old Trafford

Kekalahan Telak Di Old Trafford

Kehancuran ini membuat Manchester United belum beranjak dari zona degradasi dengan koleksi delapan poin dari 12 pertandingan. Setan Merah menempati peringkat ke-19 di klasemen sementara Liga Premier Inggris musim ini. Tim yang biasa menjadi juara liga ini menghadapi krisis kepercayaan yang sangat tinggi dari publik.

Prestasi buruk ini kontras dengan performa Brentford yang meraih kemenangan besar. Brentford mendapatkan tambahan tiga poin penting yang mengangkat posisi mereka ke peringkat kelima klasemen sementara. Tim dari London Barat tersebut telah mengumpulkan 20 angka dari 12 laga yang telah ditempuh.

Advertisement

Performa Gemilang Callum Wilson

Callum Wilson menjadi bintang kemenangan Brentford setelah mencetak dua gol pada menit ke-19 dan ke-32. Serangan awal Brentford langsung memberikan tekanan kepada tuan rumah sejak awal laga. Upaya tim tamu itu membuahkan hasil nyata pada menit ke-19 melalui gol pertama Wilson.

Gol pertama tersebut berawal dari kombinasi serangan yang cemerlang antara Mathias Damsgaard dan Dango Ouattara. Bola diberikan kepada Wilson yang berhasil memanfaatkan celah di pertahanan Manchester United. Wilson kemudian menaklukkan penjaga gawang lawan, Senne Lammens, dengan sempurna untuk membobol gawang.

Kesempatan Kedua Dan Akhir

Brentford menggandakan keunggulan pada menit ke-32 melalui skema serangan balik yang cepat dan mematikan. Callum Wilson lebih dahulu mengontrol bola hasil tendangan jauh dari Kelleher. Wilson kemudian mengalirkannya kepada Damsgaard untuk melanjutkan serangan.

Kemenangan telak ini semakin menekan Mauricio Pochettino yang sedang dalam masa penyesuaian. Dua gol lainnya disumbangkan Kristoffer Ajer pada menit ke-82 dan Kevin Schade pada menit ke-90+2'. Manchester United kini harus segera bangkit untuk menghindari degradasi lebih parah.