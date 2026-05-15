Brennan Johnson: Transfer Record, Performance, and Potential Return to Nottingham Forest

Brennan Johnson, a Welsh international, joined Crystal Palace through a £35 million ($47 million) transfer in January 2026, setting a new club record. However, former Eagles striker Clinton Morrison doubts the deal will materialize, citing the player's lack of confidence and productivity. Palace will face Rayo Vallecano in the Conference League final, and Morrison suggests they may consider offers for Johnson in the summer transfer window. He also mentions that Nottingham Forest may be tempted to test Palace's resolve with a Johnson transfer offer, given their academy's recent success and promotion to the Premier League.

Brennan Johnson bergabung dengan Crystal Palace melalui transfer senilai £35 juta ($47 juta) pada bursa transfer Januari 2026, menjadikannya rekor klub. Namun, mantan striker The Eagles, Clinton Morrison, meragukan kesepakatan Johnson dengan Nottingham Forest akan terwujud.

Johnson memenangkan Liga Europa bersama Tottenham musim lalu dan mencetak gol penentu dalam laga final melawan Manchester United. Namun, ia belum mencetak gol dalam 25 penampilannya bersama Palace. Palace akan menghadapi Rayo Vallecano di final Conference League. Apakah Palace mempertimbangkan tawaran untuk Johnson pada bursa transfer mendatang?

Morrison mengatakan Palace mungkin tergoda untuk meminimalkan kerugian dan menginvestasikan kembali dana mereka ke tempat lain jika tawaran yang tepat diajukan untuk Johnson. Morrison juga mengatakan Forest mungkin tergoda untuk menguji tekad bos baru Palace dengan mengajukan tawaran untuk Johnson. Johnson menandatangani kontrak dengan Palace hingga tahun 2030, sehingga The Eagles akan meminta bayaran yang tinggi jika pembicaraan penjualan akan dilakukan





